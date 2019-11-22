День сыновей 2019 – поздравления и открытки с Днем сына ласковые

День сыновей устраивают в ноябре.

22 ноября – праздник семейный. С Днем сыновей поздравления в этот день получают не только их родители – мамы и папы – но и сами сыновья, чьи-то братья, любимые и друзья.

Это, по сути, уже третий повод в этом месяце поздравить мужчин: сначала был Международный мужской день 2019 – 19 ноября, затем Всемирный день ребенка 2019 – 20 ноября (а ведь все мы – чьи-то дети). И вот буквально следом День сына 2019.

К слову, уже через пару дней – 24 ноября в 2019 году – будет и День матери 2019 в России. Так что у многих сыновей появится возможность подарить ответное поздравление для мамы.

А пока же Главред подобрал поздравление маме с Днем сына и папе, и всей остальной родне, включая бабушек и дедушек, а также просто друзьям пожелания с Днем сыновей: поздравления в картинках и гиф, в прозе, а еще стихи и смс.

Поздравление с Днем сыновей в прозе

Поздравляю с Днем сыновей. Желаю вне зависимости от обстоятельств жизни и перемен погоды всегда оставаться добрым, понимающим, любящим, веселым, щедрым, целеустремленным, честным, славным сыном! И пусть родители тобой гордятся, пусть в жизни у тебя все складывается "на ура"!

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Сынулечка! Родненький! Любименький! Дорогой мой человек! Поздравляю тебя сегодня с праздником – Днем сыновей – и желаю прекрасного настроения и радостного дня! Пусть в твоей жизни преобладают светлые, погожие деньки, а невзгоды, трудности и огорчения обходят стороной!

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Поздравление маме с Днем сына:

Поздравляем всех мам, которым судьба подарила мальчиков, с праздником. Нет в мире ничего лучше и чище любви родителей к детям и любви детей к родителям. Пусть же наши сыновья всегда радуют нас и приносят нам только положительные эмоции.

День сыновей: стихи

Два хороших сына у меня.

Две надежды,

Два живых огня.

Мчится время по великой трассе.

У меня —

Две юности в запасе.

Жизнь горит во мне, неугасима,

У меня две вечности —

Два сына…

***

Подойди, сынок, поближе,

Обниму тебя скорей,

Праздник нынче очень важный,

День любимых сыновей!

От души от всей и сердца

Поздравляю с ним тебя,

И, конечно же, сыночек,

Пожелать хочу любя,

Быть отважным, сильным,

Смелым, зла и горестей не знать,

Быть счастливым и любимым,

Никогда не унывать!

***

В ноябрьский день такой чудесный, ясный

На всю страну хочу я поскорей

Всех мальчиков, парней, мужчин прекрасных

Поздравить от души с Днем сыновей!

Пускай не будут вами позабыты

Те, кто родил вас, а потом взрастил.

Для них вы – и опора и защита.

Придайте им своей любовью сил!

***

Нет для мамы мужчины дороже,

Чем рожденный ею в муках сын.

Днем и ночью мама молит Бога,

Чтоб ее дите Господь хранил.

Рос малыш здоровый, сильный и крепкий,

Чтоб удачлив был, хорош собой,

Сыновья! Для мам всегда вы детки.

Берегите сон их и покой.

Позвоните маме каждый вечер,

И цветы дарите просто так.

Не нужны ей пламенные речи,

Ей достаточно: "Мамулька, ну ты как?"

***

Поздравление маме с Днем сына:

В ноябрьский день всех наших мам прекрасных

С Днем сыновей поздравить я хочу!

Желаю, чтоб сыночкам лишь на праздник

На торте зажигали вы свечу.

Пускай всегда минует их ненастье

И беды все обходят стороной!

Для каждой мамы нету больше счастья,

Чем то, когда здоров сынок родной.

День сыновей: поздравления короткие в смс

Береги в себе человека сынок, береги в себе ценные человеческие качества! Счастья тебе и добра по жизни! С Днем сыновей!

***

В День сына желаю тебе, сыночек, удачной личной жизни, чтобы твое сердце было согрето не только моей любовью, но и любовь дорогой для тебя женщины! Пусть тебя любят все! Любви много не бывает, особенно для любимого сыночка!

***

Пускай День сыновей подарит

Тебе заботу и тепло,

Беда пусть от тебя отстанет

Всем горестям назло.

***

Поздравление сыновьям:

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Привітання з Днем сина щирі: прозою, вірші та смс

Вітаю із Днем синів! Бажаю, щоб ваші дітки, найрідніші й улюблені, були істинно щасливі, успішні, здорові, гарні, талановиті і самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнює гордість і любов! Щастя вашим сім'ям і достатку в будинок!

***

В цей день лише для тебе, синку, гріє сонце з неба.

І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті,

І дятел привітання відстукав на світанні,

І "мишка-шкряботушка" посмикала за вушко,

А котик походжає – тобі добра бажає!

Тож прийми від нас ти привітання,

І нехай, неначе в добрій казці,

Здійсняться усі твої бажання.

***

Всім синам бажаємо здоров'я, мужності, сміливості, вольового характеру і досягнення заповітних цілей! Але найголовніше – будьте завжди вдячні, уважні і турботливі до своїх люблячих матерів!

***

Із днем синів тебе вітаю,

Молитвою оберігаю.

Хай доля щастя подарує,

Нехай шанують тебе всюди.

***

На щастя я тебе, синочок, народила,

Усміхненою з радістю ходила,

Чекала я на тебе, як на сонце,

Що кожен день нам світить у віконце!

***

Любий сину, вітаю тебе зі святом. Бажаю щастя та любові, бажаю впевненості у собі та доброї надії, бажаю міцного здоров’я та вдалих днів, бажаю щирих почуттів та веселого настрою. Нехай тобі завжди щастить, нехай неймовірною красою та справжньою добротою радує навколишній світ.