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День художника 2021: душевные поздравления и милые картинки к празднику

10 октября 2021, 00:51

Сердечные поздравления в прозе и стихах ко Дню художника Украины - в подборке Главреда.

День художника 2021
День художника 2021 / ua.depositphotos.com/

Свой праздник работники кисти и мольберта ежегодно отмечают во второе воскресенье октября. В 2021 году этот день приходится на 10 октября.

О других профессиональных и государственных праздниках средины осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

На официальном уровне художники отмечают свой праздник с 1998 года указом президента Леонида Кучмы, каждое второе воскресенье октября чтят вклад художников в развитие украинской культуры и изобразительного искусства, возрождение и поддержание национальных традиций в творчестве.

В этот день проходят торжественные мероприятия и выставки произведений изобразительного искусства. Отличный день, для того, чтобы посетить музей и насладиться работами украинских и зарубежных мастеров.

День художника 2021: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днём художника Украины. Желаю черпать вдохновение от прекрасных украинских пейзажей, желаю в каждом уголке страны находить тот самый источник энергии, восхищения и гармонии. Пиши "живые" картины, которые потрясут весь мир, передавай яркими красками свою доброту и улыбку каждому ценителю искусства. Творческих успехов и счастливых дней.

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***

Я желаю написать свою картину жизни такой, какой представить ее душа желает. Пусть яркими красками будет играть она, а небо будет ясным, голубым и чистым. Желаю всегда счастье испытывать и видеть улыбку на лицах родных. С днем художника Украины!

День художника поздравления, картинки, открытки
День художника поздравления

***

Застыв у мольберта, ты молчаливо беседуешь с музой… Я смею тебя отвлечь лишь для того, чтобы внушить вдохновение сердечным поздравлением! С Днем художника! Пусть твое сердце радуется и в праздники, и в будни, пусть не станет в жизни огорчений! Живи счастливо, и пусть исполнятся все твои мечты!

***

Богата наша земля талантами! Такими, как ты, например… Поздравляем с Днем художника! Твоего мастерства довольно не только для плодотворной работы, но и для того, чтобы передавать знания молодому поколению художников… Значит, ты приумножаешь прекрасное в нашем мире! Так позволь пожелать тебе заслуженного счастья!

День художника поздравления, картинки, открытки
День художника картинки

***

Твой путь был ясен с детства… Вчера - рисунки на обоях, сегодня – в работах чувствуется рука мастера… Поздравляем с Днем художника! Пусть фантазия летит на легких крыльях, и каждый день будет новым приключением, в котором есть место мечте, любви и удачи!

***

Художникам желаю верной музы,

Чтобы полотна отражали красоту.

Чтобы работы ваши высоко ценили,

Чтоб каждый смог реализовать мечту.

Пусть краски жизни не поблекнут,

Пускай любовь добавит колорит.

Пускай доход к вам постоянно липнет,

Судьбы неровность пускай не смеют злить.

День художника поздравления, картинки, открытки
День художника открытки

***

Ты всегда творишь шедевры,

Только кисть находят руки.

С праздником тебя, художник,

Пусть душа не знает скуки.

Пусть гордится Украина,

И известность ей приносишь,

Ведь прекрасно ты рисуешь,

А взамен лишь счастья просишь.

***

Культура наша в Вашем мастерстве,

В картинах и полотнах, на эскизах.

Талант Ваш свыше был благословен,

Им каждый труд Ваш полностью пронизан.

Пусть будет Ваше творчество в почете,

Пускай придут признанье и успех,

И пусть добро будет в каждом сюжете, —

Желаем Вам мы благ возможных всех!

День художника поздравления, картинки, открытки
День художника Украины 2021

***

Поздравляем художников всех,

Чтобы в творчестве был вам успех,

Вдохновения по больше всегда,

И в картинах была доброта.

Поздравляем вас в этот денек,

Дарим вам дорогой поздравок,

Вами вся Украина горда,

Вами славится наша страна.

День художника поздравления, картинки, открытки
Поздравления с Днем художника
День художника поздравления, картинки, открытки
Прикольные поздравления с Днем художника
День художника поздравления, картинки, открытки
День художника поздравления картинки
День художника поздравления, картинки, открытки
Картинки с Днем художника

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День художника
Сейчас вы просматриваете новость «День художника 2021: душевные поздравления и милые картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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