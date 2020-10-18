Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках

Главред собрал идеи, как поздравить пищевиков Украины с их профессиональным праздником.
В Украине и в России отмечают День работника пищевой промышленности в третье воскресенье октября. Так что День пищевика в 2020 году празднуется 18 октября.
А впереди еще будет Международный день повара, который отмечается 20 октября.
С Днем кондитера вы точно припозднились – он был 3 мая – но как редко кто откажется от дополнительного десерта, так и эти ребята вряд ли откажутся от еще одной порции добрых поздравлений.
Итак, выбирайте подходящую идею, как поздравить пищевиков Украины с их профессиональным праздником – хоть официальную, хоть прикольную, для друзей и родных.
Привітання з Днем працівника харчової промисловості українською мовою
Поздравления с днем пищевой промышленности в прозе
С Днем работника пищевой промышленности поздравляем компетентных профессионалов, которые трудятся для того, чтоб продукты были качественными, свежими и полезными! Спасибо вам за то, что бережете здоровье нации! Пусть вам жизнь преподносит только добрые и радостные подарки!
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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Пусть твое благополучие будет сытным, как первые блюда, удача — вкусной, как вторые, а любовь — сладкой, как десерт. Желаю тебе здоровой, полноценной и сбалансированной жизни.
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Спасибо вам, работники пищевой промышленности, за огромный ассортимент, отличное качество, свежесть и пользу производимых товаров! Пусть в ваш профессиональный праздник вас начальство поздравит достойными премиями, а родные люди подарят свою теплоту и любовь!
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Искренне поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю, чтобы все было по ГОСТу и в отличном качестве, желаю благополучия и успехов в деятельности, прекрасных шансов на удачу и светлого счастья в жизни, искренней любви и радости в сердце, отменного настроения и доброго здоровья.
Поздравления с днем пищевой промышленности в стихах
4 смс - 213 символов:
Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!
Вы уставайте, но не очень,
И пусть зарплата подрастет,
Пусть на дворе дожди и осень,
А на душе весна цветет!
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Промышленность пищевая —
Это серьезно,
Без еды нам никуда,
И работников сегодня
Поздравляем! Ура-ура!
Желаем вам добра, удачи,
Жизнь чтоб ваша лишь цвела,
И прекрасные мгновенья
Душу радовали день ото дня!
***
Без еды, как без воды:
Ни туды и ни сюды!
Потому пищевики -
Главные поставщики!
Мы желаем, чтя закон,
Заработать миллион,
На Канарах отдыхать,
И хлопот совсем не знать!
И удачи в жизни личной,
И вести себя прилично,
Этот праздник отмечать,
Поздравок наш получать!
***
Третье воскресенье октября —
Собрались тут совсем не зря!
Работников пищпрома
Поздравим мы, друзья!
Желаем вам прекрасных дней,
Незабываемых ночей,
Добра, людской вам доброты
И от любимого — цветы!
***
Без пищи жизнь невозможна,
И пищевым работникам хвала!
Они трудятся для нашего здоровья,
В вашу честь поздравлений слова!
Трудитесь и дальше отменно,
Желаем всех благ и удачи!
И верим: накопите вы постепенно
На приморскую свою дачу!