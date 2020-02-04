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Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки

4 февраля 2020, 00:49

Поздравление с Днем рождения мужчине должно быть мужественным и стильным – но не лишенным толики юмора. Такие пожелания и подобрал Главред.

Прикольные поздравления с Днем рождения мужчине в прозе, смс, открытки
Прикольные поздравления с Днем рождения мужчине в прозе, смс, открытки / 1zoom.ru

Поздравления с Днем рождения мужчине в прозе выбирают в качестве приветственных слов чаще всего. Ведь большинство импозантных виновников торжества не любят фривольных стишков и легкомысленных открыток с Днем рождения.

С другой стороны, истинный, самодостаточный мужчина не лишен и чувства юмора (как подтверждают соцопросы, именно умение посмеяться над собой и над проблемами большинство дам считает обязательной чертой Мистера Идеала).

Так что на праздник можно выбирать мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе или своими словами – но и пожелания с Днем рождения мужчине прикольные прекрасно могут добавить новые нотки в коктейль праздничного настроения именинника.

В общем, поздравление с Днем рождения мужчине должно быть мужественным и стильным – но не лишенным толики юмора. Такие пожелания и подобрал Главред.

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Поздравления с Днем рождения мужчине в прозе

Поздравления с Днем рождения мужчине своими словами:

С днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог дает здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!

***

Поздравления с Днем рождения в прозе мужчине:

Жизнь кружит тебя в своем водовороте событий, но сегодня этот водоворот для тебя станет праздничным и ярким, сегодня твой день. Мы тебе желаем: узнать в жизни истинное счастье, увидеть неподдельную радость, испытать настоящие чувства. В общем, живи ярко, но всегда помни о близких, а они пусть всегда поддерживают тебя.

***

Поздравляю с Днем рождения. Желаю всегда оставаться сильным мужчиной, жизнерадостным человеком. Пусть вдали от тебя будут неудачи и тревоги, пусть рядом всегда будут любящие близкие и друзья. Желаю здоровья крепче стали и уверенных больших побед.

***

С днем рожденья, крутой мен! Желаю чувствовать себя реальным пацаном по жизни, балдеть каждый день и не напрягаться без лишнего повода, а таких поводов пусть у тебя, в принципе-то, и не будет. В общем, пусть в портмоне водится много денежных купюр, пусть окружают тебя милые красотки, пусть "Успех" будет твоим вторым именем, пусть все всегда у тебя будет на мази!

***

Сердечно поздравляем с Днем рождения! Желаем карьерного роста, теплоты, улыбок. Пусть достаток никогда не покидает тебя, а вторая половинка будет верной. Желаем тебе и твоей семье мира, здоровья, счастья, удачи, достатка, радости, верных и надежных друзей. Любви тебе огромной и взаимной. Пусть все складывается так, как планируешь и сбываются все твои самые заветные мечты.

***

С Днем рождения в прозе мужчине любимому:

Дорогой, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень рада, что однажды ты появился в моей жизни. Я уже не могу представить свою жизнь без тебя. Желаю счастья и здоровья, радости и удачи, карьерного роста и верных друзей. Пусть все твои планы и мечты осуществятся!

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Поздравления с Днем рождения мужчине – прикольные стихи

Желаю в день рождения

Поймать за хвост удачу,

Чтоб указала верную

Она дорогу к счастью.

Чтоб находил возможности

И не искал причины,

Росла зарплата, чтоб

Быстрее, чем щетина.

Охота и рыбалка

Чтоб удачно шла,

Надежно, чтоб заначка

Спрятана была.

Чтоб радовал футбол,

Холодным было пиво,

Желаю в день рождения

Быть мужиком счастливым.

***

Именинник, поздравляю с днем рожденья,

И желаю много солнечных деньков!

Наслаждайся фантастическим везеньем,

Будь свободен от надуманных оков!

Пусть здоровье никогда не покидает,

И богатство оккупирует твой дом!

От проблем житейских небо защищает,

А любовь сверкает в сердце огоньком!

***

Поздравление с Днем рождения мужчине на Вы:

Годы птицами летят,

Но у Вас все тот же взгляд —

Смелый, честный, молодой

И немного озорной!

С Днем рожденья славным Вас!

Пусть же полнится запас

Сил, здоровья и тепла,

Чтоб счастливой жизнь была!

***

Именинник, с днем рожденья!

Счастья радости везенья,

Здоровья, крепче, чем вино,

Любви навек и, как в кино,

Друзей, что не уйдут в беде,

Удачлив будь во всем, везде.

И пусть растет твой капитал,

Все сбудется, о чем мечтал,

А твоей жизни катерок

Пусть мчит попутный ветерок!

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Необычные поздравления с Днем рождения мужчине – смс

Мудрые поздравления с Днем рождения мужчине в прозе:

Желаю всех видов благополучия: семейного, материального, физического и эмоционального. Пускай здоровье не подводит, а успех помогает в делах. С днем рождения!

***

Здоровья желаю, финансов стабильных,

Дела чтоб горели в руках твоих сильных.

В семье — понимания, счастья, терпенья,

В карьере — успехов больших. С днем рожденья!

***

Желаю лишь то, что особенно важно:

Здоровья покрепче, удачи почаще,

Наличка в бумажках — купюры крупнее.

Контейнер — везенья, счастья — вагон,

А радость, в мешок, и неси веселее.

Желанья — чтоб сбылись, денег — фургон.

***

С днем рождения поздравляю!

Благ во всем тебе земных,

Исполнения желаний

И монеток золотых!

***

Дорогой именинник, рады были бы подарить тебе бороду Хоттабыча для исполнения желаний, но реалисты сказкам не особенно доверяют, не правда ли? Как вариант можно закинуть невод в глубину моря, но там велика вероятность грустного исхода. Поэтому желаем тебе недюжинного трудолюбия и упорного терпения для собственноручного достижения далеких и прекрасных целей!

Открытки с Днем рождения мужчине и картинки

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