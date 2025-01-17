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Почему на перекрестке важно держать колеса автомобиля прямо: знают не все

Марина Фурман
17 января 2025, 01:56
29
Игнорирование правил может привести к дорожно-транспортному происшествию.
авто
Почему опасно держать колеса повернутыми перед началом движения / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

  • В каком положении следует держать колеса перед началом движения
  • Почему опасно держать колеса повернутыми на перекрестке

Проезд перекрестка - это всегда ответственный этап, ведь опасность может подстерегать отовсюду. На пересечении нескольких полос случаются различные ситуации в которых теряются даже опытные водители. Главред выяснил, в каком положении следует держать колеса перед началом движения.

Портал "Твоя машина" пишет, если водитель планирует поворачивать на перекрестке налево или направо, колеса автомобиля перед началом движения нужно держать исключительно прямо.

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Если вы спешите и перед перекрестком поворачиваете колеса в сторону будущего направления, вы не только нарушаете правила, но и создаете серьезную опасность для своей жизни и других участников движения.

Эксперты объясняют, если в этот момент другое авто зацепит вас сзади, то транспортное средство водителя может выбросить на полосу встречного движения, где грозит лобовое столкновение с другими автомобилями.

Таким образом, если держать колеса исключительно прямо, риск вылета на "встречку" минимален.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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