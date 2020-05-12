С Днем медицинской сестры 2020 – поздравления и привітання, картинки

День медсестры - открытки, поздравления и привітання з Днем медсестри

На День медсестры поздравления главные помощницы врачей и утешительницы больных пациентов получают 12 мая – в день рождения своей знаменитой коллеги Флоренс Найтингейл.

Открытки с Днем медицинской сестры или поздравления с Днем медсестры короткие – в прозе или стихах – помогут выразить благодарность знакомой медсестричке. А ведь с их заботой хотя бы раз в жизни (в том же роддоме) сталкивался каждый человек. Так что праздник это общечеловеческий – и поздравление с Днем медсестры пригодится любому.

Поэтому только лучшие поздравления с Днем медсестры – в прозе, стихах, смс, картинках, на русском и на украинском языке – подобрал Главред на профессиональный праздник 12 мая.

День медсестры – поздравления в прозе (своими словами), стихи и короткие смс

Сегодня праздник самых милосердных и красивых дам! Поздравляю вас с Днем медицинской сестры. От ваших умелых и добрых рук зависит столь многое – зачастую даже наши жизни. Будьте счастливы и прекрасны, благополучны и здоровы, удачливы и обеспечены. Пусть сердца ваши постоянно будут наполнены безмятежностью и радостью!

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Медицинская сестричка

Зажигательна, как спичка.

Ты – фантазия мужчин.

От тебя внутри горим.

В то же время для больных

Ты святее всех святых.

Ангелочек на Земле,

Будь же счастлива вдвойне.

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Радуют пусть здоровье, зарплата,

Все пациенты, коллеги в халатах.

В день медсестры тебе я признаюсь:

Этой профессией я восхищаюсь!

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем медсестры! Желаю всегда держать планку на высоком уровне, быть красивой, счастливой, веселой, радоваться жизни и, конечно, продолжать прекрасно делать своё дело! Здоровья и успехов во всех начинаниях!

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Дежурства без упрека ты несешь

Уколы пациентам ставишь безупречно

Таблетки вовремя ты в руки выдаешь

К больным относишься сердечно.

Так пусть же в сей прекрасный праздник

Благодарность медицинских сестричек найдет.

Пусть выпишет премий побольше начальник,

Как в фильме в любви повезет.

***

С Днем медсестры тебя поздравляю!

Будней спокойных тебе пожелаю:

Пусть на работе все уважают,

Дома с любовью и лаской встречают!

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Дорогая мамочка, от всей души хочу поздравить с твоим профессиональным праздником – с Днем медицинской сестры. В этот праздничный день хочется пожелать тебе бодрости духа, улыбок счастливых пациентов, добра и оптимизма. Мы очень гордимся тобой. С праздником!

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Золотые руки медсестры

Для больного просто откровенье,

А слова – благое утешенье

В миг, когда страдания остры.

Дорогая! Этот тост – за дар

Быть необходимою всегда!

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Твой труд нельзя не оценить, ты – самый нужный человек, который, я уверен, сыграл одну из главных ролей в жизни многих. И я желаю, чтобы эта роль никогда не оставалась за кадром – чтобы тебя ценили, и работа была бы в радость. И конечно, нельзя не пожелать крепкого здоровья тебе и твоим пациентам.

Привітання з Днем медсестри – прозою (своїми словами), вірші та короткі смс

Щиро вітаємо медсестер з їх професійним святом! Медичні сестри – перші помічники лікаря. Від їх праці, їх душевної доброти, справжнього гуманізму та професіоналізму багато в чому залежить якість надання медичної допомоги хворим та збереження їх здоров’я. Бажаємо вам міцного здоров’я, весняного настрою, сімейного щастя, добробуту та пошани від своїх колег та пацієнтів.

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Медсестер ми сьогодні вітаємо,

Терпіння і здоров'я вам бажаємо.

Бажаємо, щоб за ласку і тепло,

Сторицею повернулося вам добро.

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З нагоди вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри – прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею!

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Дуже вдячні всі твої клієнти

За турботи, ласку, професійний хист.

Справедливі тобі компліменти,

А моє вітання - ось цей віршик-лист.

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З Днем медичної сестри! Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються постійною любов’ю та повагою. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

Картинки с Днем медсестры и открытки на русском и украинском

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