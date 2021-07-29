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Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

Анастасия Кучкина

журналист

29 июля 2021, 09:15

Вся эта вереница отставок – ни что иное, как обеспечение укрепления позиций и управляемости силовым блоком.

ВСУ
Зеленский затеял большую чистку силовиков / Штаб ООС

На протяжении двух последних недель в силовых ведомствах Украины с подачи президента Владимира Зеленского произошли ряд громких отставок. В частности, вечером среды, 28 июля, стало известно об увольнении трех топ-военных: начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука, командующего ООС Владимира Кравченко и командующего Десантно-штурмовых войск Украины Евгения Мойсюка.

Днем ранее, 27 июля, не менее громко уволили главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. При чем его после увольнения перевели на другую должность - первого заместителя секретаря СНБО. Кроме того, кадровые ротации ранее произошли и в службе внешней разведки, СБУ и МВД.

Главред собрал мнения экспертов о том, с чем связан вал отставок, к чему готовятся власти, как временная турбулентность в рядах силовиков может повлиять на обороноспособность Украины и кого еще из чиновников могут лишить должностей.

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

В целом все эти кадровые изменения – и в оборонном секторе, и в спецслужбах - направлены на наведение порядка, когда некоторые руководители оказались неэффективными, или наделали таких вещей, после которых их надо было увольнять.

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В случае с Минобороны и Генштабом было очевидно, что одна из главных проблем, которую надо было решать – это сложные отношения между министром обороны и командующим ВСУ.

Перемещение Хомчака на должность в СНБО - это способ решения этой проблемы. Но место - здесь не главное, потому что здесь определяющее то, что он остается в команде. Статус заместителя секретаря СНБО по политической традиции является определенным кадровым резервом. По некоторым функциям - єто довольно влиятельная фигура. Для сравнения, Олег Гладковский тоже был первым заместителем. Хомчаку доверяют и его уважают, поэтому его переброска на эту должность может стать сигналом, что позже его могут использовать в другом статусе. К тому же, в СНБО нужно было усилить функционал в оборонном секторе, потому что в последнее время этот орган стали воспринимать только как инструмент для санкций.

А поскольку оборонный сектор - это не только Минобороны и ВСУ, но и Нацгвардия, спецслужбы, то роль руководителя, который будет отвечать за это направление, очень важна. Ведь он как раз имеет и координационные контрольные функции. Поэтому дальше все будет зависеть от Хомчака, точнее от того, как он будет использовать этот статус и как себя проявит.

В свою очередь, увольнение заместителей министра обороны – это реагирование на проблемы министерства, в частности, по реализации закона об оборонных закупках. Судя по внешним признакам, рассматривался и вопрос об отставке самого министра – во время отставки Авакова были слухи, что могут уволить еще нескольких министров, среди которых был и Таран. Но поскольку уволили только заместителей, это означает, что Таран получил еще один испытательный срок и шанс проявить себя. Поэтому вопрос по его отставке не закрыт - все будет зависеть от его дальнейшей работы и "синергии" в команде.

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Вся эта вереница отставок – ни что иное, как обеспечение укрепления позиций и управляемости силовым блоком. А с ним у Зеленского всегда были проблемы. Сейчас их масштаб стал очевидным, там есть все: от личных конфликтов до глупости и непрофессионализма.

Хотя у каждого из этих случаев есть свои нюансы. Яровой из МВД – это человек Авакова, который с ним пришел и ушел.

Читайте такжеПочему Аваков резко захотел в отставкуВ увольнении верхушки СБУ есть два момента. Во-первых, это связано с недавним выступлением госсекретаря США Блинкена, в котором четко прозвучало требование о реформе СБУ, которая в самой системе воспринимается в штыки. Ведь любая реформа там наталкивается на противостояние кланов в верхушке спецслужбы – там прекрасно понимают, что у них могут отобрать кормовую базу. Во-вторых, до сих пор не решена проблема борьбы с контрабандой, поскольку это слишком "вкусная" тема.

Увольнение Кондратюка из Службы внешней разведки и назначение Литвиненко может быть связано с проколами в деле судьи Чауса. Взять машину в Кишиневе с GPS-трекером – это все равно что явиться с повинной. Зеленскому меньше всего нужен был Чаус в багажнике – ни один суд не примет такого свидетеля.

Как известно, между Тараном и Хомчаком возникали конфликты, касавшиеся и транспортной авиации, и оборонного заказа, которые оборачивались серьезными последствиями. Но как бы там ни было, политическая позиция одного и другого не вызывала вопросов, так как их конфликт перешел на личности. И в этой ситуации начали с окружения Тарана и уволили трех его замов. Причем уволили по делу – тех, кто как раз занимался модернизацией ВСУ, оборонным заказом, материальным снабжением и коммуникацией с Минобороны.

Министр обороны – это политическая должность. Управление войсками осуществлял Хомчак, но когда генералы не могут найти между собой общий язык и элементарно наладить между собой взаимодействие – это нонсенс. Ни в одном государстве такая ситуация нетерпима, поскольку она негативно отражается на сфере безопасности.

Хомчака при этом из обоймы не выбросили. Ведь снять могли, удалив из команды, как это в свое время произошло со Степановым, который почувствовал угрозу увольнения и попытался сыграть в политические игры с депутатами. Но его переместили на должность первого заместителя секретаря. Учитывая тот вес, которое СНБО приобрело при Зеленском, это не означает, что его выбросили из команды, чтобы разрешить конфликт.

Безусловно, для самого Хомчака это болезненно, так как его сфера – это ВСУ. Но с другой стороны, это не снимает и вопросов к Тарану. Ведь если до осени ситуация не улучшиться, то вполне возможно (хотя сейчас этот вопрос еще не обсуждается), что осенью случится его отставка – по слухам, ему сейчас дали несколько месяцев на исправление ситуации.

Но увольнение Хомчака - это не последняя резонансная отставка в силовом блоке. Судя по тем письмам, которые шлет представитель президента в Конституционном суде генпрокурору, не исключено, что вскоре может последовать и отставка Венедиктовой. Кроме того, достаточно неустойчивые позиции и у министра юстиции Малюськи.

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

Для таких людей как Хомчак должность в СНБО - это возможность умножить его на ноль. Во-первых, на своей предыдущей должности он подчинялся напрямую президенту Украины, а с министром обороны общался лишь адиминистративно. Сейчас первого человека в ВСУ ставят заместителем секретаря СНБО. Это сделано по принципу "держи друзей близко, а врагов – еще ближе", потому что под бдительным оком господина Данилова он не сможет ничего сделать, а лишь готовить бумажки для заседания СНБО, после чего за месяц-два о нем вообще забудут.

Тем более, что есть исторический пример - в свое время руководителя Генштаба Затынайко, которого дважды назначали на эту должность, второй раз снимали именно таким образом и отправили в СНБО, после чего о нем все забыли. То есть назначение Хомчака в СНБО умышленно, чтобы контролировать его поведение, ведь он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию".

Читайте такжеХомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУСудя по тому, как сняли Хомчака, то Таран, вероятно, останется. А назначение командующего оперативного командования "Север" Залужного, человека с периферии, вместо Хомчака обусловлено его задачей по зачистке команды Хомчака и достижения сотрудничества с министерством, создав для этого соответствующую команду из лояльных людей под министра Тарана. Насколько эта замена профессиональная - будет зависеть от Залужного. Если у него хватит командирских качеств, чтобы быстро переформатировать Генштаб, то у него будет шанс показать себя как кризисного менеджера, если же этого не произойдет, то его быстро заменят – свято место пустым не бывает.

В целом такие кадровые ротации могут повлиять на настроения в армии. Сейчас может начаться волна увольнений командиров бригад (ключевая должность в ВСУ) - те, кто был лоялен к Хомчака, будут стараться по возможности уволиться с должностей, чтобы не попасть под принудительное увольнение.

Однако этот процесс будет кратковременным, ведь соответствующие назначения будут формировать свою внутреннюю политику. Но для рядового служащего, не участвующего в теневых схемах, особо ничего не изменится.

Но не надо исключать того, что этой лазейкой может пользоваться РФ, которая будет пытаться устроить нам "горячую осень", особенно с началом работы Верховной Рады. Потому что именно тогда Банковая может вынести на обсуждение парламента имплементацию "формулы Штайнмайера". А для того, чтобы подтолкнуть украинское политическое руководство к этому шагу, Россия может увеличивать обстрелы. Ведь когда есть политическая целесообразность, Россия всегда старается такой возможностью воспользоваться. И этот случай не исключительный, поэтому на Востоке стоит ждать активизации боевых действий.

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

После таких громких увольнений, которые произошли в оборонном секторе за последнее время, всегда идет ослабление оперативного стратегического руководства. Потому что наработанная модель безопасности и обороны, проведения стратегических операций на линии разграничения, формат нового вооружения во многом зависит от командующего.

Стратегически это не подрывает позиции обороны, но в определенный период может понадобиться перегруппировки командного состава ВСУ - подбор новых кадров в Генштаб и на оперативные направления и выработки новых подходов к обороне государства. Но все вышеназванное - скорее последствия.

А вот причина в том, что на законодательном уровне не отработана сама модель жесткого разделения полномочий между министром обороны и главнокомандующим ВСУ.И этот формат, который создает противоречия, привел к тому, что не было слаженной позиции по финансированию ВСУ, оборонному заказу не были своевременно задействованы программы обеспечения военнослужащих не только вооружением, но и горючим, формой. Как результат - это привело к понижению уровня готовности ВСУ и дисбаланса в руководстве.

Поэтому президент не смог с помощью переговоров урегулировать данную ситуацию, и соответственно, на определенном этапе обострились проблемы, поэтому и было принято решение о смещении заместителей министра обороны и, соответственно, чтобы снять напряжение между министром и главнокомандующим, освободил Хомчака и пошел на ротацию.

Учитывая предыдущие заслуги Хомчака, его решили задействовать в аппарате СНБО. Хотя это понижение - если не пенсия, то, по крайней мере, предпенсионный состояние, которое дает ему использовать свои качества главнокомандующего, а не быть на уровне советника, аналитика, который будет готовить соответствующие решения для СНБО.

По каждому из направлений силового блока, где недавно произошли кадровые перестановки, есть свои причины, которые связаны либо с невыполнением стратегических задач. Например, в СБУ - это борьба с теневыми схемами и контрабандой, или же причастность к этим схемам сотрудников. Причем информацию об этом Зеленский получил не только внутри страны, но и от коллег - мы неоднократно были свидетелями заявлений партнеров о коррупции в различных сферах, и ему не оставалось ничего другого, как осуществить этот шаг. С другой стороны, еще одна составляющая - распределение влияния на кадровые назначения.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Санду решила все молдавские проблемы и ни одной украинскойВ службе внешней разведки есть проблема, связанная с Чаусом и событиями вокруг его похищения, которая поднялась на международный уровень. В частности, об этом Зеленскому несколько раз говорила президент Молдовы Майя Санду. И в этой ситуаций бывший глава разведки оказался крайним, хотя такие операции без санкции руководства государства не проводятся.

В любом случае, кадровые ротации свидетельствуют о том, что усилилась кадры, завязанные на Офисе президента. Предвидя то, что осенью могут произойти мобилизация общественных процессов, связанных с социальными проблемами - по земле, малому и среднему бизнесу, зарплатам, налогам и многим другим секторам экономики, надо укрепить правоохранительный блок - МВД, СБУ лояльными людьми, которые будут выполнять задачи. Однако есть одно "но" - имея большую практику истории развития государства, если протесты будут нарастать, никакие правоохранительные органы на определенном этапе не смогут это нейтрализовать. Против людей не пойдешь, поэтому необходимо решать проблемы людей, но не усилением репрессий и приобретением своих людей в ведомствах безопасности.

СБУ МВД ВСУ Владимир Зеленский Генштаб ВСУ Олег Жданов Андрей Золотарев Владимир Фесенко Николай Маломуж ООС новости Украины
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