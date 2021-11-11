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День ангела Анастасии: милые картинки и сердечные поздравления с именинами

11 ноября 2021, 03:12

Поздравления с днем ангела Анастасии в прозе и стихах, красивые картинки и открытки - в подборке Главреда.

С днем ангела Анастасии
С днем ангела Анастасии / ua.depositphotos.com/

В ноябре день ангела Анастасии отмечают 11 и 12 числа. 11 числа почитают Анастасию Римлянскую, сутками позже православная церковь поминает мученицу Анастасию Солунскую.

О том, кого поздравить с именинами в конце осени, читайте в нашем материале: День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца.

День ангела Анастасии 2021

В 2021 году именины Анастасия отмечает 6 раз. Дни памяти Анастасии в 2021 году приходятся на разные месяцы, последний из которых декабрь:

  • 4 января – Анастасия Узорешительница.
  • 23 марта – пустинница, преподобная Анастасия Патрикия.
  • 28 апреля – мученица Анастасия Римская.
  • 11 ноября – преподобномученица Анастасия Римлянская, Анастасия Узорешительница.
  • 12 ноября – мученица Анастасия Солунская.
  • 26 декабря – праведная Анастасия.

С днем ангела Анастасии в прозе и стихах, картинки и открытки

С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

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***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твёрдой непоколебимостью. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.

С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
С днем ангела Анастасия картинки

***

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

***

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!

С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
С днём ангела Настя картинки

***

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
С днем ангела Анастасии открытки

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
Поздравительные открытки с днем ангела Анастасии

***

Женщина милая, Анастасия,

Позвольте поздравить с Днем ангела Вас!

Вы так умна и красива,

Что того сами не зная осчастливили нас.

Желаем Вам любви, добра и счастья,

Быстрых, легких и неожиданных побед.

Пусть стороной обходят все несчастья,

И привлекательности хватит на сто лет.

С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
С днем ангела Настя картинки
С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
Поздравление с днем ангела Анастасии открытки
С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
День ангела Анастасии 2021
С днем ангела Анастасии картинки, открытки, поздравления
С днем ангела Анастасии картинки и открытки

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День ангела
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Анастасии: милые картинки и сердечные поздравления с именинами». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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