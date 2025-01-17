Почему на перекрестке важно держать колеса автомобиля прямо: знают не все

Вы узнаете:
- В каком положении следует держать колеса перед началом движения
- Почему опасно держать колеса повернутыми на перекрестке
Проезд перекрестка - это всегда ответственный этап, ведь опасность может подстерегать отовсюду. На пересечении нескольких полос случаются различные ситуации в которых теряются даже опытные водители. Главред выяснил, в каком положении следует держать колеса перед началом движения.
Портал "Твоя машина" пишет, если водитель планирует поворачивать на перекрестке налево или направо, колеса автомобиля перед началом движения нужно держать исключительно прямо.
Если вы спешите и перед перекрестком поворачиваете колеса в сторону будущего направления, вы не только нарушаете правила, но и создаете серьезную опасность для своей жизни и других участников движения.
Эксперты объясняют, если в этот момент другое авто зацепит вас сзади, то транспортное средство водителя может выбросить на полосу встречного движения, где грозит лобовое столкновение с другими автомобилями.
Таким образом, если держать колеса исключительно прямо, риск вылета на "встречку" минимален.
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