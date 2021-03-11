После ухода Путина в России будет бардак и война – Тарас Загородний

Тарас Загородний / УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с экспертом по политическим и экономическим вопросам Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, когда у Украины появится шанс вновь получить контроль над ныне оккупированными территориями, почему Крым способен вернуть Украине только Путин, чего ждать от работы Крымской платформы, и чем рискованно участие в ней Турции, какой будет политика США в отношении нашей страны при президентстве Байдена, а также почему Киеву нельзя зацикливаться на Европе, и сколько в ЕС по-настоящему дружественных для Украины стран.

Кроме того, Тарас Загородний рассказал, какой должна быть цена на газ в Украине, будут ли иметь продолжение тарифные протесты, кто может стать следующим премьер-министром после Шмыгаля, почему Порошенко пока не "светит" реванш, а также простят ли власти проваленную вакцинацию от коронавируса.

Представляем стенограмму чата с Тарасом Загородним.

Луганчанин: Когда наконец закончится война на Донбассе, и он вернется в Украину? Ваш прогноз...

Тарас Загородний: Пока у власти в России остается Путин, на завершение войны рассчитывать не стоит. Конфликт на Донбассе приобрел вялотекущий характер. Скорее всего, так и останется, и Донбасс станет своего рода Приднестровьем.

Только после смены власти в России у нас появится возможность решить этот вопрос. Однако и эта возможность будет у нас недолго. Если Навальный придет к власти после Путина, он особо не изменит политику Российской Федерации, в том числе и в отношении Украины. Однако после отхода Путина от дел какое-то время в России будет бардак и "война всех против всех" – чем-то ситуация будет напоминать все то, что происходило после распада Советского Союза.

К слову, уже тогда Москва хотела разделить Украину, что понятно из воспоминаний Леонида Кравчука, который рассказывал о российских делегациях, которые приезжали в Украину тогда и вещали, что у нас половина населения – русские, и пытались провернуть дело с Крымом. Тогда им это не удалось, поскольку у России не было ни сил, ни денег, была Чечни, а также множество других внутренних проблем.

Так что, когда произойдет смена власти в РФ, для Украины откроется окно возможностей (в пределах года), которое позволит ей создать условия для Москвы, чтобы она могла, сохранив лицо, уйти с Донбасса.

Готова ли будет воспользоваться этой возможностью украинская власть – у меня большие сомнения. Потому я не исключаю, что Донбасс будет существовать в таком же режиме, как Приднестровье в Молдове: будут сняты все санкции, "ЛНР" и "ДНР" включат в экономическую жизнь Украины, предприятия, которые находятся на неподконтрольных территориях, будут зарегистрированы в Украине, а политически этот регион будет жить сам по себе, и у Украины перед ним не будет никаких социальных обязательств.

y-grek: Судя по всему, украинский Кабмин рассчитывает на восстановление контроля над границей с РФ на Донбассе до 2025 года. Удастся ли это сделать Украине и при каких условиях?

Тарас Загородний: Пока не произойдет смена власти в Российской Федерации, возвращение Украине контроля над границей выглядит маловероятным, как и любые другие подвижки на Донбассе. Там и дальше будет продолжаться вялотекущий конфликт в таком же формате, что и сейчас.

Читайте такжеТарас Загородний: Украина – огромная заноза в заднице Берлина и МосквыProkop: С чем связано нынешнее обострение на Донбассе? Это – месть Путина за обиду, нанесенную его куму? Каких масштабов это обострение может достичь, т.е. это будут обстрелы с сохранением прежних позиций и ежедневными жертвами, или противник будет пытаться расширить зону влияния до админграниц Донецкой и луганской областей, о чем заикались на недавнем форуме в Донецке, Россия попытается захватить Мариуполь, юг Украины или пойдет на Киев?

Тарас Загородний: Как показывает практика, Россия, если может, воюет. Раз она не воюет, значит, не может. Если она "отгрызла" кусок Донецкой и Луганской областей и не идет дальше, значит, понимает, что дальнейшее продвижение будет сопряжено с огромными жертвами.

Я не верю в возможность броска на юг Украины. Россия могла это сделать раньше, потому что после Иловайска там было пустое поле, но, тем не менее, дальше она не пошла. Сегодня же Москва сознает, что украинская армия за последние годы окрепла, и в случае чего будет сильное сопротивление, будут поставки оружия из США и Польши, а, значит, жертвы России будут несоизмеримо большими, нежели то, что она получит в итоге такой операции. А в результате всего этого Россия получит глобальную войну и жесткие санкции.

О возможности броска на Киев, Харьков и т.д. вообще молчу. Потому я не верю даже в попытку выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Россия этого просто не может сделать без массового применения авиации (а у Украины, к слову, есть ПВО). И если Россия решится на такой шаг, то американцы просто объявят бесполётную зону над территорией Украины, как это было сделано в Сирии, а, если кто-то залетит, его будут сбивать. Для этого достаточно, чтобы американский эсминец с ракетами зашел в Черное море и встал там. И все, летать над Украиной будет невозможно. Без авиации захватить какие-то города будет невозможно, об этом вам скажет любой военный.

Да и что Россия получит в результате такой операции? Открытую войну, санкции, и то, что ее задолбает весь мир.

Потому, скорее всего, конфликт будет продолжаться в вялотекущем формате, как сейчас.

А мстить Зеленскому за Медведчука Россия будет иначе – компроматами, которые будут расшатывать его власть.

Тарас Загородний / УНИАН

barney_43: По вашему прогнозу, возможен в России дворцовый переворот, или, скорее, состоится передача власти преемнику? Кто, как думаете, имеет больше всего шансов унаследовать власть от Путина?

Тарас Загородний: Снос путинского режима для Украины выгоден. И не важно, каким образом Путин будет устранен: то ли к нему врач не добежит, то он где-то утонет, то упадет со стерха. Для Украины смена власти в России выгодна, потому что для нас это откроет окно возможностей.

Кто придет на место Путина, для нас неважно, потому что его преемник в любом случае будет следовать интересам РФ и пожеланиям российского народа. Большинство россиян поддерживают Путина и все, что он делает.

Кто может прийти к власти после Путина? Навальный - первый, кто приходит в голову. Возвращаясь в Россию, он, наверняка, понимал, что его ждет, ведь он знал, в какой стране живет. Вернулся он, скорее всего, под определенные гарантии. Не исключаю, что таким образом запущена программа "Наследник", в том числе западными структурами, которые считают, что Навальный способен заменить Путина.

Впрочем, в случае смены власти Российская Федерация сразу не изменится. Но у нас будет около года, пока в России будут делить власть и потоки, разбираться, стрелять друг друга, пока будут раскрываться все преступления путинского режима. То есть, пока в РФ все это будет происходить, у нас будет время для решения проблемы Донбасса, а, возможно, и Крыма.

Хотя сделать это будет не так легко, как кажется. Скажу парадоксальную вещь: только авторитарный Путин (или авторитарная власть в РФ) может вернуть Крым Украине, потому что только такой лидер сможет заставить Госдуму проголосовать за внесение соответствующих поправок в российской конституции. Ни один демократический лидер в формате Ельцина не сможет этого сделать. Потому что в России неизбежно будет новая волна патриотизма ("это - наше, мы ничего не отдадим"), и демократический лидер ничего с таким парламентом сделать не сможет. В таком случае вероятность возвращения Крыма значительно меньше.

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Но в любом случае Украина должна будет воспользоваться моментом, а потому уже сейчас следует к нему готовиться, как это делал Азербайджан. Азербайджан готовился к войне за Нагорный Карабах 30 лет: он системно строил армию, искал сильных союзников, ослаблял противника. Благодаря этому и удалось достичь результата.

Поэтому украинцам не стоит ждать быстрого результата. Получению желаемого результата должно предшествовать системная работа.

qwerty123: С экономической точки зрения, потянет ли Украина возвращение на Донбасса под ее юрисдикцию, если это случится в ближайшее время? А политически? Выстоит ли государство, получив назад Донбасс со всеми его проблемами и угрозами?

Тарас Загородний:Выстоит. Украина сумела выстоять и в худших ситуациях. Например, 2014-2015 годы были критичным периодом, когда под вопросом было само существование государства. В то время мы прошли по лезвию. Череда случайностей помогла нам сохраниться. Совершенно неожиданным для Российской Федерации стал патриотизм украинского народа – мужчины и женщины, которые взяли в руки оружие и пошли воевать против сильного противника. Не важна была ни религия, ни национальность, ни язык, на котором они говорили (половина украинской армии до сих пор говорит на русском).

Потому не стоит говорить, что государство не потянет возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины.

Германию после Второй мировой войны просто в хлам разнесли, ее стерли с лица земли. Бомбардировки велись каждый день – остались одни руины. Но, тем не менее, буквально за семь лет Германия вышла на довоенные уровни показателей экономики.

Конечно же, с Донбассом будут проблемы, в первую очередь, экологические. Однако это – урбанизированный регион, и его подключение к экономике в большей мере сыграет Украине в плюс, нежели в минус.

Smithy: Какова вероятность официального отказа от "Минска" и старт работы над новым форматом/дорожной картой урегулирования ситуации на Донбассе?

Тарас Загородний: И Европу, и Украину устраивает та ситуация, которая есть – ни мира, ни войны, потому что почти не стреляют, почти нет жертв. Ведь четкое следование "Минску" Украине невыгодно.

Готовности подписать новое соглашение нет. А без передачи Украине контроля над границей и выполнения пунктов безопасности в первую очередь говорить не о чем.

Скорее всего, и в дальнейшем ничего не изменится. Мы так и не будем выполнять "Минск" как никчемный документ по одной простой причине: есть вероятность, что после смены Путина удастся договориться с новой российской администрацией, что Россия, сохранив лицо, уйдет с Донбасса.

Леонід: Схоже, Зеленський всерйоз взявся за питання деокупації Криму. За вашим прогнозом, чи вдасться йому досягнути якихось практичних результатів, чи все піде в слова?

Тарас Загородний: Крымская платформа – это хорошо, как напоминание о проблеме Крыма. Однако дополнительных санкций против России не будет. Даже несмотря на то, что творится в Крыму. А там – нарушение всех прав человека и конвенций, в том числе Женевской. Там призывают в армию население оккупированной территории, там идут репрессии против крымских татар и украинцев, там ведется замещение населения (в Крым завозят русских) и т.д. Все это ниже ватерлинии.

Европа будет вяло рассказывать, что она тоже переживает за Крым. Однако показательный пример – австрийская фирма, которая строит оперу в Крыму. У австрийцев спросили, что это, и они ответили – мол, это частная фирма, но Австрия по-прежнему поддерживает целостность Украины. И даже не засмеялись, когда так сказали.

А наша прокуратура, глядя на эти действия Австрии, даже не возбудила уголовное дело. Хотя Крым – под санкциями…

Так что нужно смотреть не на слова, а на дела. Ведь, помимо этого примера, Австрия также является лоббистом Северного потока-2 вместе с немцами. Де-факто они сейчас пробивают режим санкций по Крыму.

Тарас Загородний / УНИАН

Крым: Видите ли вы угрозу в потенциальном участии Турции в Крымской платформе? Почему Эрдоган с таким энтузиазмом взялся за помощь Украине в вопросе возвращения Крыма?

Тарас Загородний: Каждый преследует собственные интересы, в том числе и Турция. Когда украинская сторона пытались организовать визит Эрдогана в Киев, первый его вопрос был о том, какие контракты будут подписаны в ходе этой встречи с украинским президентом, и что украинцы будут покупать у Турции.

Турция проводит прагматичную политику, которая должна быть примером для Украины: индустриализация, поддержка высокотехнологичных отраслей и т.д.

У турков есть имперские амбиции – Османская империя. Они – активные игроки и создали прочный экономический фундамент.

Украина во многом зависит от Турции. Вся наша морская торговля идет через Босфор, и в этом Турция – наш партнер.

Безусловно, у Турции есть свой интерес в вопросе Крыма. В Турции проживает огромная диаспора крымских татар, может быть, даже бо́льшая, нежели в Крыму.

Будет ли Турция участвовать в Крымской платформе и помогать вернуть Крым – это зависит от нас. Нужна ли нам вообще ее помощь в таком формате? Каковы вообще мотивы Турции, если она станет нам помогать? Если у Турции есть имперские амбиции, в том числе, превратить Крым в свой сателлит, оторвав его от Украины после деоккупации, мы должны это пресечь. Мы должны не бояться говорить "стоп", когда ее действия начнут противоречить нашим интересам. У нас есть гаранты по Будапештскому меморандуму, и, по крайней мере, США и Великобритания точно не имеют интересов в Крыму.

Однако отношения с Турцией поддерживать нужно, так как по многим вопросам сегодня она является нашим союзником. Но при этом следует помнить, что мы имеем дело с авторитарным государством, а потому у него быстро может измениться направление: сегодня Турция наш друг, а завтра может стать нашим врагом. Демократические страны более медлительные и инертные, но зато они предсказуемы.

Что Турция могла бы сделать, чтобы помочь нам вернуть Крым? Она может помочь существенно укрепить обороноспособность нашей армии. Например, строить корветы, наладить совместное производство ракетного вооружения, беспилотников. Например, в Азербайджане применялись, так называемые, "беспилотники для бедных", но они себя очень хорошо зарекомендовали в боевых условиях, в войне против российской армии. А, значит, нам нужно укреплять с турками сотрудничество, тем более, что у них есть опыт, вооружение, и это не дорого стоит. В краткосрочном периоде это может существенно укрепить безопасность нашей страны.

mister x: Американцы в который раз выделили Украине первый транш многомиллионной военной помощи (125 млн дол), второй транш (150 млн дол) планируется выделить позже, но с оговоркой – только при условии проведения нашей страной военной реформы. Штаты уже семь лет выдают эту военную помощь и семь лет ждут, пока мы "идем к стандартам НАТО", но никак не дойдем. Вопрос: почему американцы так упорно помогают Украине, несмотря на ее неповоротливость и неспособность выполнить домашнее задание, почему дают деньги, несмотря на то, что они уходят в никуда?

Тарас Загородний: Если мы думаем, что нас любят за то, что мы такие красивые, хорошие и проевропейские, – это иллюзия. У Соединенных Штатов есть свой интерес в Украине, в том числе в оборонке. Интерес военно-промышленного комплекса США в отношении нашей страны состоит в том, чтобы мы поменьше производили собственного вооружения и техники и побольше покупали у них.

Плюс этой ситуации в том, что у Штатов есть долгосрочные интересы, и этим нужно пользоваться. Яркий пример – Израиль, который сегодня является главным союзником США. Штаты выделяют Израилю 10 млрд долларов безвозмездной помощи. Не кредиты, как нам дают европейцы, а безвозмездную помощь! И Израиль это заслужил, потому что между ним и США раньше были очень непростые отношения, в частности, в Америке было множество противников создания государства Израиль, а Израиль в определенный период истории даже потопил один американский корабль связи Liberty и сделал вид, что не понял, что это было именно американское судно.

Все упирается в то, как выстраивается политика: чем мы можем быть интересными Штатам, а они – нам. Если они хотят войти в нашу оборонку, нужно требовать технологии и совместное производство – это Украине выгодно и интересно. А подход, когда нас обязывают вырезать все собственное производство, чтобы мы затем покупали необходимое у Штатов, нам не интересен.

Что в данный момент интересно Украине? Не вступление в НАТО – нужно быть реалистами, мы сейчас даже ПДЧ не получим. Потому что за это просто не проголосуют страны-члены Альянса, в том числе Германия, Франция, Венгрия, а также русские купят еще какую-то мелкую страну, например, Словакию, которая тоже скажет "нет".

Зато вполне реально стать союзником США вне НАТО. Этого Украина и должна добиваться, это должно быть нашей целью. Помощь американцев нам инструкторами и т.д. – это, безусловно, хорошо. Но нас интересуют и долгосрочные технологии, а также независимость в поставках вооружений. Ведь не будем забывать, что США и Европа в 2017 году ввели эмбарго на поставки оружия и товаров двойного назначения в Украину, и этот факт публично признавал Курт Волкер.

Если бы не огромные запасы советского оружия, которое до сих пор оставалось на складах, мы бы не выстояли. А так мы оттерли какие-то гаубицы 50-го года, и у нас было что-то, чем мы могли обороняться. Если бы мы пожелали купить оружие, оно бы для нас стоило так дорого, что страна бы просто разорилась. Благодаря этим запасам, благодаря тому, что мы убили не все свое производство, мы смогли провести модернизацию и быстро восстановить армию.

Украинцам нужно лечиться от комплекса неполноценности. Наша страна и так много сделала, чтобы помочь в том числе нашим европейским союзникам: если бы не Украина, танки пошли бы дальше, и НАТО бы их не спасло. Так что нужно побольше прагматизма.

Тарас Загородний / УНИАН

Wrangler: Какая роль, на ваш взгляд, отводится Украине в глобальной игре между Штатами и Россией? Какие проблемы в ближайшей перспективе Вашингтон руками Украины будет пытаться создать Кремлю?

Тарас Загородний: Украине, чтобы не быть игрушкой в руках других, нужно перестать мыслить категориями, что она кому-то что-то должна. Мы – не сто долларов, чтобы нравиться всем. Мы должны думать о своих интересах и использовать интересы других стран в своих целях, в частности, США, России, Турции, Евросоюза, Китая, Индии. А нам от них нужны: вооружение, рынки сбыта, деньги, долгосрочные инвестиции.

Только тогда Украина станет полноценным игроком, будет участвовать в игре и использовать других в своих интересах. А пока ею крутят, как хотят. Например, запрещают нам сотрудничать с китайцами: хорошо, если мы с китайцами не договариваемся по "Мотор Сичи", то что мы получим взамен? Ничего? Это не разговор.

Если мы не будем говорить так по всем направлениям, то нас и дальше будут использовать, потому что мы позволяем поступать с нами так. Когда Украина перестанет жить в режиме "розового пони", она станет игроком в Восточной Европе и центром притяжения. Но этого многие европейские страны не хотят – зачем им еще одно сильное государство, где есть природные ресурсы, люди, технологии и военная сила.

К слову, сейчас Украина обладает большой военной силой, именно этим она и кроет. Никто не хочет связываться с армией, которая воевала. Словакию, Венгрию и прочих данный фактор очень сдерживает. Они понимают, что украинцы возьмут в руки оружие и будут драться. Плюс у Украины есть ракеты с хорошей дальностью, и ими украинцы могут долбануть. И у этих стран в результате будут гробы, и им сложно будет объяснить своему народу – почему. Ведь Украина будет защищать свою территорию.

Свою экономику мы просто отдали другим. А раз так, то, конечно же, нами будут играть, как захотят. Мы вынуждены постоянно брать кредиты за рубежом, и это – крючок, благодаря которому нам говорят, что делать, что отдать (подешевле, а лучше бесплатно).

Мир жесток и прагматичен. Если ты ничем не полезен США, Европе или России, то кому ты тогда нужен – ты просто будешь территорией, которую будут пинать, как футбольный мячик.

Возвращаясь к вашему вопросу, это не американцы втягивали Россию в войну в Украине. Обама всем своим видом демонстрировал, что хочет с Россией дружить, а потому закрывал глаза на все, что творила РФ. Он готов был забыть Грузию, Чечню – всё. Когда Россия залезла в Украину, первой ошибкой, которую она допустила, стало то, что она включила Крым в свой состав. Если бы Крым оставался чем-то вроде Приднестровья, то и реакция мирового сообщества была бы совершенно иная. Но – Россия влезла в капкан. И, естественно, США используют эту ситуацию, чтобы давить на Россию, ведь они тоже хотят извлечь для себя выгоды из этой истории.

Вспомните, как Штаты ввели санкции против компании "Русал" – сняты эти санкции были только после того, как в совете директоров данной компании появились несколько человек с американским гражданством. Вот и Украина должна чем-то заинтересовать американцев. Например, при Януковиче они пытались зайти в нефтегазовую отрасль Украины и что-то делать, а сейчас их нет. Стоит привлекать американские компании хотя бы в сырьевой сектор.

Или же Украине стоит действовать, как Израиль: он обеспечивает безопасность и соблюдение интересов США в регионе – американцы за это платят ему деньги. Просто, ясно и прагматично.

Пока подобные вещи четко не сформулированы, американцы будут использовать Украину для своих игр и против России, и против Китая, и против Беларуси.

Читайте такжеТарас Загородний: Война истощает Украину быстрее, чем Россию, мы так долго не выдержимДля США главная проблема сейчас – Китай, а Украина идет паровозом: с Россией Вашингтону нужно договариваться в противовес Китаю, а если с Москвой договариваться, она поднимет вопрос Украины. Все взаимосвязано. В какой-то момент американцы могут сказать: "Давайте, попробуйте забрать. Не получилось – извините".

Ben: Какой, с вашей точки зрения, будет политика США в отношении Украины при Байдене? Чем, прежде всего, она будет отличаться от трамповской?

Тарас Загородний: В этом смысле я пессимист. Скажу честно, я недолюбливаю демократов. Они всегда говорят прекрасные слова, "хоч до рани прикладай", но проблема в том, что за этими словами часто не стоят никакие дела.

Начнем с аннексии Крыма. Санкции, которые ввели США из-за аннексии Крыма, когда при власти был демократ, были никакими. Разворот начался только после того, как на Донбассе сбили малазийский Боинг – только тогда санкции стали более существенными. Америка при Обаме, как и Евросоюз, ввели эмбарго на поставки Украине оружия и товаров двойного назначения, и это эмбарго сохранялась вплоть до 2017 года, хотя Украина не была под санкциями и не являлась агрессором. Это сделал Обама.

Санкции, которые ввели американцы против России, в долгосрочном периоде, конечно, были болезненными, но при этом россиянам оставили кучу лазеек, которые позволили играться и держать российскую экономику на плаву.

Демократы являются сторонниками подхода "давайте жить дружно". "Перезагрузку" придумал Обама, когда Россия растерзала Грузию в 2008 году (грубо говоря, он предложил все забыть). Это сделали демократы, лично Обама, а Байден был у него вице-президентом. И я не думаю, что в подходах демократов что-то существенно изменится.

Вопреки всем обвинениям Трампа в пророссийскости, именно он дал Украине оружие. Да, за деньги, но дал. Это был существенный сигнал для России: если будет надо, оружие у Украины будет, и его будет много. Это послужило гигантским сдерживающим фактором для Российской Федерации.

Кроме того, именно Трамп обеспечил остановку строительства Северного потока-2. На год проект остановился. Благодаря этому в 2019 году мы смогли подписать контракт о поставке газа, и нам выплатили 2,5 млрд долларов именно из-за того, что Германия и Россия поняли, что они не запустят Северный поток-2.

Поэтому я пессимистично настроен относительно политики США в отношении Украины при Байдене. Скорее всего, Штаты будут искать союзнических отношений с Европой, а это значит, что они пойдут на уступки, в первую очередь, Германии. Для Германии наиболее принципиален вопрос Северного потока-2, и она будет его дожимать. К сожалению, за наш с вами счет.

Яркий пример – последние санкции, введенные из-за за Навального. Они просто смешны. Например, американцы отказались участвовать в каких-либо военных программах с Россией, но они и так в них не участвовали. Также они ввели санкции против путинских "поплічників", ну и что? Ничего реально не сделано.

Скорее всего, Штаты будут пытаться выстраивать отношения с Российской Федерацией в противовес Китаю. Причем делать они это будут мягко. Трамп активно прессовал Китай, в первую очередь, по экономике. Демократы этого делать не будут, по крайней мере, пока мы не видим таких резких движений. Трамп не боялся поссориться с другими странами, в частности, выставлял счета Германии за НАТО, войска хотел выводить оттуда и переводить в Польшу, потому что она выглядела более надежным союзником.

Кроме того, демократы поддерживают экономику Российской Федерации. Пошел слух, что американцы хотят запретить фрекинг в США, и этот слух поднял цены на нефть и газ в мире. А это дает дополнительные доходы Российской Федерации.

Так что демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение политики Обамы, которая будет никакой. Будут только красивые слова, речи в стили Фукуямы и масса другой чудесной лабуды. Америка будет нас так поддерживать на словах, что мы себе даже не представляем. А вот дел не будет.

Terentij: Насколько, по-вашему, сегодня Украина – самостоятельное государство? Внешнее управление – это уже наша реальность, или у нас еще есть шанс жить своим умом?

Тарас Загородний: Проблема украинцев – "хохлизм", т.е. их огромный комплекс неполноценности. Как бы обидно это ни звучало...

Украина совершила чудо, сбежав от Москвы. А точнее – украинская армия совершила чудо, остановив Российскую Федерацию. Ни одна европейская армия этого сделать не смогла бы, а украинцы сумели и выстояли против безумного агрессивного соперника.

Но – сбежав от Москвы, Украина прибежала к Европе, Западу: теперь мы выслушиваем и выполняем пожелания третьеразрядных чиновников из непонятных стран, которые едва ли могут служить образцом для Украины. Не понимая собственных приоритетов, во многих сферах мы начали осуществлять реформы, которые совершенно нам не нужны. Разве мы будем жить в Европе, если у нас будут европейские цены на газ? Разве мы будем европейцами, если создадим такую же антикоррупционную структуру, как в Европе или США? Но мы создали такую структуру, разделили прокуратуру, а теперь концов не можем найти, кто где работает, кто за что отвечает.

Потому что все нужно делать, исходя из украинских реалий. В частности, создавая какие-либо институции, нужно сознавать, какие люди в них будут работать и за что отвечать.

В Украине же создали структуры, которые работают только при наличии в государстве ответственных чиновников. Однако, когда чиновники безответственные, как у нас, естественно, ничего работать не будет.

Есть ли элементы внешнего управления Украины? Есть. По каждому чиху послы других государств начинают нам рассказывать, что делать, чего не делать. Как иначе это назвать, если ни внешним управлением?

Когда Национальный банк находится в парадигме работы на спекулятивный капитал, государство, естественно, сидит на крючке кредитов МВФ и других.

Например, сейчас в Раде рассматривается закон про локализацию. Если уж мы хотим, чтобы у нас все было, как в Европе, то давайте так и делать: в европейских странах невозможно залезть в тендеры, не привлекая местного производителя. Давайте и в Украине так будет! Но нет, если мы пытаемся так сделать, нам тут же начинают рассказывать, что мы нарушаем соглашение с Евросоюзом. Где же тогда равные условия? Если ЕС и дальше хочет превращать Украину в аграрный придаток, в чем тогда смысл для нас этой зоны свободной торговли?

Украине следует блюсти свой собственный интерес и смотреть, как работают другие страны – не на то, что они рассказывают, а как они поступают. Например, посмотрите на Байдена, который 25 января подписал executive order о том, что все государственные закупки федерального уровня должны быть исключительно у американского производителя. Кричали, что Трамп сумасшедший, что он не прав, когда действует так, но пришел Байден и сделал то же самое. А все потому, что американцы понимают: госзакупки – это главный элемент для поддержания собственной промышленности.

Так кто дурак? Почему западным странам можно, а Украине нельзя? В современном мире все следуют собственным интересам.

Украине нужно следовать собственными интересам, смотреть, что делали западные страны, чтобы стать богатыми, и не стесняться так действовать самим, а не бегать за каждым западным чиновником. Особенно меня "умиляет", когда в Украину приезжает чиновник из страны размером с Киевскую область и начинает нас поучать, как строить украинскую экономику. Однако для того, чтобы прокормить 3 миллиона людей, нужен один тип экономики, а, чтобы прокормить 40 миллионов человек, нужен другой тип. В Украине должна быть индустриализованная экономика, потому что аграрная экономика – это путь в никуда.

Тарас Загородний / УНИАН

Katrina: Тарас, хочу задать вам вопрос по поводу мини-дипскандала Украины и Словакии из-за шутки словацкого премьера о том, что за поставки российской вакцины он готов заплатить Закарпатьем... Если подобные остроты позволяют себе страны вроде Словакии, это можно расценивать как то, что Украину уже ни во что ни ставят, воспринимая ее и ее территории в качестве разменной монеты? Или в этой истории мы зря раздули из мухи слона?

Тарас Загородний:В каждой шутке есть доля шутки.

Мы живем в жестком мире, где каждое государство преследует собственные интересы. Мы заблуждаемся, думая, что европейцы нам желают только добра. Украина – конкурент им во всем, особенно в Восточной Европе. В первую очередь, мы – конкурент Словакии. Если вдруг в Украине улучшится экономическая ситуация и возрастет инвестиционная привлекательность, первая экономика, которая пострадает – словацкая. Ведь Словакия – маленькая страна, всего 5 миллионов человек. Если Украина станет успешнее, производство и все остальное начнет переходить к нам: страна больше, имеет доступ к рынкам, обладает квалифицированной рабочей силой, не такой дорогой, как в Словакии, и т.д.

Закарпатье входило в состав Чехословакии до 1939 года, причем больше в состав Словакии, а не Чехии. Именно потому у словаков витают такие мысли, о которых обмолвился словацкий премьер.

Словаки давно хищно посматривают на Украину. А украинцы до сих пор живут в состоянии розового пони, веря, что все хотят им добра и хотят помочь, не понимая, что в этом мире или ты кого-то ешь, или тебя. В действительности все не так: все хотят поживиться на других.

Поэтому всё, в том числе такие шутки, нужно воспринимать серьезно.

Хотя позиция словаков удивляет, ведь у них с венграми серьезные споры. У Венгрии не только с Украиной проблемы, а со всеми странами, которые ее окружают. После Трианонского мира 1917 года она потеряла две трети своей территории, и эти территории отошли разным странам. У Венгрии глобальная проблема с румынами, потому что на территории Трансильвании живет 1 миллион секеев. У нее огромнейшие скандалы со Словакией. Министр иностранных дел Венгрии позволял себе даже приезжать на территорию, которая раньше была венгерской, не предупредив словацкое правительство.

Так что, когда словаки начинают так шутить, это нужно жестко пресекать и наращивать армию. Сейчас у нас единственный стержень суверенитета – армия. Мы должны строить ракеты и собственную экономику. Тогда любые поползновения и разговоры будут пресекаться.

А позволивший себе такую шутку должен лично извиняться перед Украиной.

Вопрос: На какие европейские государства Украина смело может положиться, а какие по отношению к ней не совсем дружественны?

Тарас Загородний: На самом деле, у Украины есть, как минимум, пять недружественных по отношению к ней государств в Европе.

Германия – и доказательством тому служит не только история с Северным потоком-2, но и история с передачей немцами турбин в Крым (тогда они сделали вид, что не знают и не понимают, зачем России турбины в Крыму).

Венгрия очень косо смотрит на Украину. Правда, нужно признать она и на других своих соседей так смотрит, а на Украину – особенно.

Словакия, о которой мы говорили выше.

Польша – поляки на словах хотят нас любить, но в действительности хотят любить с интересом. Они заинтересованы в украинской молодежи, украинских рынках, переносе промышленности в Польшу. Но во всем остальном поляки нас любят.

Франция тоже относится к Украине достаточно холодно. Она всегда больше тяготеет к России. Это связано и с историей, и большим количеством русских, которые эмигрировали во Францию.

Вот и возникает вопрос, в какую Европу так стремится Украина. Италия? Она тоже больше симпатизирует России. В Италии масса депутатов, которые призывают дружить с РФ.

Реальные союзники Украины – это страны Балтии, потому что им страшнее всех. Обычно любовь к России обратно пропорциональна близости к границам с ней: чем дальше от России страна находится, тем больше она ее любит.

Так что Украина всегда должна исходить из своих интересов, в том числе диверсифицировать центры влияния по всему миру. Например, нам стоит укреплять турецкое направление, а не зацикливаться на тех странах, которые явно к нам недружественны. Также нам следует укреплять отношения с Китаем, Индией, Ираном и другими арабскими странами. Украина должна стоить отношения со многими государствами, а не замыкаться на Европе, которая бы с удовольствием просто смотрела, как Россия рвет нашу страну на части, лишь бы не иметь проблемы в виде Украины.

Никому в мире, а особенно в Восточной Европе, не интересно появление конкурента в виде Украины – мощного государства со своими амбициями и интересами. А вот что-нибудь получить от Украины они всегда готовы с удовольствием.

King: Какова дальнейшая судьба Северного потока-2 – проект списали в утиль или таки завершат и запустят?

Тарас Загородний: Скорее всего, Северный поток-2 достроят. Сколько бы ни говорили о пророссийскости Трампа, именно он ввел санкции, которые приостановили проект.

Байден же исповедует иные принципы и не хочет ссориться с союзниками, в частности, с Германией, а потому де-факто предлагает позволить достроить СП-2. Также Байден стал активно прессовать нефтяную отрасль, например, запретил создание нефтепровода из Канады в США, что сразу позволило России выдохнуть, потому что цены на нефть поползли вверх.

Так что при молчаливом согласии Соединенных Штатов строительство СП-2 продолжается благодаря российским деньгам и желанию немецкой элиты довести дело до конца. У немцев чисто прагматичный подход – они хотят получить газ по более низкой цене. Это нам они рассказывают, что в Украине газ должен стоить столько же, сколько в Европе.

Сколько бы мы ни тешили себя иллюзиями о новых санкциях против СП-2, этот газопровод, скорее всего, достроят. Никаких новых серьезных санкций против немецких фирм не будет. США в 25-ый раз обложили санкциями судно, работающее над строительством СП-2, но от этого "ни холодно, ни жарко". Хотелось бы надеяться, что американская администрация дождется завершения строительства, а потом ударит санкциями по тем, кто будет экспортировать и импортировать газ, идущий по этой трубе. Впрочем, вероятность такого сценария крайне мала.

Для Украины запуск СП-2 несет огромные риски. В первую очередь – военные: раньше Россию от большей агрессии сдерживало то, что российский газ через украинскую территорию идет в Европу, а после завершения строительства СП-2 этот сдерживающий фактор исчезнет. Соответственно, возрастут риски конфронтации.

Кроме того, завершение СП-2 снизит привлекательность украинской трубы, в результате чего мы можем потерять около миллиарда долларов.

Год назад я оценивал ситуацию оптимистично, потому что Трамп активно прессовал европейцев. Естественно, он делал это не из-за Украины – его основной интерес состоял в экспорте американского газа в Европу. При этом Трамп не боялся поссориться с немцами. А сейчас, с приходом Байдена, для Украины складывается очень и очень печальная ситуация.

Украинцам пора избавиться от розовых иллюзий по поводу любви Европы к нашей стране. Европейцы живут в режиме защиты собственных интересов, так же нужно поступать и нам.

Сергей Николаевич: Как вы оцениваете инициативу власти о создании Госкомжилинспекции по контролю услуг ЖКХ? Защитит ли она потребителя услуг ЖКХ, поспособствует повышению качества этих услугу или станет очередной кормушкой?

Тарас Загородний: Рассказы о прелестях "свободного рынка" малограмотных активистов, которые не понимают реалий украинской жизни, на практике не работают. Де-факто украинцы были брошены на растерзание монополистам, и последние творят, что хотят.

Я бы приветствовал любое разумное регулирование этой отрасли, в первую очередь, госпрограмму финансирования энергообеспечения. Ведь разговоры о том, что ОСББ будут находить деньги на теплоизоляцию, повышение энергоэффективности домов и сокращение потребления энергии, остаются сказками. Во-первых, у украинцев просто нет денег на все это. Во-вторых, зная наших людей, попробуйте что-нибудь организовать на низовом уровне, даже при наличии лиц, которые хотят это сделать – это нереально.

Потому главная задача – решение проблемы монополизации энергоносителей. А ее невозможно решить, не разобравшись в Нафтогазом, откровенно спекулирующем на газе. Нафтогаз утверждает, что он контролирует всего 10% рынка, но это вранье, и контролирует он гораздо больше. Тем более, что газ украинской добычи он активно забирает, а не покупает на открытом рынке.

Поэтому должен быть отменен импортный паритет – должна быть взята средняя цена между стоимостью газа украинской добычи и импортным паритетом.

Как признался господин Витренко, себестоимость газа украинской добычи – 2,6 грн за кубометр. Если заложить рентабельность на уровне 30%, как сейчас предлагает Тимошенко в своем законопроекте, этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить финансирование работ по добыче газа, создание дополнительных скважин и получение прибыли Укргазвыдобуванням (а не Нефтегазом, который ничего не производит, а остается лишь прокладкой, которая должна быть ликвидирована). Впрочем, даже если рентабельность будет заложена на уровне 50%, цена газа украинской добычи будет всего 3,9 грн за куб. Пусть накинут еще 15% сети – будет 4 грн за куб. Но это же не 7 грн, как сейчас! А с доставкой сегодня получается и 8, и 9, и около 10 грн за куб.

Если добавить импортный паритет, накидываем еще 50 копеек. Все равно получается, что реальная цена газа с учетом импортного паритета должна составлять 4-5 грн за куб, что значительно ниже нынешней.

При этом цена должна быть единой для всех – и для людей, и для промышленности.

Украине пытаются навязать такую же цену на газ, как в Европе. Но посмотрите на Германию, которая делает все, чтобы получить цену ниже, чем в других европейских странах. При этом у немцев нет собственной добычи газа, потому они обращаются к России и получают газ со скидкой. Плюс Германия хочет продавать Украине тот же российский газ, но уже со своей наценкой. В общем, только бизнес – ничего личного.

Но ведь у Украины, в отличие от Германии, своя добыча есть. Потому средняя цена на газ у нас должна быть ниже, чем в Европе!

Обеспечив свою промышленность и людей доступными энергоносителями, мы решим вопросы по коммуналке, которая сейчас завышена, и проблемы по другим направлениям, которые у нас растут, как снежный ком. Например, после того как "влепили" новые цены на газ, люди стали отказываться от него, переходить на котлы и вырубать посадки. Посмотрите спутниковые снимки, сделанные в период сильных морозов в Украине – вся страна была в дыму, потому что люди стали топить дровами и рубить леса.

Таким образом, в результате повышения тарифов сократилось количество потребителей газа, и люди стали отключаться от сетей. Однако при этом затраты сетей остались теми же, как остались прежними и аппетиты Коболева и компании. Потому-то и стали поднимать цену, раскидывая недостающую сумму на тех потребителей газа, которые остались.

Вот к чему привел "свободный рынок", где существует монополист, который творит, что хочет.

Тарас Загородний / УНИАН

Влад: Тарифные протесты сошли на нет – насовсем или временно? Что может послужить толчком для новой волны, если вы таковую прогнозируете?

Тарас Загородний: Тарифные протесты не сошли на нет – люди просто перестали платить коммуналку.

Долги по ЖКХ уже достигли около 100 млрд гривен. При этом рейтинг власти падает. Таким образом, глухое сопротивление росту тарифов у населения есть. Тарифные протесты будут тлеть, как пожар, готовый в любой момент вспыхнуть.

К слову, Россия будет пользоваться темой тарифов, как, впрочем, и ФОПов, и другими, чтобы раскачать ситуацию в Украине. Недовольство людей по поводу роста тарифов сохранится. Долги за коммуналку будут расти. И что власть будет делать? Выселять людей? Пусть попробует – это для нее плохо закончится.

Ingret: Насколько еще в этом году вырастут тарифы, и каких масштабов достигнет проблема массовых неплатежей населения за коммуналку? Какой выход из этой ситуации? Пока что власть действует как баран: продолжает поднимать тарифы, население все меньше и меньше платит за услуги ЖКХ, а тарифы вновь поднимают – проблема растет, как снежный ком...

Тарас Загородний: Сложно сказать, насколько еще могут вырасти тарифы – думаю, у г-на Коболева жадность безгранична, а потому тарифы он будет поднимать до тех пор, пока ему позволяют это делать.

Единственное решение – это ликвидация Нафтогаза и регулирование монополиста. Когда нам рассказывают красивые сказки про свободный рынок, забывают упомянуть, что любой свободный рынок заканчивается монополией. Такова логика развития рынка: укрупнение игроков всегда заканчивается монополией.

Классический пример – появление империи Рокфеллера в США: был свободный рынок, и Рокфеллер скупал конкурентов, но не напрямую, а скупая железные дороги, а нефть перевозилась именно по ним. В результате Рокфеллер сколотил империю в условиях абсолютно свободного рынка.

Пока в Украине не начнет работать антимонопольный комитет, пока не будет ликвидирована монополия Нафтогаза, ничего, к сожалению, меняться к лучшему не будет.

Тема тарифов неизбежно будет темой избирательной кампании. Тот из политиков, кто будет активно заниматься этой темой и сможет убедить народ, что решит проблему растущих тарифов, и выиграет выборы. Пока что активно тарифами занимается только Тимошенко, а остальные по разным причинам делать этого не хотят.

Так что неплатежи и дальше будут расти, а долги и дальше будут висеть, особенно в городах. В селах не платить коммуналку сложнее, потому что там просто могут отключить газ, либо житель села сам "отрезается" и топит котлом. Однако котлы глобально не решают проблему, потому что при этом вырубаются посадки в стране.

Вся инфраструктура и упрощенный порядок выбивания долгов за услуги ЖКХ уже существует, причем давно. Существует судебный приказ, который позволяет в ускоренном порядке выбивать долги. Однако если власть начнет активно применять этот механизм на практике, ее очень скоро не будет. Среди прочего этот механизм предполагает продажи квартир с молотка. Если власть станет это делать, то социальный взрыв будет неминуем.

Г-жа Третьякова предложила не выпускать за границу тех, кто не платит коммуналку, а также пускать за долги квартиры с молотка, то есть выбивать долги абсолютно циничным способом. Однако я очень сомневаюсь, что за подобное решение проголосует парламент – депутаты же не самоубийцы, чтобы за это голосовать. Да и Зеленский – не самоубийца, чтобы требовать голосовать за этот законопроект.

semen_senia: Реалистичен ли план, о котором заявил Кулеба – план по отсоединению Украины от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до 2023 года и присоединению к европейской сети?

Тарас Загородний: Украина и так была отсоединена от российской электросети еще до прихода к власти команды Зеленского. Эта хитрая поправка была принята в 2019 году: она дала возможность покупать электроэнергию якобы в Беларуси, хотя де-факто это была электроэнергия из Российской Федерации, чтобы можно было демпинговать на внутреннем рынке.

Что касается названных сроков – до 2023 года, то, на самом деле, это можно сделать хоть сегодня. Но по разным причинам и ввиду различных интересов людей, у которых существует потребность в дешевой электроэнергии для их заводов, эта практика сохраняется.

Присоединение к европейской сети готовится. Это одно из направлений нашего соглашения с ЕС, которое позволит и экспортировать электроэнергию, и в пиковые периоды импортировать из Европы. Безусловно, это добавит нам стабильность и возможность быть более независимыми хотя бы в отрасли электроэнергии. Однако пока что у нас сохраняется зависимость от РФ по ТВЭЛам в ядерной энергетике, по газу, нефти и другим вещам. Так что еще есть над чем работать, опять-таки исходя из того, что выгодно для нас, и не живя в иллюзии, что Европа – это рай для Украины.

Liam: Считаете ли вы, что Медведчук и Порошенко играют заодно? И почему?

Тарас Загородний: Все мы крепки задним умом. Вспомните, в каком состоянии Украина была в 2014-2015 гг., когда никто не знал, за что хвататься, куда бежать, кого задействовать. Привлечение к работе в те годы Медведчука дало возможность создать у Российской Федерации ощущение, что происходящее – в ее интересах. По крайней мере, удавалось избегать эскалации боевых действий.

В 2014 году хватались за все. Нарушали ли тогда закон? После введения ЕС и США эмбарго на поставки вооружения в Украину, которое сохранялось до 2017 года, контрабандой в Украину везли машины. Это было нарушением законов, но – во благо. Точно так же везли через границы тепловизоры, оружие и т.д. В том числе из РФ везли оружие...

Тогда делали все, что могли, чтобы получить результат. И привлечение к переговорам Медведчука в то время сыграло нам на пользу. По крайней мере, это позволило наладить прямое общение с Путиным и освободить пленных.

Потому я считаю, что это был правильный шаг Порошенко.

Кроме того, таково было пожелание наших немецких друзей, а им его нашептали их российские товарищи…

Потому говорить о том, что Порошенко и Медведчук играют в унисон, я бы не стал. Порошенко тогда воспользовался ресурсом Медведчука, чтобы получить пленных, более выгодные переговорные позиции и пр.

Что касается покупки телеканалов Медведчуком при Порошенко, то, простите, у нас это не было запрещено.

Нынешнее решение СНБО об отключении каналов Медведчука юридически никчемное. Принималось оно на основании постановления Верховной Рады, которая рекомендовала СНБО рассмотреть данный вопрос. Но СНБО является консультационными органом, который всего лишь дает рекомендации президенту. Президент на основании этих рекомендаций издал указ, который является всего лишь подзаконным нормативным актом. В итоге, санкции были введены без возбуждения уголовных дел.

Все это, мягко говоря, неправильно. Со дня введения санкций прошло уже около месяца, а уголовных дел нет до сих пор, как нет и представлений на Козака и Медведчука.

У Медведчука и Порошенко – у каждого из них – свой электорат. И у обоих примерно по 15-20% поддержки. Между ними 50-60% электората, который сейчас за Зеленского. О какой согласованной игре может быть речь?

Порошенко имеет определенные заслуги, которые его электорат считает серьезными: Томос, армия и т.д. Потому в политическом смысле ему сейчас не нужен Медведчук, чтобы выжить. Гораздо более серьезным фактором мобилизации электората Порошенко сегодня является Зеленский, нежели Медведчук.

Doris: Каковы политические перспективы Порошенко и возможности его реванша?

Тарас Загородний: С реваншем у Петра Алексеевича будут большие проблемы. Порошенко и его команда не меняют свою риторику. Им следует изменить свою позицию в отношении электората Зеленского, так как они до сих пор этот электорат "чмырят". Это существенно ограничивает их возможности. Для того чтобы скакнуть и выиграть президентские выборы, Порошенко нужно выйти за свой антирейтинг: когда у антирейтинг 73%, сложно победить на выборах во втором туре. Ведь 73%, полученные во втором туре – это не рейтинг Зеленского. Его реальный уровень поддержки 30%. 73% – это был антирейтинг Порошенко.

Так что Порошенко нужно менять риторику, позиционирование, заниматься тарифами и социалкой. Если его команда хотя бы перестанет называть людей, которые голосовали за Зеленского, всякими нехорошими словами, то за Порошенко такие люди никогда не проголосуют во втором туре. В первом туре Порошенко может показать хороший результат и выйти во второй тур, но там победить ему будет сложно с таким гигантским антирейтингом. В таком формате он может выиграть разве что у Бойко. А сумеет ли пройти Бойко во второй тур – большой вопрос. У Зеленского Порошенко выиграть будет сложно, Тимошенко он проиграет.

Тарас Загородний / УНИАН

Руслана, Киев: К Зеленскому уже неоднократно обращались с просьбами и требованиями запретить политическую деятельность пророссийских партий в Украине – ОПЗЖ и Партию Шария. Скажите, есть ли какие-либо законные основания для этого, будет ли юридически "чистым" такой шаг? Кроме того, насколько это будет правильно по отношению к электорату этих политических сил, а процент их довольно высок? В общем, выскажите, пожалуйста, свое мнение об этой идее.

Тарас Загородний: Думаю, что вероятность того, что г-на Шария аннигилируют, высока. По крайней мере, его партию. Его самого из Европы вряд ли получат, ведь теперь он может сказать, что в Украине политические преследования. К тому же, доказательств его вины нет, уголовных дел нет.

Однако Партию Шария могут ликвидировать. Если сильно захотеть и порыться в документации любой украинской партии, то можно найти что угодно: не так зарегистрирована, не так стоит точка с запятой, не так что-то сказали и т.д.

Но вопрос – кому это выгодно, кто заберет голоса Партии Шария? ОПЗЖ. Ведь электорат Шария – это электорат ОПЗЖ, пророссийская молодежь.

В последнее время ОПЗЖ активно набирала вес, потому что качала тему тарифов и социалки. В том, что эту политическую силу запретят, я сомневаюсь. Нет базы, чтобы запретить ее политическую деятельность, нет уголовных дел. Даже если начнут возбуждать уголовные дела против Медведчука и Козака, то этого недостаточно – в ОПЗЖ ведь не только они. Да и наши западные партнеры при попытке запретить деятельность этой политсилы, скорее всего, скажут, что это уже политические репрессии, и не позволят это сделать.

Doris: Хотелось бы услышать ваш прогноз о премьерских перспективах Тимошенко?

Тарас Загородний: Премьерские перспективы Тимошенко – весьма большие.

Неписанный закон политики звучит так: вовремя найди виноватого, если ты не видишь вокруг виноватых, значит, виноват ты. Зеленскому уже нужно что-то менять. И первое, что он может сделать – поменять премьер-министра, а нынешнего сделать во всем виноватым. Однако вопрос – а кого назначить? Сейчас вырисовываются два основных кандидата, которые могут заменить Шмыгаля на посту премьера. Шорт-лист таков:

Аваков – он проявляет невиданную активность в последнее время, раздает интервью и намекает, что он готов, если попросят. А если не попросят, то и не надо – он встретит на своем нынешнем посту третьего президента, очередного премьер-министра.

Тимошенко – это наиболее реалистичный вариант на данный момент. Однако этот сценарий для Зеленского имеет свои плюсы и минусы. У Тимошенко в Раде есть своя фракция, которая сможет поддержать распадающееся большинство. Также она доказала, что тому, кто ее не услышал с первого раза или просто не послушался, будет плохо, а в наших условиях разбалансированности власти и отсутствия дисциплины это – хорошо. У Юлии Владимировны есть история: она смогла в свое время забрать у двух самых крупных олигархов – Ахметова и Пинчука – Запорожсталь, провести приватизацию; в 2008 году, в период кризиса, она выстояла и смогла обеспечить нормальную переговорную позицию с МВФ (мы взяли тогда 13 миллиардов и не под такие драконовские условия, как выдвигают нам сейчас, давая по миллиарду). Тимошенко уже заявила, что готова создать Правительство национального спасения и привлечь другие фракции. Но главное, что она – волевой человек, способный решить основной для Зеленского вопрос, то есть вопрос тарифов.

Тимошенко точно будет заниматься тарифами. Мы точно увидим загон Коболева и Витренко в такие места, где Макар телят не гонял. У нее уже есть законопроект, которым предлагается продавать газ с наценкой 30% (как мы уже говорили, цена на газ должна колебаться на уровне 4-5 гривен за кубометр), а Нафтогаз – ликвидировать, как ненужную надстройку. За счет таких шагов она бы смогла добиться снижения цен на газ, а это придало бы устойчивости власти, в первую очередь, Зеленскому.

Если же Зеленский не заменит Шмыгаля, возникнет вопрос – кто же виноват во всем, что происходит. А виноват получается либо парламент, либо Зеленский. В этом случае рейтинги обвалятся еще больше, а уровень доверия станет еще ниже. Черчилль говорил, "нужно выбирать – или война, или позор". Зеленский, оставив Шмыгаля, получит и войну, и позор: и снижение рейтингов, и угрозу досрочных парламентских и президентских выборов, и еще худшие позиции.

Учитывая дуалистичность нашей Конституции, Тимошенко, став премьером, тут же станет центром власти в стране. Премьерство, конечно же, поднимет самой рейтинг Тимошенко, и в случае досрочных президентских выборов она выйдет во второй тур и выиграет у любого кандидата.

С парламентскими и президентскими выборами у нас складывается парадоксальная ситуация: во второй тур у нас может выйти пять кандидатов, набрав приблизительно одинаковое количество голосов – Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Кличко. Все они наберут примерно 14-15% каждый. Полпроцента или процент будут решать, кто из них проходит во второй тур. И, кстати, далеко не факт, что Зеленский попадет во второй тур, потому что он сейчас "пасется" на поле Порошенко, а это значит, что они друг с другом будут бороться. А пока Зеленский будет бороться с Порошенко, во второй тур может выйти Тимошенко. Ее козырь состоит в том, что она занимается тарифами, тогда как остальные молчат: Порошенко об этом молчит, Зеленский не хочет или не умеет этим заниматься, а тарифы и социалка – это ее тема.

Doris: Что вы думаете о президентских перспективах Разумкова?

Тарас Загородний: У Разумкова президентские перспективы будут только в одном случае – в случае досрочной отставки Зеленского, когда Разумков станет исполняющим обязанности главы государства. В украинской истории еще ни один глава парламента не становился значимым игроком. Разве что Мороз... Спикер ВРУ – это достаточно сложная позиция для старта президентской кампании. Получить свою фракцию в парламенте Разумков вполне может. Единственная ошибка, которую сейчас допустил Разумков – выпущенный ролик, в котором он едет по пустому Киеву в стиле постапокалипсиса, приезжает на работу в Верховную Раду, где тоже никого нет, и только Разумков работает. Это был явный фальстарт.

Однако, похоже, Разумков понял свою ошибку и теперь показывает зубы иначе, например, не поддерживает решение по санкциям в отношении Медведчука, ввел сенсорную кнопку в Раде. Сенсорную кнопку не вводили в нашем парламенте столько лет, а тут внезапно она появилась. А это все очевидно: теперь не так просто будет проводить через Раду все решения. Раньше можно было пропетлять, когда кто-то за кого-то что-то понажимает, а потом попросит прощения и скажет, что бес попутал. Но реально никакие решения, принятые таким образом, не менялись. Единственное исключение – закон Колесниченко-Кивалова. Сенсорная кнопка теперь обязывает, чтобы все депутаты были на месте. Теперь цена одного депутата резко возрастает. Отныне всех депутатов придется мобилизовать, чтобы они были на месте, т.е. нужные решения проводить будет гораздо сложнее.

Либо второй вариант для Разумкова – стать премьер-министром. У нас все президенты – бывшие премьеры.

В любом случае, образ Разумкова – это образ "идеального зятя", который не пьет, не курит, не ругается матом, причесанный и со всех сторон положительный. Женщинам такие персонажи нравятся. Так что электорат Зеленского он может "покусать".

Nana: Приговор Стерненко – это, на ваш взгляд, ошибка "зеленых" или правильный шаг? Могут ли акции в поддержку Стерненко перерасти в майдан?

Тарас Загородний: Я считаю, что приговор Стерненко – это проигрыш его адвокатов. Вчистую. Ведь дела рассматриваются в суде по принципу соревновательности: прокурор предоставляет документы и доказательства, что обвиняемый сделал то-то, что он бяка. Если в ответ на это адвокат мычит или говорит комсомольскими лозунгами, судья возьмет сторону прокурора, потому что у того будут и аргументы, и факты, и они зафиксированы, согласно Криминально-процессуальному кодексу. А со стороны адвоката – лишь какой-то "комсомол" и уверения в том, что подзащитный хороший. Так защита не строится.

Потому я считаю, что Стерненко получил такой приговор из-за адвокатов.

Хотя винят в таком приговоре, естественно, судью и Зеленского. Я не идеализирую Зеленского и не являюсь его адвокатом, но сказать, что он всем руководил и следил, что там со Стерненко происходит, нельзя. Против Стерненко еще раньше была возбуждена куча уголовных дел по разным статьям, а дело, по которому вынесен приговор, возбуждалось еще в 2016 году, и сейчас просто подошли сроки.

Кроме того, заинтересованных посадить Стерненко гораздо больше, чем один Зеленский. У Стерненко, скорее, конфликт с Аваковым и другими силовыми структурами, плюс конфликт с местными одесскими ребятами. Так что где Стерненко, а где – Зеленский.

Однако дело Стерненко смогли грамотно политизировать. Возможно, протесты еще будут, и, возможно, приговор отменят. Но есть же еще уголовные дела в отношении Стерненко…

Майдана из-за Стерненко не будет. Однако, как триггер и одна из причин для протестов, это дело может сыграть. Да и то, эти протесты будут в таком формате, как недавно были на Банковой – 100 тысяч людей, как в 2013 году, выходить из-за него не будет.

Да и вообще, в Украине вряд ли еще будут повторяться майданы в формате 2004-го или 2013-го года. У нас уже никто долго стоять и ждать на площади не будет. Все будет гораздо быстрее. Люди стали себя уважать, и никто уже не даст себя стрелять. Если начнут стрелять в людей, они начнут стрелять в ответ. Власть это знает и вынуждена с этим считаться, а потому никаких жестких разгонов протестов больше не будет, ведь такая попытка разгона закончится плохо.

Так что приговор Стерненко не послужит поводом для майдана, но вполне может стать одной из "капель" для активных людей.

Демидов С.: Как вы оцениваете идею власти провести свою судебную реформу и организовать нам "суд в смартфоне"? Как вообще на практике это будет выглядеть?

Тарас Загородний: Я – сторонник реформирования судебной системы в Украине. Более того, я считаю, что нам нужно ликвидировать антикоррупционные органы и суды, а деньги направить на суды. Глава районного суда должен получать зарплату около 5 тысяч долларов. Это очень быстро окупится. Потому что не все судьи – подонки, как нам любят рассказывать. Тогда и правоохранительные органы начнут работать более-менее нормально, будут защищаться права собственности страны, люди будут защищены от беспредела правоохранительных органов.

Мы пять лет реформируем суды, но в результате этой вакханалии, когда всех судей без исключения обвиняют во всех грехах, у нас огромный недобор судей – 2 тысячи человек. И поэтому даже в Киеве невозможно дождаться суда, потому что судьи не успевают обрабатывать такое количество дел. Нормальные люди в Украине просто не хотят идти работать судьями.

В результате всех тестирований и проверок судьями оказали те же люди, что и были.

Потому попытки власти реформировать судебную систему можно только приветствовать. Но опять возникают вопросы к формату, который нам навязывают.

А "суд в смартфоне" – это какой-то бред, который не хочется даже комментировать. Я очень скептически отношусь ко всем этим IT-примочкам – у нас это какой-то карго-культ: мы думаем, если сделаем у себя в стране какую-то такую ерунду, то у нас все будет, как в Европе.

Во время Второй мировой войны американцы базировались где-то в Меланезии и, поставляя продукты своим военным, они давали их и местным дикарям. Когда армейская операция была свернута, и американцы ушли, туземцы сделали самолет из прутьев, думая, что из него посыплются продукты. Это и есть карго-культ (от слова cargo – груз).

Именно таково состояние нашей страны: мы похожи на дикарей, которые, создавая какие-то IT-приложения, думают, что у нас, как в Европе, заработает вся система. Однако без нормально работающих институтов такие приложения будут только проблемой, а не помощью.

Какой "суд в смартфоне", если у нас не хватает 2 тысяч судей, и некому судить! Это просто дерибан денег, и все.

К тому же, далеко не у всех в Украине есть смартфон: да вы выедьте за границы Киева – у большинства людей до сих пор кнопочные телефоны. А Киев – это 5% населения всей страны.

Вы видели доступность интернета в нашей стране? У нас в столице он не везде есть! Попробуйте уехать за пределы райцентра – вы обнаружите, что там даже сотовой связи часто нет.

Joker: Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями об успехах "зеленой" власти на фронте вакцинации от ковида?:)

Тарас Загородний: Никаких успехов нет. В Украину завезена непонятная вакцина, при этом населению рассказывают, что это AstaZeneca. Однако достаточно взглянуть на регистрационные документы, чтобы понять, что это не она. В Украине прививают препаратом CoviShield.

Более того, там настолько все мутно, что этот препарат регистрировала индийская фирма. Причем та фирма, которая в свое время стала причиной антивакцинных настроений в нашей стране: в 2008 году умер мальчик от вакцины от кори производства этой фирмы.

Вакцинация – это один из тех провалов власти, который ей не простят.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского, УНИАН