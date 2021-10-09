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День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

9 октября 2021, 02:40

Оригинальные поздравления в прозе и стихах ко Дню риэлтора - подборка Главреда.

День риэлтора в Украине
День риэлтора в Украине / /ua.depositphotos.com/

Ежегодно свой профессиональный праздник риэлторы отмечают 9 октября. На официальном уровне он был установлен в 1999 году, указом президента Леонида Кучмы.

О том, какие государственные и профессиональные праздники можно отметить во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

В этот день риэлторы получают поздравления от руководства, коллег и друзей. Во многих компаниях проходят праздничные мероприятие, главное из которых устраивает Ассоциация специалистов по недвижимости Украины. День риэлтора – отличный повод поздравить с праздником всех причастных.

День риэлтора: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю с Днём риэлтора. Желаю уверенности, профессионализма, коммуникабельности, силы ума и убеждения, безупречного таланта в поисках верных и выгодных вариантов. Пусть каждый день проходит великолепно и успешно, пусть в жизни имеется масса возможностей устраивать праздник и для себя, и для окружающих.

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С Днём риэлтора. Желаю в деятельности заключать выгодные сделки — с пользой и выгодой, желаю в жизни заключать частые сделки с удачей, которая поможет тебе добиться всех главных мечтаний и целей. Желаю никогда не чувствовать слабости и усталости, желаю всегда быть "на коне" и двигаться только вперёд!

День риэлтора поздравления, картинки, открытки
День риэлтора поздравления

***

Поздравляю с Днём риелтора и желаю в этот праздник высокого профессионализма и отличной хватки в любом деле, блестящих способностей и лёгкого общения с клиентами, успешных сделок и честных договоров, успешной деятельности и долгой счастливой жизни.

***

Всех риэлторов поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы всегда были желающие, как продать, так и купить! Чтобы квартиры, дачи и дома были надлежащего качества! Чтобы все претензии обходили стороной. Высоких процентов, отличных клиентов, решения всех задач и хорошего настроения!

День риэлтора поздравления, картинки, открытки
День риэлтора картинки

***

Продаешь жилье умело,

Четко знаешь свое дело,

Можешь мудрый дать совет,

В этой сфере равных нет!

Знаешь все свои объекты,

И на связи ты всегда,

Вмиг решаешь все проблемы,

Не грустишь ты никогда.

И тебе я пожелаю,

Радости, хороших дней,

С Днем риэлтора, удачи,

Радуй ты жильем людей!

День риэлтора поздравления, картинки, открытки
День риэлтора открытки

***

Желаю трудиться на благо клиента,

При этом иметь не плохие проценты,

Чтоб с выгодой только свершались дела,

Чтоб всюду удача в работе была,

Легко покупалось, удачно сдавалось,

Всегда продавалось, комфортно менялось,

Желаю, чтоб все у вас было окей,

Отличной зарплаты и нужных идей!

***

Ты риэлтор на все руки,

Можешь всё легко продать,

Пусть не будет в жизни скуки,

И дела идут на пять!

Продаются пусть квартиры,

И доход течёт рекой,

Лучший ты риэлтор в мире,

И гордимся мы тобой!

День риэлтора поздравления, картинки, открытки
С Днем риэлтора поздравления
День риэлтора поздравления, картинки, открытки
Поздравление с Днем риэлтора
День риэлтора поздравления, картинки, открытки
День риэлтора поздравления коллегам
День риэлтора поздравления, картинки, открытки
День риэлтора в Украине

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День риэлтора
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