Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки

Поздравление с Днем рождения мужчине должно быть мужественным и стильным – но не лишенным толики юмора. Такие пожелания и подобрал Главред.
Поздравления с Днем рождения мужчине в прозе выбирают в качестве приветственных слов чаще всего. Ведь большинство импозантных виновников торжества не любят фривольных стишков и легкомысленных открыток с Днем рождения.
С другой стороны, истинный, самодостаточный мужчина не лишен и чувства юмора (как подтверждают соцопросы, именно умение посмеяться над собой и над проблемами большинство дам считает обязательной чертой Мистера Идеала).
Так что на праздник можно выбирать мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе или своими словами – но и пожелания с Днем рождения мужчине прикольные прекрасно могут добавить новые нотки в коктейль праздничного настроения именинника.
В общем, поздравление с Днем рождения мужчине должно быть мужественным и стильным – но не лишенным толики юмора. Такие пожелания и подобрал Главред.
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Поздравления с Днем рождения мужчине в прозе
Поздравления с Днем рождения мужчине своими словами:
С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог дает здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!
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Поздравления с Днем рождения в прозе мужчине:
Жизнь кружит тебя в своем водовороте событий, но сегодня этот водоворот для тебя станет праздничным и ярким, сегодня твой день. Мы тебе желаем: узнать в жизни истинное счастье, увидеть неподдельную радость, испытать настоящие чувства. В общем, живи ярко, но всегда помни о близких, а они пусть всегда поддерживают тебя.
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Поздравляю с Днем рождения. Желаю всегда оставаться сильным мужчиной, жизнерадостным человеком. Пусть вдали от тебя будут неудачи и тревоги, пусть рядом всегда будут любящие близкие и друзья. Желаю здоровья крепче стали и уверенных больших побед.
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С днем рожденья, крутой мен! Желаю чувствовать себя реальным пацаном по жизни, балдеть каждый день и не напрягаться без лишнего повода, а таких поводов пусть у тебя, в принципе-то, и не будет. В общем, пусть в портмоне водится много денежных купюр, пусть окружают тебя милые красотки, пусть "Успех" будет твоим вторым именем, пусть все всегда у тебя будет на мази!
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Сердечно поздравляем с Днем рождения! Желаем карьерного роста, теплоты, улыбок. Пусть достаток никогда не покидает тебя, а вторая половинка будет верной. Желаем тебе и твоей семье мира, здоровья, счастья, удачи, достатка, радости, верных и надежных друзей. Любви тебе огромной и взаимной. Пусть все складывается так, как планируешь и сбываются все твои самые заветные мечты.
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С Днем рождения в прозе мужчине любимому:
Дорогой, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень рада, что однажды ты появился в моей жизни. Я уже не могу представить свою жизнь без тебя. Желаю счастья и здоровья, радости и удачи, карьерного роста и верных друзей. Пусть все твои планы и мечты осуществятся!
Поздравления с Днем рождения мужчине – прикольные стихи
Желаю в день рождения
Поймать за хвост удачу,
Чтоб указала верную
Она дорогу к счастью.
Чтоб находил возможности
И не искал причины,
Росла зарплата, чтоб
Быстрее, чем щетина.
Охота и рыбалка
Чтоб удачно шла,
Надежно, чтоб заначка
Спрятана была.
Чтоб радовал футбол,
Холодным было пиво,
Желаю в день рождения
Быть мужиком счастливым.
***
Именинник, поздравляю с днем рожденья,
И желаю много солнечных деньков!
Наслаждайся фантастическим везеньем,
Будь свободен от надуманных оков!
Пусть здоровье никогда не покидает,
И богатство оккупирует твой дом!
От проблем житейских небо защищает,
А любовь сверкает в сердце огоньком!
***
Поздравление с Днем рождения мужчине на Вы:
Годы птицами летят,
Но у Вас все тот же взгляд —
Смелый, честный, молодой
И немного озорной!
С Днем рожденья славным Вас!
Пусть же полнится запас
Сил, здоровья и тепла,
Чтоб счастливой жизнь была!
***
Именинник, с днем рожденья!
Счастья радости везенья,
Здоровья, крепче, чем вино,
Любви навек и, как в кино,
Друзей, что не уйдут в беде,
Удачлив будь во всем, везде.
И пусть растет твой капитал,
Все сбудется, о чем мечтал,
А твоей жизни катерок
Пусть мчит попутный ветерок!
Необычные поздравления с Днем рождения мужчине – смс
Мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе:
Желаю всех видов благополучия: семейного, материального, физического и эмоционального. Пускай здоровье не подводит, а успех помогает в делах. С днем рождения!
***
Здоровья желаю, финансов стабильных,
Дела чтоб горели в руках твоих сильных.
В семье — понимания, счастья, терпенья,
В карьере — успехов больших. С днем рожденья!
***
Желаю лишь то, что особенно важно:
Здоровья покрепче, удачи почаще,
Наличка в бумажках — купюры крупнее.
Контейнер — везенья, счастья — вагон,
А радость, в мешок, и неси веселее.
Желанья — чтоб сбылись, денег — фургон.
***
С днем рождения поздравляю!
Благ во всем тебе земных,
Исполнения желаний
И монеток золотых!
***
Дорогой именинник, рады были бы подарить тебе бороду Хоттабыча для исполнения желаний, но реалисты сказкам не особенно доверяют, не правда ли? Как вариант можно закинуть невод в глубину моря, но там велика вероятность грустного исхода. Поэтому желаем тебе недюжинного трудолюбия и упорного терпения для собственноручного достижения далеких и прекрасных целей!