День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые

Поздравления с Днем туризма - в прозе, стихи и открытки на День туризма

День туризма – праздник с фиксированной датой: поздравления с Днем туризма турагенту или всему турагентству, а также просто любителям путешествий принято дарить 27 сентября.

Это Международный день туризма (иногда его еще называют Всемирный день туризма) – праздник всех активных людей и просто людей, которые ценят свой отдых и не желают проводить его абы как.

Читайте такжеНазваны самые безопасные страны для туризмаС Днем туризма поздравления прикольные помогут веселее и ярче провести этот день. Тем более что в 2020 году праздник выпал на воскресенье, так что можно расслабиться и хорошенько оттянуться.

Привітання на День туризму українською мовою

Поздравления с Днем туризма: в прозе, стихах и смс

Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Всех туристов и туристок

Поздравляем мы сейчас,

Путешествий им желаем,

Впечатлений про запас!

В День туриста пусть скорее

За путевками идут,

Пусть плывут, летят и едут

И страну мечты найдут.

***

Желаю обойти с рюкзаком и палаткой весь мир: покорить горы, переплыть реки, исходить все таёжные и степные тропинки, продраться через джунгли! Пусть по ночам не кусают москиты и комары, днём не сжигает солнце, ночью греет спальный мешок и не давят бока шишки и камни, а по вечерам зачаровывают пламя костра и песни под гитару! Пусть радуют природа, романтика и новые впечатления!

***

Поездки, туры, путешествия,

Как можно нам без них прожить?

Жизнь станет скучной и унылой,

Начнем мы чахнуть и тужить.

С Днем туриста прими поздравления

Пусть работа дарит тебе радость.

И туристы попадаются веселые,

Чтобы туры не были в тягость.

***

Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Пожелаем мы туристам

Землю всю исколесить,

Впечатлений лет на триста

Вам в поездках накопить.

Новых встреч и интересных,

Удивительных открытий.

Отдых будет пусть полезным.

Ярко, весело живите!

***

Поздравляем от всей души всех тех, кто путешествует, и тех, кто помогает людям увидеть мир. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот знаменательный для всех день хотим пожелать вам, чтоб сбылись все ваши мечты, а ангел-хранитель помогал вам во всех начинаниях! Крепкого здоровья, удачи и попутного ветра! С праздником – Днем туризма!

***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

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Дорогие туристы, в этот день с большим удовольствием хочется пожелать вам новых горизонтов, радужных приключений, ярких моментов, незабываемых поездок и походов! Пусть весь мир будет открыт перед вами, как на ладони! С праздником!

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Тебе, как настоящему туристу,

Желаю получить здоровья гору,

Чтоб небо над тобой осталось чистым,

И было в жизни счастья море!

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С Днем туризма! Пусть жизнь ваша будет насыщенной, уникальной, непревзойденной! Желаю, чтобы каждое новое место, куда вы отправлялись, встречало вас теплом и радушием, пусть сердца ваши будут полны любви и энтузиазма!

***

Со Всемирным днем туризма

Поздравляю всей душою,

Пожелаю оптимизма

И прекрасного настроя!

Теплых дней, погоды ясной

И попутчиков чудесных,

Наслаждения и счастья

От походов интересных!

Международный день туризма – открытки и картинки