С Днем мастера маникюра – оригинальные картинки и модные поздравления

Стильные поздравления с Днем мастера маникюра в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и картинки с праздником мастера маникюра собрал Главред.
24 марта отмечается праздник красоты и стиля. Это День мастера маникюра 2021. Поздравлению на День мастера маникюра принимают люди, которым мы обязаны красотой своих ногтей.
Как только не называют этот праздник – и просто День маникюра, и День педикюра (один ведь мастер делает), и даже День маникюриста 2021. Но суть его одна – дать благодарным клиентам и добродушным коллегам еще один прекрасный повод сделать комплимент мастеру маникюра, поблагодарить его за красоту и здоровье наших ногтей, то есть подарить красивые слова благодарности мастеру маникюра.
А во время карантина, когда лица скрывает маска (не хуже никаба у мусульман) – нужно пользоваться любой возможностью продемонстрировать свою красоту и женственность. Весной уже не нужны перчатки, так что ничего не мешает красоваться ухоженностью рук.
Стильные поздравления с Днем мастера маникюра в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и картинки с праздником мастера маникюра подготовил Главред на праздник 24 марта.
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День мастера маникюра: поздравления в прозе, стихи и смс
Поздравляю тебя с Днем мастера маникюра, мой любимый мастер маникюра! Желаю тебе огромного женского счастья, веселых преданных подруг, финансовой стабильности и отменного здоровья!
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Мы любим думать о красе ногтей,
Поэтому всегда спешим к тебе,
О, сделай маникюр ты поскорей,
На радость нам, и на доход себе.
Мы все тебя поздравить очень рады,
И в праздник пожелать удач во всем,
Работа пусть приносит лишь отраду,
Без маникюра мы не проживем!
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С Днем маникюра, подруга! Пусть каждый рабочий день тебя посещает море вдохновения, чтобы ты творила оригинальные шедевры на ноготках девушек! И пускай у тебя будет много постоянных клиенток, которые ценят твой труд и восхищаются твоими работами!
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Покажи мне ногти, друг!
Это – как лицо для рук!
Это имидж, красота,
Нежность рук и чистота!
Маникюр для вас французский
Европейский – подберём,
А хотите – Голливудский!
Всё сумеем – всё смогём!
Не найдёте среди нас —
Девушек ленивых.
Поздравляю всех сейчас –
В праздник – рук красивых!
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Я желаю, чтобы красота, которую ты делаешь на руках клиентов, возвращалась к тебе в жизни счастьем, добром и позитивом. Пусть слова благодарности ты слышишь каждый день, а работа приносит не только радость, но и большой доход.
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Поздравляю тебя с Днем мастера маникюра! Счастья тебе, творческого вдохновения, чтоб все задумки исполнялись легко, а любые жизненные неприятности растворялись как лак в жидкости для снятия. С праздником!
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Повелительницу пилок,
Лаков, спонжиков, сушилок
Я сегодня поздравляю,
Счастья вечного желаю.
Ты мне даришь настроенье,
Дорогие впечатленья,
От меня прими в ответ
Пожеланье долгих лет!
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Великолепного мастера красоты и эстетики рук, замечательного мастера маникюра поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать добрых клиентов, которые всегда будут благодарны за потрясающий эффект и прекрасные результаты процедур, желаю больших успехов и огромных продвижений в деятельности, отличного здоровья и удачи, верной любви и несокрушимого счастья в жизни.
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С Днем маникюра, мастер мой,
Поздравляю всей душой,
Маникюрша Вы от Бога,
Пусть судьба не будет строгой!
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Заботливого и безупречного мастера маникюра поздравляю с Днем маникюра! Желаю и дальше радовать людей своим мастерством, делая их более увереннее в себе, совершеннее и красивее!