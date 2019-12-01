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Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші

1 декабря 2019, 06:08

Щирі привітання з Днем ангела Романа частіш за все надсилають саме сьогодні.

  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com
  • З Днем ангела Романа – картинки listivki.olkol.com

День Романа у 2019 році відзначається декілька раз. Але найголовніші іменини Романа саме 1 грудня. Щирі привітання з Днем ангела Романа частіш за все надсилають саме сьогодні.

А загалом привітання з Романом можна надсилати й у лютому (11, 16), й у травні (15), й у серпні (1 та 23), а також 14 жовтня – саме на День захисників України.

Ім'я Роман означає римлянин або римський та перекладається як рівнийБогу чи схожий до Бога. Тож і вітання та картинки з іменинами Романа слід підбирати рівні їм.

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Привітання з Днем ангела Романа в прозі

Всіма шановний Роман, прийми від нас вітання з визначною подією у твоєму житті – Днем ангела. Побажання наші щирі та добрі – заведи з життям такий роман, щоб нікому з вас ніколи не захотілося його розірвати!

***

Читайте такжеОткрытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зимиБажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Ромо, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!

***

У День ангела, Романе, хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.

Привітання з іменинами Романа: вірші

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

***

У кожного є ангел-хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел-покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Романе, ти моє дитя!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Романом буде.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Роману помагає,

Ангел-покровитель!

Привітання з Романом: смс

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із Днем Ангела Романа!

***

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

***

Ромчику, бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів!

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