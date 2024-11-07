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Большинство не знает: что означает логотип Ferrari и почему на нем есть лошадь

Мария Николишин
7 ноября 2024, 04:00
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Каждый логотип автомобиля имеет свою интересную историю.
Большинство не знает: что означает логотип Ferrari и почему на нем есть лошадь
Интересные факты о Ferrari / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему логотип Ferrari на желтом фоне
  • Что на нем символизирует лошадь

А многих мировых марок автомобилей есть своя предыстория, и многие водители даже не догадываются о том, как появились всем известные "значки". В частности, не все знают, что скрывает логотип Ferrari.

Как сообщает Главред со ссылкой на Express.co.uk, этот итальянский производитель является одним из самых узнаваемых в автомобилестроении, а его знаменитый значок "Скачущая лошадь" выдержал испытание временем.

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Что означает логотип Ferrari

Логотип компании появился изначально именно на гоночных автомобилях, и за всю историю марки он уже стал культовым.

На нем нанесены буквы "S" и "F", которые являются первыми в названии Scuderia Ferrari. Термин Scuderia означает "стабильный", поэтому это имя должно было символизировать способных жеребцов Ferrari.

Логотип был разработан самим основателем компании. Конь был символом пилота итальянских ВВС графа Франческо Бараккаля, который рисовал этот дизайн на каждом самолете, которым он управлял.

Он был сбит в 1918 году после трех победных дуэлей, что сделало его национальным героем Италии.

Использовать именно лошадь предложила итальянская графиня Паолина Баракк, которая сказала, что жеребец принесет удачу. Феррари понравилась эта идея. Для более стильного вида он добавил черному жеребцу желтый фон, вдохновленный цветами его родного города Модена.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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