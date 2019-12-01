Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші

Щирі привітання з Днем ангела Романа частіш за все надсилають саме сьогодні.
День Романа у 2019 році відзначається декілька раз. Але найголовніші іменини Романа саме 1 грудня. Щирі привітання з Днем ангела Романа частіш за все надсилають саме сьогодні.
А загалом привітання з Романом можна надсилати й у лютому (11, 16), й у травні (15), й у серпні (1 та 23), а також 14 жовтня – саме на День захисників України.
Ім'я Роман означає римлянин або римський та перекладається як рівнийБогу чи схожий до Бога. Тож і вітання та картинки з іменинами Романа слід підбирати рівні їм.
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Привітання з Днем ангела Романа в прозі
Всіма шановний Роман, прийми від нас вітання з визначною подією у твоєму житті – Днем ангела. Побажання наші щирі та добрі – заведи з життям такий роман, щоб нікому з вас ніколи не захотілося його розірвати!
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Читайте такжеОткрытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зимиБажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Ромо, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!
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У День ангела, Романе, хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.
Привітання з іменинами Романа: вірші
Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
За життям не йди понуро,
Зневіра, нудьга – це гріх!
Адже треба, щоб у житті було
Здоров’я та веселий сміх!
Нехай в житті особистому буде щастя,
Кар’єра нехай йде вперед,
Не затьмарить роки негода,
А старість? Старість – десь там чекає усіх!
***
У кожного є ангел-хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел-покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Романе, ти моє дитя!
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Романом буде.
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Роману помагає,
Ангел-покровитель!
Привітання з Романом: смс
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе в небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім’ї любов та шану
Із Днем Ангела Романа!
***
Посміхнися нам, Романе,
Ти й насправді Богом даний
Любий нам усім.
Твій характер,
Твоя вдача,
Промінь сонечка неначе,
Зігріва завжди наш дім!
***
Ромчику, бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів!