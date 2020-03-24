24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления

Поздравления с Днем мастера маникюра в прозе, стихах, смс и красивые картинки подобрал Главред на их профессиональный праздник 24 марта.
24 марта – День мастера маникюра. Картинки прикольные и открытки поздравительные, а также пожелания мастеру маникюра в прозе и стихах принято дарить в этот день тем, кто дарит красоту нашим пальчикам.
Праздник 24 марта довольно молодой, но уже весьма популярный. Ведь в современном мире редкая девушка отказывает себе в маникюре. Даже парни начали больше следить за собой и чаще навещать мастеров ногтевого дела.
И именно весной, когда жажда быть красивой до самых кончиков ногтей особенно сильна – мы и отмечаем День мастера маникюра в Украине, России и других странах.
Поздравления с Днем мастера маникюра в прозе, стихах, смс и красивые картинки подобрал Главред на их профессиональный праздник 24 марта.
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Поздравления с Днем мастера маникюра в прозе
Поздравляем всех мастеров с профессиональным праздником – с Днем мастера маникюра! Желаем всегда работать легко и с удовольствием, совершенствовать свое мастерство!
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Поздравления с Днем мастера маникюра своими словами:
С праздником, замечательная мастерица красоты ручек! Желаю личного счастья и большой светлой любви, интересных идей для маникюра и уважения клиентов, высокого профессионализма в работе и постоянного спроса на твои услуги.
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С Днем мастера, спасительница моих ноготков! Твои работы так и манят своей красотой. Ты — большая молодец. Поздравляю тебя с твоим праздником и от души желаю тебе всегда быть на пике вдохновения, воодушевления, совершенства, идеала и блаженства.
Прикольные поздравления с Днем мастера маникюра в стихах
Мы ручками своими дорожим,
Чуть что – мы к маникюрщице бежим!
И умоляем: ты нам помоги,
И ноготочки наши сбереги!
Она все сделает как нужно – красота!
Ее мы уважаем не с проста,
Желаем в праздник счастья много раз,
Чтоб маникюром радовала нас!
***
Покажи мне ногти друг!
Это – как лицо для рук!
Это имидж, красота,
Нежность рук и чистота!
Маникюр для вас французкий
Европейский – подберём,
А хотите – голливудский!
Всё сумеем – всё смогём!
Не найдёте среди нас
Девушек ленивых.
Поздравляю всех сейчас –
В праздник рук красивых!
Хочешь – лунную улыбку
Нарисую на ногтях!
И как будешь кушать рыбку
Пусть завидуют в гостях!
Маникюр украсит руки!
Поднимаем тост за нас!
И не будет рядом скуки
С нами в этот славный час!
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В человеке должно быть все прекрасно,
Ну и ногти, конечно же, ясно!
А для этого есть маникюра мастер,
Над руками нашими он властен,
Сделает массаж он аккуратно,
Хорошо так будет и приятно!
Поздравляем вас сегодня мастер,
И желаем радости и счастья!
День мастера маникюра – поздравления короткие
С Днем мастера маникюра! Желаю замечательного настроения и полного достатка, радости и блага в жизни!
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Дорогая моя маникюрша! Пусть каждый день несет с собой всё новые идеи, пусть каждый миг жизни будет полон счастья и любви!
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Тебе без страха доверяю
Я красоту своих ногтей!
Всё потому, что твёрдо знаю –
Ты ас в профессии своей!
Всегда с клиентами культурна!
С тобой приятно поболтать!
Ты – лучший мастер маникюра!
С Днем маникюра! Так держать!