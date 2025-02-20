Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полу

Юрий Берендий
20 февраля 2025, 16:45
76
Люк в полу Запорожца ЗАЗ-968 давно окутан мифами, в частности о его якобы предназначении для зимней рыбалки, однако на самом деле он имеет другую функцию.
Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полу
Люк в полу Запорожца - тайна люка в днище Запорожца раскрыта / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

  • Для чего дырка в Запорожце
  • Почему люк в Запорожце не предназначен для рыбалки

Британский телеведущий проекта "Top Gear" Джереми Кларксон в свое время пошутил, что люк в полу "Запорожца" ЗАЗ-968 создан для зимней рыбалки. Однако, как выяснилось, это лишь забавный миф, который не имеет ничего общего с реальностью.

Главред выяснил, зачем нужен люк в Запорожце.

Почему люк в Запорожце не предназначен для рыбалки

Шутка Кларксона звучала убедительно:

"Двигатель у Запорожца сзади. То есть он почти как Porsche 911. Есть лишь одно отличие. Смотрите, здесь под ковриком пассажира есть люк. Убираете его и видите отверстие. Оно нужно для того, чтобы вы могли встать где-то на замерзшем озере, прорубить лунку, забросить удочку, включить лампу вот так, подвесить ее и наловить рыбки. Даже в Maybach такого нет", - заявил ведущий.

Смотрите видео о том, для чего в Запорожце отверстие в полу - версия Top Gear:

Однако на практике ловить рыбу через это отверстие просто невозможно. Диаметр люка составляет всего 120×100 мм, что даже не позволяет просунуть бур для сверления лунки. Кроме того, в салоне пришлось бы хранить лед и ледяную крошку после очистки лунки, что сделало бы процесс рыбалки крайне неудобным.

Зачем отверстие в полу у Запорожца - почему Запорожец горбатый

Специалисты опровергают популярный миф и объясняют, что это отверстие имело исключительно технологическое значение.

"Это не рыбацкий люк, а техническое отверстие. Его использовали на заводе для максимально полного стекания грунтовки, краски и антикоррозийных материалов при производстве кузова. Также он мог служить сливным отверстием для воды после полной мойки салона", - объясняют эксперты проекта autostrike.

Они также отмечают, что кузов "Запорожца" имел особую конструкцию яйца.

"Не в смысле формы, а в смысле отсутствия выступающих элементов. Благодаря этому увеличивалась проходимость машины. Автомобиль мог проехать там, где "Жигули" и "Москвичи" просто застревали. Способствовал этому и малый вес - всего 790 кг", - отмечают специалисты.

Таким образом, люк в полу "Запорожца" не имеет никакого отношения к рыбалке. Это всего лишь очередной автомобильный миф, который, благодаря британскому юмору, приобрел популярность.

Вам также может быть интересно:

Что известно о Top Gear

Top Gear - культовое автомобильное шоу, которое впервые вышло в эфир в 1977 году на телеканале BBC в Великобритании. В 2002 году формат программы был полностью обновлен, и она стала одной из самых популярных передач об автомобилях в мире.

На протяжении многих лет неизменными ведущими Top Gear были Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Они не только тестировали новые автомобили, но и устраивали экстремальные испытания, соревновались между собой в необычных гонках и путешествовали по миру на разных видах транспорта. Отдельной фишкой шоу стал таинственный гонщик Стиг, который тестировал автомобили на треке.

Передача была известна своим юмором, иронией и иногда провокационными заявлениями, что не раз становилось причиной скандалов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

18:09Украина
В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известно

В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известно

18:00Мир
Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост

17:45Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

От 12 до 20 лет: эксперты назвали ТОП-5 пород собак, которые живут дольше всех

От 12 до 20 лет: эксперты назвали ТОП-5 пород собак, которые живут дольше всех

Последние новости

18:09

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

18:04

Путиниста Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

18:00

В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известноВидео

17:52

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

17:45

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостВидео

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости УкраиныРост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины
17:32

Ликвидирована "жирная" цель: в ГУР раскрыли детали подрыва авто в Бердянске

17:29

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

17:07

Как проехать на авто миллион километров: водителям рассказали о 3 секретах

16:50

"Разнесло": округлившаяся Ани Лорак ошеломила фанатов своим видом

Реклама
16:45

Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полуВидео

16:36

Трамп попытается устранить Путина при одном условии - ГорбачВидео

16:31

Как быстро сварить горох - лайфхаки для идеального пюре

16:24

Почему бойлер долго греет воду: эксперт назвал неочевидную причинуВидео

16:22

Романтика: жена Пескова ухлестывает за вдовцом Заворотнюк

16:10

"США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления

16:00

"Укргаздобыча" наносит государству многомиллионные убытки при закупке китайских труб, — Митрохин

16:00

Как проверить мед - простые способы определить подделку

15:33

"Очень классно прожили": Анна Ризатдинова разоблачила роман с Сергеем Мельником

15:31

Десятки взрывов в разных регионах: новые детали уникальной операции ГУР в России

15:30

От 20 до 100 тысяч гривен: какие украинцы получат финансовую помощь в феврале

Реклама
15:25

Большинство забывает: почему нужно замачивать рис перед приготовлениемВидео

15:14

Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ: "Служу нашему народу"

15:02

Вся в траурно-черном: Елена Зеленская удивила украинцев темным образомФото

15:00

Как избавиться от мышиного запаха - действенные средства для дома

14:59

"В 2025-м будет режим прекращения огня": Буданов сделал громкое заявлениеВидео

14:41

В комнате станет намного теплее: как почистить батареи отопления от пыли

14:40

Никита Пресняков срочно обратился к поклонникам и заговорил о банкротстве

13:59

Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах - NBC

13:52

Могут ли штрафовать водителей за электронные права в Дії: окончательный ответ

13:41

Из-за трактора погибла королева красоты

13:37

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

13:04

Стиральная машинка прыгает: секретное решение, как избавиться от шума и вибраций

13:02

"Очень грустит": Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне

12:59

Головокружительная математическая головоломка: только единицы найдут ответ

12:54

Билык рассказала про личную жизнь на фоне слухов о романе с Налчаджиоглу

12:35

"Чистое поражение": сядут ли Путин и Зеленский за стол переговоровВидео

12:09

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

12:03

Меньше, чем 200 гривен: ТОП-3 самых выгодных мобильных тарифов для пенсионеров

11:50

РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъездФото

11:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 февраля (обновляется)

Реклама
11:44

Бизнес-ассоциации Украины требуют прекратить давление Госпродпотребслужбы на предпринимателей

11:40

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыльВидео

11:04

Китайский гороскоп на завтра 21 февраля: Крысам - стресс, Петухам - заботы

10:54

Тариф на воду вырастет почти на 8%: кого ждет повышение коммуналки

10:31

Жена Алексея Арестовича подала на развод - детали

10:24

30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине: СМИ описали план Британии

10:09

РФ скинула авиабомбу на жилой дом в Херсоне: под завалами могут быть людиВидео

09:42

"Прорыв" госграницы Украины с Курщины: ISW рассказали, достиг ли враг успеха

09:29

Нашим европейским друзьям надо очень быстро соображатьмнение

08:59

Из-за Трампа Украина может остаться без ПВО — Defence Express

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять