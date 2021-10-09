День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

Оригинальные поздравления в прозе и стихах ко Дню риэлтора - подборка Главреда.
Ежегодно свой профессиональный праздник риэлторы отмечают 9 октября. На официальном уровне он был установлен в 1999 году, указом президента Леонида Кучмы.
О том, какие государственные и профессиональные праздники можно отметить во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
В этот день риэлторы получают поздравления от руководства, коллег и друзей. Во многих компаниях проходят праздничные мероприятие, главное из которых устраивает Ассоциация специалистов по недвижимости Украины. День риэлтора – отличный повод поздравить с праздником всех причастных.
День риэлтора: поздравления, картинки, открытки
Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю уверенности, профессионализма, коммуникабельности, силы ума и убеждения, безупречного таланта в поисках верных и выгодных вариантов. Пусть каждый день проходит великолепно и успешно, пусть в жизни имеется масса возможностей устраивать праздник и для себя, и для окружающих.
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С Днём риэлтора. Желаю в деятельности заключать выгодные сделки — с пользой и выгодой, желаю в жизни заключать частые сделки с удачей, которая поможет тебе добиться всех главных мечтаний и целей. Желаю никогда не чувствовать слабости и усталости, желаю всегда быть "на коне" и двигаться только вперёд!
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Поздравляю с Днём риелтора и желаю в этот праздник высокого профессионализма и отличной хватки в любом деле, блестящих способностей и лёгкого общения с клиентами, успешных сделок и честных договоров, успешной деятельности и долгой счастливой жизни.
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Всех риэлторов поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы всегда были желающие, как продать, так и купить! Чтобы квартиры, дачи и дома были надлежащего качества! Чтобы все претензии обходили стороной. Высоких процентов, отличных клиентов, решения всех задач и хорошего настроения!
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Продаешь жилье умело,
Четко знаешь свое дело,
Можешь мудрый дать совет,
В этой сфере равных нет!
Знаешь все свои объекты,
И на связи ты всегда,
Вмиг решаешь все проблемы,
Не грустишь ты никогда.
И тебе я пожелаю,
Радости, хороших дней,
С Днем риэлтора, удачи,
Радуй ты жильем людей!
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Желаю трудиться на благо клиента,
При этом иметь не плохие проценты,
Чтоб с выгодой только свершались дела,
Чтоб всюду удача в работе была,
Легко покупалось, удачно сдавалось,
Всегда продавалось, комфортно менялось,
Желаю, чтоб все у вас было окей,
Отличной зарплаты и нужных идей!
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Ты риэлтор на все руки,
Можешь всё легко продать,
Пусть не будет в жизни скуки,
И дела идут на пять!
Продаются пусть квартиры,
И доход течёт рекой,
Лучший ты риэлтор в мире,
И гордимся мы тобой!