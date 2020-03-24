24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления

День мастера маникюра – открытки красивые и поздравления на 24 марта / Коллаж Главреда

24 марта – День мастера маникюра. Картинки прикольные и открытки поздравительные, а также пожелания мастеру маникюра в прозе и стихах принято дарить в этот день тем, кто дарит красоту нашим пальчикам.

Праздник 24 марта довольно молодой, но уже весьма популярный. Ведь в современном мире редкая девушка отказывает себе в маникюре. Даже парни начали больше следить за собой и чаще навещать мастеров ногтевого дела.

И именно весной, когда жажда быть красивой до самых кончиков ногтей особенно сильна – мы и отмечаем День мастера маникюра в Украине, России и других странах.

Поздравления с Днем мастера маникюра в прозе, стихах, смс и красивые картинки подобрал Главред на их профессиональный праздник 24 марта.

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Поздравления с Днем мастера маникюра в прозе

Поздравляем всех мастеров с профессиональным праздником – с Днем мастера маникюра! Желаем всегда работать легко и с удовольствием, совершенствовать свое мастерство!

День мастера маникюра / Коллаж Главреда

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Поздравления с Днем мастера маникюра своими словами:

С праздником, замечательная мастерица красоты ручек! Желаю личного счастья и большой светлой любви, интересных идей для маникюра и уважения клиентов, высокого профессионализма в работе и постоянного спроса на твои услуги.

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С Днем мастера, спасительница моих ноготков! Твои работы так и манят своей красотой. Ты — большая молодец. Поздравляю тебя с твоим праздником и от души желаю тебе всегда быть на пике вдохновения, воодушевления, совершенства, идеала и блаженства.

Прикольные поздравления с Днем мастера маникюра в стихах

Мы ручками своими дорожим,

Чуть что – мы к маникюрщице бежим!

И умоляем: ты нам помоги,

И ноготочки наши сбереги!

Она все сделает как нужно – красота!

Ее мы уважаем не с проста,

Желаем в праздник счастья много раз,

Чтоб маникюром радовала нас!

***

Покажи мне ногти друг!

Это – как лицо для рук!

Это имидж, красота,

Нежность рук и чистота!

Маникюр для вас французкий

Европейский – подберём,

А хотите – голливудский!

Всё сумеем – всё смогём!

Не найдёте среди нас

Девушек ленивых.

Поздравляю всех сейчас –

В праздник рук красивых!

Хочешь – лунную улыбку

Нарисую на ногтях!

И как будешь кушать рыбку

Пусть завидуют в гостях!

Маникюр украсит руки!

Поднимаем тост за нас!

И не будет рядом скуки

С нами в этот славный час!

***

В человеке должно быть все прекрасно,

Ну и ногти, конечно же, ясно!

А для этого есть маникюра мастер,

Над руками нашими он властен,

Сделает массаж он аккуратно,

Хорошо так будет и приятно!

Поздравляем вас сегодня мастер,

И желаем радости и счастья!

День мастера маникюра – поздравления короткие

С Днем мастера маникюра! Желаю замечательного настроения и полного достатка, радости и блага в жизни!

***

Дорогая моя маникюрша! Пусть каждый день несет с собой всё новые идеи, пусть каждый миг жизни будет полон счастья и любви!

***

Тебе без страха доверяю

Я красоту своих ногтей!

Всё потому, что твёрдо знаю –

Ты ас в профессии своей!

Всегда с клиентами культурна!

С тобой приятно поболтать!

Ты – лучший мастер маникюра!

С Днем маникюра! Так держать!