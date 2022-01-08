Последний шанс и риск протестов: прогноз на 2022 год для Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

2021 год для Владимира Зеленского стал не только экватором его президентской каденции, но и периодом, когда начали активно снижаться его рейтинги. На это повлиял ряд факторов, начиная с несоблюдения собственных предвыборных обещаний и завершая несколькими громкими скандалами, связанными с его ближайшим окружением.

Главред спросил экспертов о том, чем грозит президенту частичная потеря позиций, есть ли предпосылки для досрочных выборов и каковы шансы Зеленского в случае участия в них, а также есть ли у гаранта способы для повышения уровня поддержки среди избирателей.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

В 2021 году личный рейтинг Зеленского достиг минимальных показателей за все время его президентства. В то же время мы видим кристаллизацию базового рейтинга электорального ядра президента, потому что длительное время, в отличие от более опытных политиков, мы не могли об этом говорить.

Вряд ли в следующем году его рейтинги будут снижаться меньше этого ядра. А вот рост будет зависеть от основного фактора - антиолигархической кампании. С одной стороны, борьба с олигархами потенциально очень выгодная в контексте роста рейтинга, потому что любые успехи на этом пути могут существенно улучшить позиции действующего президента. Но с другой стороны, олигархи продолжают оказывать медийное влияние, которое они, конечно, будут использовать как в борьбе с деолигархизацией, так и лично с президентом.

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Понятно, что по мере того, как будет развиваться антиолигархическая кампания, давление будет усиливаться и к нему могут присоединяться и другие олигархи, которые пока заняли выжидательную позицию. При таких условиях именно это и будет определять рейтинговые позиции в следующем году, ведь информационные атаки непосредственно будут влиять на рейтинг.

Конечно, пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с усилением российской агрессии - пока мы не можем говорить о том, насколько масштабной будет эскалация и будет ли она вообще. Но все это будет влиять на поддержку президента - так же, как и социально-экономическая ситуация в стране, реализация амбициозных проектов, недавно анонсированных Зеленским, в частности, экономического паспорта и большого термомодернизации, что должен обновить жилой фонд страны.

Те протесты, которые наблюдались в Украине в конце 2021 года, были определенно партийными, то есть теми что организованы политическими оппонентами президента с целью дестабилизации власти. Это видно по их массовости - конечно, была попытка представить их как новый Майдан, но до того уровня они, мягко говоря, и близко не дотягивают.

Потому что майданы в Украине возникали не против тех или иных политиков, а в ситуации серьезного геополитического или даже ментального выбора государства. Как, например, в 2004 или 2013 годах, когда происходили изменения в обществе, государстве - власть пыталась развернуть страну в восточном направлении, и это вызвало общественный протест.

Нельзя сказать, что Зеленский и его основные оппоненты как-то принципиально отличаются в своих внешнеполитических ориентациях в отношении ЕС и НАТО - они лишь обвиняют друг друга в недостаточной искренности в стремлениях. Глобально же мы видим, что, например, те же пророссийские силы пока маргинальны и серьезно на принятие политических решений не влияют.

В таких условиях протесты, конечно, будут - это Украина, и протесты были против всех президентов. Однако я мало верю в их масштабность - попытки их инспирировать ни к чему не приводят. Тем более, что оснований для того, чтобы они перерастали во что-то колоссальное также нет.

Поэтому, если не будет иностранного военного вторжения, которое может все изменить, Украина абсолютно спокойно дойдет до очередных президентских выборов, ну а дальше все будет зависеть от ряда обстоятельств, которые на тот момент сложатся.

Виктор Таран Политолог, кандидат наук по государственному управлению.

Конец 2021 года проходит на фоне существенного падения рейтинга Зеленского. Однако, его сторонники отрицают этот факт, настаивая, что он фактически вернулся к показателям января 2021 года. То есть фактически рейтинги остались примерно на том же уровне. По сути, Зеленский вернулся к той точке, с которой он начинал год.

Теперь у него сложилась непростая ситуация - если в этот год он заходил с относительно стабильной ситуацией в экономике, энергетике, и у него оставались козыри в рукаве в виде СНБО (в частности, он начал вводить санкции против Виктора Медведчука), то 2022 год он начинает со значительно более слабых стартовых позиций. Ведь этот год начинается с системного кризиса в энергетике и политической нестабильности. На пороге стоит российская армия, а обещания о помощи наших международных партнеров достаточно ограничены. В этой ситуации у Зеленского остается два выхода, чтобы удержаться у власти.

Первый - начать реформы и внутреннюю трасформацию страны. Освободиться от токсичного окружения и прекратить войну с оппозицией.

Второй – начать войну с внутренним врагом. Он его уже наметил - это, в первую очередь, Ринат Ахметов. На этом фоне даже война с Петром Порошенко отошла на друг план.

От того, насколько успешной будет эта война, будет зависеть то, удастся ли ему досидеть до конца своего срока. Если эта война будет удачной и уже в мае ему удастся показать результаты деолигархизации, то тогда у Зеленского есть все шансы нарастить рейтинг. Украинский избиратель в подавляющем большинстве имеет патерналистское мышление и любит борьбу с богатыми, во время которой можно "отнять и поделить".

Уверен, если начнется возврат предприятий или средств в бюджет, избиратели в подавляющей массе положительно это оценят.

Если же те меры, которые Зеленский запланировал, уже сейчас окажутся неудачными, то реакция будет обратной. Особенно, если, например, тому же Ахметову удастся дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. Например, путем искусственного банкротства заводов, Хоков с последующим выводом людей на улицы.

Для Зеленского это может обернуться катастрофой, и до конца не то что своего срока, но и 2022 года он может не досидеть. Потому что когда на улицу выходят несколько тысяч представителей партий ЕС или Родины - это одно, а когда в Киев могут приехать шахтеры и работники металлургических заводов (а это, на секундочку, десятки тысяч голодных и злых освобожден людей) - это совсем другой протестный электорат.

И их инструменты и действия будут существенно отличаться от мирных походов по Киеву активистов, ветеранов или волонтеров. Напомню, в свое время именно протесты шахтеров привели к досрочным президентским выборам Кравчука в 1994 году.

В свою очередь, люди будут наблюдать за этим - если они увидят, что эта борьба провалилась, это просто окончательно добьет рейтинг президента.

К тому же, в 2022 году будет несколько факторов, которые могут повлиять на протестные настроения украинцев. Например, в случае подписания закона 5600 эксперты прогнозируют распространение протестных настроений в регионах как среди малых и средних фермеров, так и среди владельцев паев.

Потому что этот законопроект, которым владельцев облагают налогом на каждый гектар, с одной стороны, небольшой, но он касается очень многих крестьян и большая часть крестьян, которые, как правило, сдают свой пай в аренду, получают от агрохолдингов не деньги, а хлеб. И теперь, когда им придется заплатить 1500 гривен с каждого гектара, это их, мягко говоря, разозлит.

Соответственно, это тоже может стать определенным триггером. И хоть пик недовольства этим законопроектом прогнозируют осенью следующего года, но, возможно, все начнется раньше, если к этому начнут прилагать руки политические оппоненты Зеленского.

Владимир Фесенко Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

Рейтинг Зеленского начал снижаться с октября 2019 года, а наибольшие масштабы в 2020 году, но никак в 2021 году.

То, чего ждать президенту в 2022 году, зависит от многих факторов. Во-первых, от общей социально-экономической и эпидемиологической ситуации, ведь именно эти факторы больше всего влияют на рейтинги.

Во-вторых, от действий самого Зеленского и его команды. Если он будет действовать решительно и нестандартно, то рейтинги могут немного вырасти и стабилизироваться, как это, кстати, было с февраля по август 2021 года.

В целом 2021 год для Зеленского в рейтинговом измерении был качелью - наиболее проблемный период был не сейчас, а в январе 2021-го. Однако в октябре впервые была зафиксирована тенденция к снижению. И здесь сработали несколько факторов — разрыв с Разумковым, ухудшение экономической, энергетической ситуации и политические конфликты.

Поэтому в дальнейшем, если команда президента будет допускать ошибки, в результате чего будет ухудшаться социально-экономическая ситуация, а лично Зеленский будет проявлять слабость и проигрывать противостояние с олигархами, то и рейтинги могут снизиться еще больше.

Тем более, что протесты-это уже привычная реальность для Украины. Это уже норма, потому что протестуют у нас чуть ли не каждый месяц - Фоповцы, "евробляхеры" или патриотически настроенная оппозиция. И если Путин, например, начнет договариваться о прекращении огня - против этого тоже будут протестовать. К тому же, те тарифные майданы, которые в основном организовывали политически, в следующем году так же возможны, как и акции по вопросам пенсионного обеспечения и тому подобное.

Сказать заранее, что именно может стать толчком для них, а также предсказать их масштабы и остроту - невозможно. Если не будет глупостей, и, например, опять что-то не придумает Гетманцев, то тогда возможностей для этого будет меньше. Но, судя по событиям 1 декабря, общественного запроса на майдан нет. Абсолютное большинство граждан не хочет поддерживать политические силы в борьбе за власть, да и такие вещи, как революции или начало войны, как правило, не прогнозируются.

Анатолий Октисюк политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Личный рейтинг Зеленского в 2022 году стабилизируется и даже может вырасти, особенно, если он объявит о досрочных парламентских выборах и начнет предпринимать какие-то шаги по ограничению влияния олигархов. В конце концов, деолигархизационный пакет-это его последний шанс выиграть парламентскую кампанию. Потом он просто потеряет время.

Сейчас в обществе есть сомнения, потому что никто не знает, чем этот процесс завершится. И это непонимание будущего еще может сыграть на пользу Зеленскому, однако если он будет затягивать время, то в 2023 году ситуация будет еще хуже. В том числе, и через Россию, потому что эта энергетическая удавка уже заброшена. И следующие 2022-2023 годы в Украине будет энергетический коллапс. Поэтому для Зеленского есть смысл разбавить парламент и тем самым снять напряжение у политических элит и у граждан и, фактически, частично снять с себя политическую ответственность.

Конечно, президент сам будет выбирать дальнейшую стратегию, но в условиях, когда у него почти не осталось союзников, против него КСУ, есть риски нападения РФ и геополитического заговора, ситуация достаточно сложная и это - вопрос его личного политического выживания.