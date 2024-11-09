Что обязательно должно быть в машине в Украине: список обязательных вещей

Что важное в машине нужно иметь всегда - сохраняйте список нужных и важных вещей.

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Что важно в машине / коллаж: Главред, фото: unsplash

Что самое главное в машине нужно иметь кроме документов и аптечки - опытные специалисты поделились важным списком, что необходимо держать в машине всегда.

Прежде чем сесть за руль, водитель должен понимать, что в дороге могут случиться различные события, поэтому нужно заранее быть готовым к этому. Специалисты поделились перечнем универсальных и необходимых вещей, которые надо иметь в собственном автомобиле.

Что обязательно должно быть в автомобиле по закону

Известно, что по закону в каждом автомобиле должен быть документ водителя, среди которых техпаспорт, страховка ОСАГО, а также необходимые вещи, которые могут помочь в различных ситуациях на дороге. Такой перечень регулируется правилами дорожного движения, однако каждый водитель может дополнять его для себя. Поэтому, правила дорожного движения предписывают, что в каждой машине должны быть:

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Аптечка

Огнетушитель

Знак аварийной остановки

Запасное колесо

Все эти вещи необходимы для того, чтобы в экстремальных ситуациях водитель мог помочь себе или другим людям на дороге. Составляющими для подбора вещей являются требования ПДД.

По закону аптечка должна содержать бинты, марлевые повязки, жгут, перевязочные пакеты, ножницы и еще пару предметов, которые не являются лекарственными предметами. Такой набор аптечки подойдет абсолютно для всех. Однако, специалисты советуют наполнять ее также по собственным потребностям. Иногда даже обезболивающее может спасти человека от болевого шока. Поэтому каждый водитель может расширить список своими личными лекарствами.

Что обязательно должно быть в машине 2024 года

В случае поломки или неисправности автомобиля, также необходимо иметь необходимые инструменты. Опытные водители советуют иметь в машине конкретные инструменты:

Гаечные ключи соответствующего диаметра или их набор

Набор отверток

Балконный ключ

Молоток

Буксировочный трос

Манометр

Домкрат

Перчатки и другие вещи

Также стоит помнить, что зимой стоит немного иначе ухаживать за автомобилем и иметь другие инструменты. Поэтому список того, что должно быть в каждой машине увеличивается. Зимой к нему добавляется: теплая одежда и одеяло, щетка-скребок, лопата и зимний омыватель для стекол.

Этот минимум позволит зимой быстро привести машину в порядок. На случай поломок, стоит держать в автомобиле и теплую одежду и другие вещи, чтобы иметь возможность обогреться. Также зимой вам обязательно понадобятся скребок и омыватель, которые уберут снег и лед с вашей машины.

Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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