Хватить 100 грамм: как избавиться от неприятного запаха в машине

Вы узнаете:
- Что поставить в машину, чтобы избавиться от неприятных запахов
- Откуда берется неприятный запах в машине
Все мы знаем, что содержать автомобиль в чистоте и порядке жизненно необходимо. Неприятный запах в машине одна из проблем, с которой сталкивается большинство водителей.
В автомобилях часто скапливаются старые обертки от еды, пустые бутылки из-под напитков - все это может стать причиной серьезных запахов внутри машины. Однако не стоит расстраиваться, если ваш автомобиль начал немного пахнуть, ведь есть простое решение, которое не потребует больших затрат, говорит в своем видео блогер Lefty.
Он предложил гениальный способ очистки прямо из кухонного шкафа, который стоит копейки.
"Не знаю, кому это нужно, но если в вашей машине появился неприятный запах, положите в нее чашку белого дистиллированного уксуса. Пусть постоит несколько часов или пока вы на работе. Затем просто дайте ему проветриться, пока вы заканчиваете мыть машину. Запах исчезнет", - отметил блогер.
Его совет набрал более 2 000 просмотров, вызвав множество комментариев от заинтригованных подписчиков с вопросами и похвалами.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в машине:
@leftyvlogger How to get rid of funky car smell fast ?✅ #carhacks#cleaninghacks#carcleaning#leftyvlogger#leftycrafty♬ original sound - Lefty Vlogger ™️
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