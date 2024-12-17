Хватить 100 грамм: как избавиться от неприятного запаха в машине

Блогер предложил гениальный способ очистки прямо из кухонного шкафа, который стоит копейки.

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Как избавиться от неприятного запаха в машине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Что поставить в машину, чтобы избавиться от неприятных запахов

Откуда берется неприятный запах в машине

Все мы знаем, что содержать автомобиль в чистоте и порядке жизненно необходимо. Неприятный запах в машине одна из проблем, с которой сталкивается большинство водителей.

В автомобилях часто скапливаются старые обертки от еды, пустые бутылки из-под напитков - все это может стать причиной серьезных запахов внутри машины. Однако не стоит расстраиваться, если ваш автомобиль начал немного пахнуть, ведь есть простое решение, которое не потребует больших затрат, говорит в своем видео блогер Lefty.

видео дня

Он предложил гениальный способ очистки прямо из кухонного шкафа, который стоит копейки.

"Не знаю, кому это нужно, но если в вашей машине появился неприятный запах, положите в нее чашку белого дистиллированного уксуса. Пусть постоит несколько часов или пока вы на работе. Затем просто дайте ему проветриться, пока вы заканчиваете мыть машину. Запах исчезнет", - отметил блогер.

Его совет набрал более 2 000 просмотров, вызвав множество комментариев от заинтригованных подписчиков с вопросами и похвалами.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в машине:

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