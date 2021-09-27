День туризма 2021 в Украине: душевные поздравления, картинки и прикольные открытки к празднику

Поздравления в прозе и стихах и милые картинки ко Дню туризма - в подборке Главреда
Горящая путевка на популярный курорт – мечта многих украинских граждан. Миссия поиска самых выгодных предложений, которые не бьют по карману возложена на работников туристических агентств. Именно люди сферы туризма ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 27 сентября.
О том, какие праздники нас ждут во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.
Свой профессиональный праздник работники туристических агентств отмечают с 1998 года. К нему могут быть причастны не только туроператоры и занятые в сфере туризма. Любители путешествовать также могут отметить праздник. Желательно в другой стране!
О том, куда можно отправиться в отпуск, чтобы насладиться последними летними деньками, читайте в нашем материале: Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого.
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День туризма: поздравления, картинки и открытки
С Всемирным днем туризма! Пускай тебе открываются все новые уголки нашего удивительного и прекрасного мира. Пускай встречаются новые интересные люди, необычные традиции и удивительные достопримечательности. Желаю чаще бывать там, где твоя душа наполняется радостью. Пускай путешествия вдохновляют и наполняют!
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Поздравляем от всей души всех тех, кто путешествует, и тех, кто помогает людям увидеть мир. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот знаменательный для всех день хотим пожелать вам, чтоб сбылись все ваши мечты, а ангел-хранитель помогал вам во всех начинаниях! Крепкого здоровья, удачи и попутного ветра! С праздником – Всемирным днем туризма!
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В этот осенний праздник, дорогие путешественники, хочу вам пожелать солнечного настроения, легких дорог, интересных путешествий и увлекательных экскурсий! Пусть рюкзак будет легким, а багаж впечатлений необъятным! В добрый путь!
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Поздравляем с Всемирным днем туризма всех любителей путешествий! Желаем наслаждаться лучшими предложениями в сфере культурного туризма, незабываемым романтическим отдыхом с любимыми и каждый раз заново открывать для себя природу в ее чистейшем состоянии. С праздником!
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Долг работника турфирмы – подарить клиентам незабываемый отдых, и ты отлично справляешься со своими обязанностями. Желаю новых открытий и интересных маршрутов. Пусть растет твой доход, пусть ценят тебя клиенты, а стрелка компаса твоей судьбы всегда указывает на благополучие и успех.
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Чтобы работать в туристической фирме, нужно обладать поистине энциклопедическими знаниями. Нужно знать, где и какие где имеются достопримечательности, каковы правила таможни и многое другое. Вы знаете так много, будто совершили не одно кругосветное путешествие! Не удивительно, что клиенты возвращаются именно к вам… Поздравляем с профессиональным праздником и желаем вам процветания!
С днем туризма: поздравление коллегам
С Днем туризма поздравляют
Вас коллеги и друзья!
Пусть вас в гости приглашает
Вся огромная Земля,
Пусть открытые границы
Сладко манят и зовут,
Пусть тропические птицы
Вам приветствие поют,
Пусть и горы, и каньоны,
И большие города
Все вы сможете запомнить,
Хранить в сердце навсегда!
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Всех туристов и туристок
Поздравляем мы сейчас,
Путешествий им желаем,
Впечатлений про запас!
В День туриста пусть скорее
За путевками идут,
Пусть плывут, летят и едут
И страну мечты найдут.
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Как часто мы маршруты подбираем,
При этом сами редко отдыхаем…
Что людям отдых – то для нас работа,
Зато у нас особые есть льготы!
Коллеги, в День туризма поздравляю
И отдыхать вам все-таки желаю.
Чтоб много стран вы разных повидали,
Путевки чтоб не только продавали!