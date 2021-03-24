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С Днем мастера маникюра – оригинальные картинки и модные поздравления

24 марта 2021, 00:19

Стильные поздравления с Днем мастера маникюра в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и картинки с праздником мастера маникюра собрал Главред.

День мастера маникюра открытки и поздравления на праздник 24 марта
День мастера маникюра - открытки и поздравления на праздник 24 марта / Коллаж Главреда

24 марта отмечается праздник красоты и стиля. Это День мастера маникюра 2021. Поздравлению на День мастера маникюра принимают люди, которым мы обязаны красотой своих ногтей.

Как только не называют этот праздник – и просто День маникюра, и День педикюра (один ведь мастер делает), и даже День маникюриста 2021. Но суть его одна – дать благодарным клиентам и добродушным коллегам еще один прекрасный повод сделать комплимент мастеру маникюра, поблагодарить его за красоту и здоровье наших ногтей, то есть подарить красивые слова благодарности мастеру маникюра.

А во время карантина, когда лица скрывает маска (не хуже никаба у мусульман) – нужно пользоваться любой возможностью продемонстрировать свою красоту и женственность. Весной уже не нужны перчатки, так что ничего не мешает красоваться ухоженностью рук.

Стильные поздравления с Днем мастера маникюра в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и картинки с праздником мастера маникюра подготовил Главред на праздник 24 марта.

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День мастера маникюра: поздравления в прозе, стихи и смс

Поздравляю тебя с Днем мастера маникюра, мой любимый мастер маникюра! Желаю тебе огромного женского счастья, веселых преданных подруг, финансовой стабильности и отменного здоровья!

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День мастера маникюра: картинки и открытки / Коллаж Главреда

***

Мы любим думать о красе ногтей,

Поэтому всегда спешим к тебе,

О, сделай маникюр ты поскорей,

На радость нам, и на доход себе.

Мы все тебя поздравить очень рады,

И в праздник пожелать удач во всем,

Работа пусть приносит лишь отраду,

Без маникюра мы не проживем!

***

С Днем маникюра, подруга! Пусть каждый рабочий день тебя посещает море вдохновения, чтобы ты творила оригинальные шедевры на ноготках девушек! И пускай у тебя будет много постоянных клиенток, которые ценят твой труд и восхищаются твоими работами!

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День мастера маникюра: картинки и открытки / Коллаж Главреда

***

Покажи мне ногти, друг!

Это – как лицо для рук!

Это имидж, красота,

Нежность рук и чистота!

Маникюр для вас французский

Европейский – подберём,

А хотите – Голливудский!

Всё сумеем – всё смогём!

Не найдёте среди нас —

Девушек ленивых.

Поздравляю всех сейчас –

В праздник – рук красивых!

***

Я желаю, чтобы красота, которую ты делаешь на руках клиентов, возвращалась к тебе в жизни счастьем, добром и позитивом. Пусть слова благодарности ты слышишь каждый день, а работа приносит не только радость, но и большой доход.

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День мастера маникюра: картинки и открытки / Коллаж Главреда

***

Поздравляю тебя с Днем мастера маникюра! Счастья тебе, творческого вдохновения, чтоб все задумки исполнялись легко, а любые жизненные неприятности растворялись как лак в жидкости для снятия. С праздником!

***

Повелительницу пилок,

Лаков, спонжиков, сушилок

Я сегодня поздравляю,

Счастья вечного желаю.

Ты мне даришь настроенье,

Дорогие впечатленья,

От меня прими в ответ

Пожеланье долгих лет!

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День мастера маникюра: картинки и открытки / Коллаж Главреда

***

Великолепного мастера красоты и эстетики рук, замечательного мастера маникюра поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать добрых клиентов, которые всегда будут благодарны за потрясающий эффект и прекрасные результаты процедур, желаю больших успехов и огромных продвижений в деятельности, отличного здоровья и удачи, верной любви и несокрушимого счастья в жизни.

***

С Днем маникюра, мастер мой,

Поздравляю всей душой,

Маникюрша Вы от Бога,

Пусть судьба не будет строгой!

***

Заботливого и безупречного мастера маникюра поздравляю с Днем маникюра! Желаю и дальше радовать людей своим мастерством, делая их более увереннее в себе, совершеннее и красивее!

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Сейчас вы просматриваете новость «С Днем мастера маникюра – оригинальные картинки и модные поздравления». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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