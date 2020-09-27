День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые

Поздравления с Днем туризма – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки на Международный день туризма – подобрал Главред.
День туризма – праздник с фиксированной датой: поздравления с Днем туризма турагенту или всему турагентству, а также просто любителям путешествий принято дарить 27 сентября.
Это Международный день туризма (иногда его еще называют Всемирный день туризма) – праздник всех активных людей и просто людей, которые ценят свой отдых и не желают проводить его абы как.
Читайте такжеНазваны самые безопасные страны для туризмаС Днем туризма поздравления прикольные помогут веселее и ярче провести этот день. Тем более что в 2020 году праздник выпал на воскресенье, так что можно расслабиться и хорошенько оттянуться.
Привітання на День туризму українською мовою
Поздравления с Днем туризма: в прозе, стихах и смс
Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.
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Всех туристов и туристок
Поздравляем мы сейчас,
Путешествий им желаем,
Впечатлений про запас!
В День туриста пусть скорее
За путевками идут,
Пусть плывут, летят и едут
И страну мечты найдут.
***
Желаю обойти с рюкзаком и палаткой весь мир: покорить горы, переплыть реки, исходить все таёжные и степные тропинки, продраться через джунгли! Пусть по ночам не кусают москиты и комары, днём не сжигает солнце, ночью греет спальный мешок и не давят бока шишки и камни, а по вечерам зачаровывают пламя костра и песни под гитару! Пусть радуют природа, романтика и новые впечатления!
***
Поездки, туры, путешествия,
Как можно нам без них прожить?
Жизнь станет скучной и унылой,
Начнем мы чахнуть и тужить.
С Днем туриста прими поздравления
Пусть работа дарит тебе радость.
И туристы попадаются веселые,
Чтобы туры не были в тягость.
***
Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.
***
Пожелаем мы туристам
Землю всю исколесить,
Впечатлений лет на триста
Вам в поездках накопить.
Новых встреч и интересных,
Удивительных открытий.
Отдых будет пусть полезным.
Ярко, весело живите!
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Поздравляем от всей души всех тех, кто путешествует, и тех, кто помогает людям увидеть мир. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот знаменательный для всех день хотим пожелать вам, чтоб сбылись все ваши мечты, а ангел-хранитель помогал вам во всех начинаниях! Крепкого здоровья, удачи и попутного ветра! С праздником – Днем туризма!
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Поздравляю с Днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.
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Дорогие туристы, в этот день с большим удовольствием хочется пожелать вам новых горизонтов, радужных приключений, ярких моментов, незабываемых поездок и походов! Пусть весь мир будет открыт перед вами, как на ладони! С праздником!
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Тебе, как настоящему туристу,
Желаю получить здоровья гору,
Чтоб небо над тобой осталось чистым,
И было в жизни счастья море!
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С Днем туризма! Пусть жизнь ваша будет насыщенной, уникальной, непревзойденной! Желаю, чтобы каждое новое место, куда вы отправлялись, встречало вас теплом и радушием, пусть сердца ваши будут полны любви и энтузиазма!
***
Со Всемирным днем туризма
Поздравляю всей душою,
Пожелаю оптимизма
И прекрасного настроя!
Теплых дней, погоды ясной
И попутчиков чудесных,
Наслаждения и счастья
От походов интересных!