День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

День Натальи / fotovmire.ru

Согласно православному календарю, святые с именем Наталья упоминаются 5 раз. Ближайшие именины Наталья празднует 8 и 14 сентября.

О том, кто празднует день ангела в первом месяце осени, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

День ангела Натальи 8 сентября: история

Несмотря на то, что церковь чтит святых с именем Наталья пять раз, 8 сентября отмечаются именины одной из наиболее значимых святых в православии Натальи Никодимийской. Она была тайной христианкой. Выйдя замуж за Адриана Никодимийского – начальника судебной палаты – она обратила его в христианскую веру. Счастье супругов длилось недолго. Наблюдая страдания христиан, которых поддавали безжалостной казни, Адриан и сам решился умереть за веру. После смерти мужа Наталия опасалась, что ее повторно выдадут замуж за язычника. Однако Адриан, явившись ей во сне, сказал, что вскоре она будет призвана Господом. В православии Наталия – мучница, которая не подвергалась жестоким пыткам. Однако она считается образцом верности и самоотверженности.

День Натальи 2021: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю тебя, Наталья. Желаю мудрости, здоровья, сил, амбиций и уверенности в каждом принятом решении. Желаю любви, внимания, нежности, восторга и успеха. Натали, пусть удача будет тебе верной подругой, а достаток — неизменным спутником жизни.

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Милая Наташа, поздравляю тебя с твоим праздником! Будь всегда беззаботно счастливой, сказочно радостной, крепко любимой, несказанно красивой и постоянно успешной. Желаю всех благ, здоровья, небывалых высот в любой деятельности и на всякий случай каплю везения.

День Натальи поздравления

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Натали, желаю тебе всегда быть счастливым человечком и наполнять свою жизнь позитивом и новыми успехами! Пускай удача будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях и делах! Желаю с каждым днем только хорошеть и нести в этот мир свою неповторимую красоту!

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Наталья, Натали, Наташенька, с праздником! Пусть твое имя сегодня будет на устах у всех твоих друзей! Пусть в твою честь звучат тосты, стихи и серенады! Желаю тебе очутиться в эпицентре любви и нежности и получить невероятный заряд бодрости! Желаю тебе бесконечной любви, неземного счастья и огромного везения!

День Натальи картинки

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Наташа, с праздником тебя!

Пусть счастье в сердце постучится,

И всё, что загадала ты,

Вдруг обязательно случится.

Пусть будут нежность и любовь,

Здоровье, дружба и работа,

И если бочку катит жизнь,

Пусть это будет бочка мёда!

***

Милая Наташа, Натали,

Счастья тебе в жизни и любви,

Крепкого здоровья, долгих лет,

Солнечный, хороший человек!

Пусть сбываются все-все твои мечты,

Радостей, удачи, красоты,

С именинами, Наталья, дорогая,

От души сердечно поздравляю!

День Натальи открытки

***

Пусть только радостью и смехом

Наполнен будет каждый день.

Тебе желаю я, Наташа,

Цвести и пахнуть, как сирень.

Всех покорять, не покоряясь,

Быть доброй не в ущерб себе,

Любовь, здоровье, много счастья −

Пусть будет всё в твоей судьбе!

День Натальи поздравления картинки

День Натальи: картинки и открытки

С Днем ангела Натальи поздравления

День Натальи 2021