С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 11 января

День Натальи в 2020 году отмечают 11 января. Как поздравить с Днем Натальи картинками и смс - читайте и смотрите на Главреде.
День Натальи в январе 2020 отмечают 11 января. Как можно поздравить Наталью с именинами 11 января смс и картинками - нашел Главред.
В именины Наталии стихи и поздравления хочется слать не только смс и вайбере, но и красивыми картинками.
В именины Натальи главное не столько разрезание именинного торта, но и своевременное поздравления. Поэтому редакция Главреда нашла поздравления в День Натальи в прозе, а также в стихах, картинках и даже гифках.
Когда в 2020 именины Натальи
За год выходит не менее 5 именин у Натальи. День Натальи отмечают 11 января, 22 марта, 31 марта, 8 сентября и 14 сентября. Однако принято пышно праздновать только 8 сентября в честь святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана Никомедийских из IV века. Эта Наталья - единственная мученица, которая умерла не из-за нечеловеческих издевательств, а от горя.
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Как отмечать День Натальи 2020 11 января
Именины Натальи 11 января попадают на суботу, так что первым подарком любимым Натали можно сделать милое поздравление, за которым последует завтрак в постель. Не обязательно его там и есть, но когда Натальям не придется готовить самим утром в субботу - уже приятно.
Выходной день - прекрасная возможность провести именины Натальи празднично.
День Натальи 2020 поздравление в стихах и прозе для смс:
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2078 знаков 3 смс
У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.
Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!
***
157 знаков 3 смс
У каждого из нас
Есть Ангел свой, хранитель,
Он призван защищать
От неудач и бед,
С Днем Ангела тебя!
Пусть он сильней гранита
С тобою навсегда
Проходит путь побед!
***
210 знаков смс 3 смс
Желаю любимой Наташе
В День Ангела светлый её,
Чтоб ты становилась лишь краше,
Был выше душевный полёт.
Пусть в сердце весна расцветает,
И шлёт тебе счастье привет.
Пусть Ангел тебя охраняет
От всяческих пакостных бед
***
138 знаков 2 смс
Сколько в мире женщин –
Их не сосочитать.
Но тебя, Наталья,
Лучше не сыскать.
Я тебе желаю
Счастья и любви.
Пусть жизнь исполнит
Все твои мечты.
***
391 знаков 6 смс
Сегодня именинница - Наташа.
Найдется ли ее милей и краше,
Надежней и настойчивей в делах?
Она в заботах, как пчела в цветах!
В день Ангела Наташеньку поздравим
И без подарка точно не оставим!
Достоинств всех ее не перечесть,
Так пусть же будет праздник в ее честь!
Наталья, от души тебе желаем:
Успех во всем пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, желанной и любимой
И Ангелом своим всегда хранимой!
ПРОЗА
133 знака смс 2 смс
Привет, моя хорошая! С именинами тебя, желаю достичь в жизни высоких результатов и добиться своей цели! Лечу поздравить тебя лично :)
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125 знаков 2 смс
Ната, спешу поздравить тебя с именинами! В этот день хочу пожелать тебе счастья, улыбок и хорошего настроение! Целую в щечку!
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127 знаков 2 смс
Натали, привет :) В этот день хочу пожелать тебе счастья, улыбок и хорошего настроение! Спасибо за то что ты есть в моей жизни!