С Днем бармена – поздравления и открытки ошеломительные

Поздравление с Днем бармена 2020 в картинках, прозе и стихах смешал Главред в один феерический коктейль позитивных эмоций на праздник 6 февраля.
6 февраля – праздник коктейлей и вечеринок. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя барменов, пивоваров, виноделов, торговцев и рестораторов.
С Днем бармена поздравления получают и украинские мастера мудреных напитков.
Поэтому поздравление с Днем бармена 2020 в картинках, прозе и стихах смешал Главред в один феерический коктейль позитивных эмоций на праздник 6 февраля.
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Прикольные поздравления с Днем бармена в прозе, стихах и короткие смс
В международный день бармена
Желаем взять большой бокал,
Наполнить доверху здоровьем,
Чтоб жизни ритм не утихал!
Приправить денежным ликером
Добавить счастья и любви!
До дна коктейль сегодня выпей!
Легко и весело живи!
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Поздравления с Днем бармена прикольные в прозе:
С Днем бармена! Желаю крепкого здоровья – как самый крепкий ром, горячей любви – как самбука, яркой жизни – как пунш, сладкого привкуса страсти – как ликер, зажигательного настроения – как абсент!
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Праздник барменов сегодня,
Поздравления прими,
Шейкером давай скорее
Грациозно ты взмахни.
Совершенствоваться в деле
От души я пожелаю,
Будь всегда на позитиве.
Так держать! Я поздравляю!
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Желаю всем барменам страны ровные, крепкие и виртуозные руки. Пускай каждый ваш фирменный коктейль всегда будет наполнен позитивом, энергией и хорошим настроением. Побольше богатых и щедрых гостей вашему заведению, хороших чаевых и достойной зарплаты. Пускай в ваших сердцах всегда звучит энергичный бит, а работа приносит удовольствие. Пускай рождение каждого коктейля, станет настоящим шоу. С праздником!
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Пускай всегда твои коктейли
Легко в восторг приводят всех!
Шагай к своей заветной цели
Без затруднений и помех!
День бармена – открытки, гифки и картинки
День бармена – видео
В честь Международного дня бармена представляем вам заодно полезные коктейли в блендере – молочный коктейль (классический рецепт и клубничный вариант) и коктейли без мороженого: