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День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые

22 ноября 2019, 05:17

С Днем сыновей поздравления в картинках и своими словами подобрал Главред на семейный праздник 22 ноября.

  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети
  • С Днем сыновей – поздравления в картинках Соцсети

День сыновей устраивают в ноябре.

22 ноября – праздник семейный. С Днем сыновей поздравления в этот день получают не только их родители – мамы и папы – но и сами сыновья, чьи-то братья, любимые и друзья.

Это, по сути, уже третий повод в этом месяце поздравить мужчин: сначала был Международный мужской день 2019 – 19 ноября, затем Всемирный день ребенка 2019 – 20 ноября (а ведь все мы – чьи-то дети). И вот буквально следом День сына 2019.

К слову, уже через пару дней – 24 ноября в 2019 году – будет и День матери 2019 в России. Так что у многих сыновей появится возможность подарить ответное поздравление для мамы.

А пока же Главред подобрал поздравление маме с Днем сына и папе, и всей остальной родне, включая бабушек и дедушек, а также просто друзьям пожелания с Днем сыновей: поздравления в картинках и гиф, в прозе, а еще стихи и смс.

Поздравление с Днем сыновей в прозе

Поздравляю с Днем сыновей. Желаю вне зависимости от обстоятельств жизни и перемен погоды всегда оставаться добрым, понимающим, любящим, веселым, щедрым, целеустремленным, честным, славным сыном! И пусть родители тобой гордятся, пусть в жизни у тебя все складывается "на ура"!

***

Сынулечка! Родненький! Любименький! Дорогой мой человек! Поздравляю тебя сегодня с праздником – Днем сыновей – и желаю прекрасного настроения и радостного дня! Пусть в твоей жизни преобладают светлые, погожие деньки, а невзгоды, трудности и огорчения обходят стороной!

***

Поздравление маме с Днем сына:

Поздравляем всех мам, которым судьба подарила мальчиков, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

День сыновей: стихи

Два хороших сына у меня.

Две надежды,

Два живых огня.

Мчится время по великой трассе.

У меня —

Две юности в запасе.

Жизнь горит во мне, неугасима,

У меня две вечности —

Два сына…

***

Подойди, сынок, поближе,

Обниму тебя скорей,

Праздник нынче очень важный,

День любимых сыновей!

От души от всей и сердца

Поздравляю с ним тебя,

И, конечно же, сыночек,

Пожелать хочу любя,

Быть отважным, сильным,

Смелым, зла и горестей не знать,

Быть счастливым и любимым,

Никогда не унывать!

***

В ноябрьский день такой чудесный, ясный

На всю страну хочу я поскорей

Всех мальчиков, парней, мужчин прекрасных

Поздравить от души с Днем сыновей!

Пускай не будут вами позабыты

Те, кто родил вас, а потом взрастил.

Для них вы – и опора и защита.

Придайте им своей любовью сил!

***

Нет для мамы мужчины дороже,

Чем рожденный ею в муках сын.

Днем и ночью мама молит Бога,

Чтоб ее дите Господь хранил.

Рос малыш здоровый, сильный и крепкий,

Чтоб удачлив был, хорош собой,

Сыновья! Для мам всегда вы детки.

Берегите сон их и покой.

Позвоните маме каждый вечер,

И цветы дарите просто так.

Не нужны ей пламенные речи,

Ей достаточно: "Мамулька, ну ты как?"

***

Поздравление маме с Днем сына:

В ноябрьский день всех наших мам прекрасных

С Днем сыновей поздравить я хочу!

Желаю, чтоб сыночкам лишь на праздник

На торте зажигали вы свечу.

Пускай всегда минует их ненастье

И беды все обходят стороной!

Для каждой мамы нету больше счастья,

Чем то, когда здоров сынок родной.

День сыновей: поздравления короткие в смс

Береги в себе человека сынок, береги в себе ценные человеческие качества! Счастья тебе и добра по жизни! С Днем сыновей!

***

В День сына желаю тебе, сыночек, удачной личной жизни, чтобы твое сердце было согрето не только моей любовью, но и любовь дорогой для тебя женщины! Пусть тебя любят все! Любви много не бывает, особенно для любимого сыночка!

***

Пускай День сыновей подарит

Тебе заботу и тепло,

Беда пусть от тебя отстанет

Всем горестям назло.

***

Поздравление сыновьям:

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Привітання з Днем сина щирі: прозою, вірші та смс

Вітаю із Днем синів! Бажаю, щоб ваші дітки, найрідніші й улюблені, були істинно щасливі, успішні, здорові, гарні, талановиті і самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнює гордість і любов! Щастя вашим сім'ям і достатку в будинок!

***

В цей день лише для тебе, синку, гріє сонце з неба.

І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті,

І дятел привітання відстукав на світанні,

І "мишка-шкряботушка" посмикала за вушко,

А котик походжає – тобі добра бажає!

Тож прийми від нас ти привітання,

І нехай, неначе в добрій казці,

Здійсняться усі твої бажання.

***

Всім синам бажаємо здоров'я, мужності, сміливості, вольового характеру і досягнення заповітних цілей! Але найголовніше – будьте завжди вдячні, уважні і турботливі до своїх люблячих матерів!

***

Із днем синів тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

На щастя я тебе, синочок, народила,

Усміхненою з радістю ходила,

Чекала я на тебе, як на сонце,

Що кожен день нам світить у віконце!

***

Любий сину, вітаю тебе зі святом. Бажаю щастя та любові, бажаю впевненості у собі та доброї надії, бажаю міцного здоров’я та вдалих днів, бажаю щирих почуттів та веселого настрою. Нехай тобі завжди щастить, нехай неймовірною красою та справжньою добротою радує навколишній світ.

праздник поздравления открытки День сыновей
Сейчас вы просматриваете новость «День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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