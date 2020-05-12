С Днем медицинской сестры 2020 – поздравления и привітання, картинки

Только лучшие поздравления с Днем медсестры – в прозе, стихах, смс, картинках, на русском и на украинском языке – подобрал Главред.
На День медсестры поздравления главные помощницы врачей и утешительницы больных пациентов получают 12 мая – в день рождения своей знаменитой коллеги Флоренс Найтингейл.
Открытки с Днем медицинской сестры или поздравления с Днем медсестры короткие – в прозе или стихах – помогут выразить благодарность знакомой медсестричке. А ведь с их заботой хотя бы раз в жизни (в том же роддоме) сталкивался каждый человек. Так что праздник это общечеловеческий – и поздравление с Днем медсестры пригодится любому.
Поэтому только лучшие поздравления с Днем медсестры – в прозе, стихах, смс, картинках, на русском и на украинском языке – подобрал Главред на профессиональный праздник 12 мая.
День медсестры – поздравления в прозе (своими словами), стихи и короткие смс
Сегодня праздник самых милосердных и красивых дам! Поздравляю вас с Днем медицинской сестры. От ваших умелых и добрых рук зависит столь многое – зачастую даже наши жизни. Будьте счастливы и прекрасны, благополучны и здоровы, удачливы и обеспечены. Пусть сердца ваши постоянно будут наполнены безмятежностью и радостью!
***
Медицинская сестричка
Зажигательна, как спичка.
Ты – фантазия мужчин.
От тебя внутри горим.
В то же время для больных
Ты святее всех святых.
Ангелочек на Земле,
Будь же счастлива вдвойне.
***
Радуют пусть здоровье, зарплата,
Все пациенты, коллеги в халатах.
В день медсестры тебе я признаюсь:
Этой профессией я восхищаюсь!
***
Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем медсестры! Желаю всегда держать планку на высоком уровне, быть красивой, счастливой, веселой, радоваться жизни и, конечно, продолжать прекрасно делать своё дело! Здоровья и успехов во всех начинаниях!
***
Дежурства без упрека ты несешь
Уколы пациентам ставишь безупречно
Таблетки вовремя ты в руки выдаешь
К больным относишься сердечно.
Так пусть же в сей прекрасный праздник
Благодарность медицинских сестричек найдет.
Пусть выпишет премий побольше начальник,
Как в фильме в любви повезет.
***
С Днем медсестры тебя поздравляю!
Будней спокойных тебе пожелаю:
Пусть на работе все уважают,
Дома с любовью и лаской встречают!
***
Дорогая мамочка, от всей души хочу поздравить с твоим профессиональным праздником – с Днем медицинской сестры. В этот праздничный день хочется пожелать тебе бодрости духа, улыбок счастливых пациентов, добра и оптимизма. Мы очень гордимся тобой. С праздником!
***
Золотые руки медсестры
Для больного просто откровенье,
А слова – благое утешенье
В миг, когда страдания остры.
Дорогая! Этот тост – за дар
Быть необходимою всегда!
***
Твой труд нельзя не оценить, ты – самый нужный человек, который, я уверен, сыграл одну из главных ролей в жизни многих. И я желаю, чтобы эта роль никогда не оставалась за кадром – чтобы тебя ценили, и работа была бы в радость. И конечно, нельзя не пожелать крепкого здоровья тебе и твоим пациентам.
Привітання з Днем медсестри – прозою (своїми словами), вірші та короткі смс
Щиро вітаємо медсестер з їх професійним святом! Медичні сестри – перші помічники лікаря. Від їх праці, їх душевної доброти, справжнього гуманізму та професіоналізму багато в чому залежить якість надання медичної допомоги хворим та збереження їх здоров’я. Бажаємо вам міцного здоров’я, весняного настрою, сімейного щастя, добробуту та пошани від своїх колег та пацієнтів.
***
Медсестер ми сьогодні вітаємо,
Терпіння і здоров'я вам бажаємо.
Бажаємо, щоб за ласку і тепло,
Сторицею повернулося вам добро.
***
З нагоди вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри – прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас сторицею!
***
Дуже вдячні всі твої клієнти
За турботи, ласку, професійний хист.
Справедливі тобі компліменти,
А моє вітання - ось цей віршик-лист.
***
З Днем медичної сестри! Протягом тисячоліть люди, які рятують від хвороб і гоять рани, користуються постійною любов’ю та повагою. Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!
Картинки с Днем медсестры и открытки на русском и украинском