Кому из водителей нужно подать данные о транспорте в ТЦК: какие штрафы ожидают нарушителей

Вкратце:
- Предприятия обязаны подать отчеты о транспорте до 20 июня
- Штрафы за неподачу - от 34 до 59 тысяч гривен
- Отчитываться должны только юридические лица, а не ФЛП или физлица
До 20 июня украинские предприятия обязаны подать отчеты в территориальные центры комплектования (ТЦК) о наличии транспортных средств и специальной техники. Это предусмотрено положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным постановлением Кабмина №1921.
В отчетности следует указать количество легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники, находящейся на балансе предприятия, включая арендованные машины. Также нужно предоставить данные о техническом состоянии транспорта и информацию о работниках предприятия.
Физические лица-предприниматели (ФЛП) и обычные граждане не подпадают под это требование.
"Чтобы избежать рисков задержки, чиновники советуют подавать в ТЦК документы до 19 июня включительно", - отмечается в сообщении.
За неподачу отчетов предусмотрен штраф от 34 до 59 тысяч гривен.
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Как сообщал Главред, в Верховной Раде предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению (форма №083/о) и перейти на электронные медзаключения через систему ЕСОЗ, синхронизированную с реестром "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 подал Михаил Радуцкий.
Кроме того, после отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах.
Также, в Украине водителям теперь запрещено заниматься ремонтом, мойкой или техническим обслуживанием своих автомобилей в общественных местах - включая дворы многоэтажек, обочины дорог, скверы или даже в лесу. Такие действия теперь считаются административным нарушением правил благоустройства населенных пунктов.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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