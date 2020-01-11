С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 11 января

День Натальи в январе 2020 отмечают 11 января. Как можно поздравить Наталью с именинами 11 января смс и картинками - нашел Главред.

В именины Наталии стихи и поздравления хочется слать не только смс и вайбере, но и красивыми картинками.

В именины Натальи главное не столько разрезание именинного торта, но и своевременное поздравления. Поэтому редакция Главреда нашла поздравления в День Натальи в прозе, а также в стихах, картинках и даже гифках.

Когда в 2020 именины Натальи

За год выходит не менее 5 именин у Натальи. День Натальи отмечают 11 января, 22 марта, 31 марта, 8 сентября и 14 сентября. Однако принято пышно праздновать только 8 сентября в честь святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана Никомедийских из IV века. Эта Наталья - единственная мученица, которая умерла не из-за нечеловеческих издевательств, а от горя.

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Как отмечать День Натальи 2020 11 января

Именины Натальи 11 января попадают на суботу, так что первым подарком любимым Натали можно сделать милое поздравление, за которым последует завтрак в постель. Не обязательно его там и есть, но когда Натальям не придется готовить самим утром в субботу - уже приятно.

Выходной день - прекрасная возможность провести именины Натальи празднично.

День Натальи 2020 поздравление в стихах и прозе для смс:

***

2078 знаков 3 смс

У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

***

157 знаков 3 смс

У каждого из нас

Есть Ангел свой, хранитель,

Он призван защищать

От неудач и бед,

С Днем Ангела тебя!

Пусть он сильней гранита

С тобою навсегда

Проходит путь побед!

***

210 знаков смс 3 смс

Желаю любимой Наташе

В День Ангела светлый её,

Чтоб ты становилась лишь краше,

Был выше душевный полёт.

Пусть в сердце весна расцветает,

И шлёт тебе счастье привет.

Пусть Ангел тебя охраняет

От всяческих пакостных бед

***

138 знаков 2 смс

Сколько в мире женщин –

Их не сосочитать.

Но тебя, Наталья,

Лучше не сыскать.

Я тебе желаю

Счастья и любви.

Пусть жизнь исполнит

Все твои мечты.

***

391 знаков 6 смс

Сегодня именинница - Наташа.

Найдется ли ее милей и краше,

Надежней и настойчивей в делах?

Она в заботах, как пчела в цветах!

В день Ангела Наташеньку поздравим

И без подарка точно не оставим!

Достоинств всех ее не перечесть,

Так пусть же будет праздник в ее честь!

Наталья, от души тебе желаем:

Успех во всем пусть будет нескончаем,

Счастливой будь, желанной и любимой

И Ангелом своим всегда хранимой!

ПРОЗА

133 знака смс 2 смс

Привет, моя хорошая! С именинами тебя, желаю достичь в жизни высоких результатов и добиться своей цели! Лечу поздравить тебя лично :)

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125 знаков 2 смс

Ната, спешу поздравить тебя с именинами! В этот день хочу пожелать тебе счастья, улыбок и хорошего настроение! Целую в щечку!

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127 знаков 2 смс

Натали, привет :) В этот день хочу пожелать тебе счастья, улыбок и хорошего настроение! Спасибо за то что ты есть в моей жизни!