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С Днем бармена – поздравления и открытки ошеломительные

6 февраля 2020, 05:43

Поздравление с Днем бармена 2020 в картинках, прозе и стихах смешал Главред в один феерический коктейль позитивных эмоций на праздник 6 февраля.

День бармена 2020 – открытки, гиф и поздравления бомбические
День бармена 2020 – открытки, гиф и поздравления бомбические / Коллаж Главреда

6 февраля – праздник коктейлей и вечеринок. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя барменов, пивоваров, виноделов, торговцев и рестораторов.

С Днем бармена поздравления получают и украинские мастера мудреных напитков.

Поэтому поздравление с Днем бармена 2020 в картинках, прозе и стихах смешал Главред в один феерический коктейль позитивных эмоций на праздник 6 февраля.

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Прикольные поздравления с Днем бармена в прозе, стихах и короткие смс

В международный день бармена

Желаем взять большой бокал,

Наполнить доверху здоровьем,

Чтоб жизни ритм не утихал!

Приправить денежным ликером

Добавить счастья и любви!

До дна коктейль сегодня выпей!

Легко и весело живи!

***

Поздравления с Днем бармена прикольные в прозе:

С Днем бармена! Желаю крепкого здоровья – как самый крепкий ром, горячей любви – как самбука, яркой жизни – как пунш, сладкого привкуса страсти – как ликер, зажигательного настроения – как абсент!

День бармена гиф
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com

***

Праздник барменов сегодня,

Поздравления прими,

Шейкером давай скорее

Грациозно ты взмахни.

Совершенствоваться в деле

От души я пожелаю,

Будь всегда на позитиве.

Так держать! Я поздравляю!

***

Желаю всем барменам страны ровные, крепкие и виртуозные руки. Пускай каждый ваш фирменный коктейль всегда будет наполнен позитивом, энергией и хорошим настроением. Побольше богатых и щедрых гостей вашему заведению, хороших чаевых и достойной зарплаты. Пускай в ваших сердцах всегда звучит энергичный бит, а работа приносит удовольствие. Пускай рождение каждого коктейля, станет настоящим шоу. С праздником!

с днем бармена гифка
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com

***

Пускай всегда твои коктейли

Легко в восторг приводят всех!

Шагай к своей заветной цели

Без затруднений и помех!

День бармена – открытки, гифки и картинки

день бармена открытка
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com
день бармена картинка
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com
поздравление с днем бармена открытка - пожелания бармену
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com
пожелания бармену открытка
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com
международный день бармена картинки
День бармена / Fresh-Cards.ru и pozdravka.com

День бармена – видео

В честь Международного дня бармена представляем вам заодно полезные коктейли в блендере – молочный коктейль (классический рецепт и клубничный вариант) и коктейли без мороженого:

 

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