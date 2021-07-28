Зеленский провел кадровые перестановки в армии

Владимир Зеленский провел перестановки в армии / Getty

Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины и командовании операции Объединенных сил, сообщает Офис президента.

Зеленский уволил с поста начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука. Вместо него на эту должность назначен Сергей Шапталь.

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко уволен с поста командующего ООС. Вместо него эту должность занял Александр Павлюк.

Глава государства также уволил командующего Десантно-штурмовых войск Украины Евгения Мойсюка.

Ранее Главред писал о том, что с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины уходит Руслан Хомчак.

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Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского.

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - заявил Никифоров.