День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые

С Днем сыновей поздравления в картинках и своими словами подобрал Главред на семейный праздник 22 ноября.
День сыновей устраивают в ноябре.
22 ноября – праздник семейный. С Днем сыновей поздравления в этот день получают не только их родители – мамы и папы – но и сами сыновья, чьи-то братья, любимые и друзья.
Это, по сути, уже третий повод в этом месяце поздравить мужчин: сначала был Международный мужской день 2019 – 19 ноября, затем Всемирный день ребенка 2019 – 20 ноября (а ведь все мы – чьи-то дети). И вот буквально следом День сына 2019.
К слову, уже через пару дней – 24 ноября в 2019 году – будет и День матери 2019 в России. Так что у многих сыновей появится возможность подарить ответное поздравление для мамы.
А пока же Главред подобрал поздравление маме с Днем сына и папе, и всей остальной родне, включая бабушек и дедушек, а также просто друзьям пожелания с Днем сыновей: поздравления в картинках и гиф, в прозе, а еще стихи и смс.
Поздравление с Днем сыновей в прозе
Поздравляю с Днем сыновей. Желаю вне зависимости от обстоятельств жизни и перемен погоды всегда оставаться добрым, понимающим, любящим, веселым, щедрым, целеустремленным, честным, славным сыном! И пусть родители тобой гордятся, пусть в жизни у тебя все складывается "на ура"!
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Сынулечка! Родненький! Любименький! Дорогой мой человек! Поздравляю тебя сегодня с праздником – Днем сыновей – и желаю прекрасного настроения и радостного дня! Пусть в твоей жизни преобладают светлые, погожие деньки, а невзгоды, трудности и огорчения обходят стороной!
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Поздравление маме с Днем сына:
Поздравляем всех мам, которым судьба подарила мальчиков, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.
День сыновей: стихи
Два хороших сына у меня.
Две надежды,
Два живых огня.
Мчится время по великой трассе.
У меня —
Две юности в запасе.
Жизнь горит во мне, неугасима,
У меня две вечности —
Два сына…
***
Подойди, сынок, поближе,
Обниму тебя скорей,
Праздник нынче очень важный,
День любимых сыновей!
От души от всей и сердца
Поздравляю с ним тебя,
И, конечно же, сыночек,
Пожелать хочу любя,
Быть отважным, сильным,
Смелым, зла и горестей не знать,
Быть счастливым и любимым,
Никогда не унывать!
***
В ноябрьский день такой чудесный, ясный
На всю страну хочу я поскорей
Всех мальчиков, парней, мужчин прекрасных
Поздравить от души с Днем сыновей!
Пускай не будут вами позабыты
Те, кто родил вас, а потом взрастил.
Для них вы – и опора и защита.
Придайте им своей любовью сил!
***
Нет для мамы мужчины дороже,
Чем рожденный ею в муках сын.
Днем и ночью мама молит Бога,
Чтоб ее дите Господь хранил.
Рос малыш здоровый, сильный и крепкий,
Чтоб удачлив был, хорош собой,
Сыновья! Для мам всегда вы детки.
Берегите сон их и покой.
Позвоните маме каждый вечер,
И цветы дарите просто так.
Не нужны ей пламенные речи,
Ей достаточно: "Мамулька, ну ты как?"
***
Поздравление маме с Днем сына:
В ноябрьский день всех наших мам прекрасных
С Днем сыновей поздравить я хочу!
Желаю, чтоб сыночкам лишь на праздник
На торте зажигали вы свечу.
Пускай всегда минует их ненастье
И беды все обходят стороной!
Для каждой мамы нету больше счастья,
Чем то, когда здоров сынок родной.
День сыновей: поздравления короткие в смс
Береги в себе человека сынок, береги в себе ценные человеческие качества! Счастья тебе и добра по жизни! С Днем сыновей!
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В День сына желаю тебе, сыночек, удачной личной жизни, чтобы твое сердце было согрето не только моей любовью, но и любовь дорогой для тебя женщины! Пусть тебя любят все! Любви много не бывает, особенно для любимого сыночка!
***
Пускай День сыновей подарит
Тебе заботу и тепло,
Беда пусть от тебя отстанет
Всем горестям назло.
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Поздравление сыновьям:
Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.
Привітання з Днем сина щирі: прозою, вірші та смс
Вітаю із Днем синів! Бажаю, щоб ваші дітки, найрідніші й улюблені, були істинно щасливі, успішні, здорові, гарні, талановиті і самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнює гордість і любов! Щастя вашим сім'ям і достатку в будинок!
***
В цей день лише для тебе, синку, гріє сонце з неба.
І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті,
І дятел привітання відстукав на світанні,
І "мишка-шкряботушка" посмикала за вушко,
А котик походжає – тобі добра бажає!
Тож прийми від нас ти привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Здійсняться усі твої бажання.
***
Всім синам бажаємо здоров'я, мужності, сміливості, вольового характеру і досягнення заповітних цілей! Але найголовніше – будьте завжди вдячні, уважні і турботливі до своїх люблячих матерів!
***
Із днем синів тебе вітаю,
Молитвою оберігаю.
Хай доля щастя подарує,
Нехай шанують тебе всюди.
***
На щастя я тебе, синочок, народила,
Усміхненою з радістю ходила,
Чекала я на тебе, як на сонце,
Що кожен день нам світить у віконце!
***
Любий сину, вітаю тебе зі святом. Бажаю щастя та любові, бажаю впевненості у собі та доброї надії, бажаю міцного здоров’я та вдалих днів, бажаю щирих почуттів та веселого настрою. Нехай тобі завжди щастить, нехай неймовірною красою та справжньою добротою радує навколишній світ.