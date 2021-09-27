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День туризма 2021 в Украине: душевные поздравления, картинки и прикольные открытки к празднику

27 сентября 2021, 01:37

Поздравления в прозе и стихах и милые картинки ко Дню туризма - в подборке Главреда

День туризма 2021 в Украине
День туризма 2021 в Украине / ua.depositphotos.com/

Горящая путевка на популярный курорт – мечта многих украинских граждан. Миссия поиска самых выгодных предложений, которые не бьют по карману возложена на работников туристических агентств. Именно люди сферы туризма ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 27 сентября.

О том, какие праздники нас ждут во втором месяце осени, читайте в нашем материале: Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные.

Свой профессиональный праздник работники туристических агентств отмечают с 1998 года. К нему могут быть причастны не только туроператоры и занятые в сфере туризма. Любители путешествовать также могут отметить праздник. Желательно в другой стране!

О том, куда можно отправиться в отпуск, чтобы насладиться последними летними деньками, читайте в нашем материале: Куда поехать в отпуск в конце лета и осенью 2021: в бархатный сезон без визы и недорого.

Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина

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День туризма: поздравления, картинки и открытки

С Всемирным днем туризма! Пускай тебе открываются все новые уголки нашего удивительного и прекрасного мира. Пускай встречаются новые интересные люди, необычные традиции и удивительные достопримечательности. Желаю чаще бывать там, где твоя душа наполняется радостью. Пускай путешествия вдохновляют и наполняют!

***

Поздравляем от всей души всех тех, кто путешествует, и тех, кто помогает людям увидеть мир. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот знаменательный для всех день хотим пожелать вам, чтоб сбылись все ваши мечты, а ангел-хранитель помогал вам во всех начинаниях! Крепкого здоровья, удачи и попутного ветра! С праздником – Всемирным днем туризма!

День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
День туризма поздравления

***

В этот осенний праздник, дорогие путешественники, хочу вам пожелать солнечного настроения, легких дорог, интересных путешествий и увлекательных экскурсий! Пусть рюкзак будет легким, а багаж впечатлений необъятным! В добрый путь!

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Поздравляем с Всемирным днем туризма всех любителей путешествий! Желаем наслаждаться лучшими предложениями в сфере культурного туризма, незабываемым романтическим отдыхом с любимыми и каждый раз заново открывать для себя природу в ее чистейшем состоянии. С праздником!

День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
День туризма картиники

***

Долг работника турфирмы – подарить клиентам незабываемый отдых, и ты отлично справляешься со своими обязанностями. Желаю новых открытий и интересных маршрутов. Пусть растет твой доход, пусть ценят тебя клиенты, а стрелка компаса твоей судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Чтобы работать в туристической фирме, нужно обладать поистине энциклопедическими знаниями. Нужно знать, где и какие где имеются достопримечательности, каковы правила таможни и многое другое. Вы знаете так много, будто совершили не одно кругосветное путешествие! Не удивительно, что клиенты возвращаются именно к вам… Поздравляем с профессиональным праздником и желаем вам процветания!

День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
День туризма открытки

С днем туризма: поздравление коллегам

С Днем туризма поздравляют

Вас коллеги и друзья!

Пусть вас в гости приглашает

Вся огромная Земля,

Пусть открытые границы

Сладко манят и зовут,

Пусть тропические птицы

Вам приветствие поют,

Пусть и горы, и каньоны,

И большие города

Все вы сможете запомнить,

Хранить в сердце навсегда!

День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
День туризма картиники и открытки

***

Всех туристов и туристок

Поздравляем мы сейчас,

Путешествий им желаем,

Впечатлений про запас!

В День туриста пусть скорее

За путевками идут,

Пусть плывут, летят и едут

И страну мечты найдут.

***

Как часто мы маршруты подбираем,

При этом сами редко отдыхаем…

Что людям отдых – то для нас работа,

Зато у нас особые есть льготы!

Коллеги, в День туризма поздравляю

И отдыхать вам все-таки желаю.

Чтоб много стран вы разных повидали,

Путевки чтоб не только продавали!

День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
С Днем туризма поздравления
День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
День туризма 2021 в Украине
День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
День туризма поздравления и открытки
День туризма 2021: поздравления, картиники, открытки
С Днем туризма картинки

viber
День туризма
Сейчас вы просматриваете новость «День туризма 2021 в Украине: душевные поздравления, картинки и прикольные открытки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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