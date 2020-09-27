УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые

27 сентября 2020, 00:19

Поздравления с Днем туризма – в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки на Международный день туризма – подобрал Главред.

Поздравления с Днем туризма - в прозе, стихи и открытки на День туризма
Поздравления с Днем туризма - в прозе, стихи и открытки на День туризма

День туризма – праздник с фиксированной датой: поздравления с Днем туризма турагенту или всему турагентству, а также просто любителям путешествий принято дарить 27 сентября.

Это Международный день туризма (иногда его еще называют Всемирный день туризма) – праздник всех активных людей и просто людей, которые ценят свой отдых и не желают проводить его абы как.

Читайте такжеНазваны самые безопасные страны для туризмаС Днем туризма поздравления прикольные помогут веселее и ярче провести этот день. Тем более что в 2020 году праздник выпал на воскресенье, так что можно расслабиться и хорошенько оттянуться.

Привітання на День туризму українською мовою

Поздравления с Днем туризма: в прозе, стихах и смс

Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

прикольные поздравления открытки с всемирным днем туризма скачать бесплатно - красивые картинки с международным днем туризма

***

Всех туристов и туристок

Поздравляем мы сейчас,

Путешествий им желаем,

Впечатлений про запас!

В День туриста пусть скорее

За путевками идут,

Пусть плывут, летят и едут

И страну мечты найдут.

***

Желаю обойти с рюкзаком и палаткой весь мир: покорить горы, переплыть реки, исходить все таёжные и степные тропинки, продраться через джунгли! Пусть по ночам не кусают москиты и комары, днём не сжигает солнце, ночью греет спальный мешок и не давят бока шишки и камни, а по вечерам зачаровывают пламя костра и песни под гитару! Пусть радуют природа, романтика и новые впечатления!

***

Поездки, туры, путешествия,

Как можно нам без них прожить?

Жизнь станет скучной и унылой,

Начнем мы чахнуть и тужить.

С Днем туриста прими поздравления

Пусть работа дарит тебе радость.

И туристы попадаются веселые,

Чтобы туры не были в тягость.

***

Поздравляю со Всемирным днем туриста! Желаю новых открытий, интересных маршрутов и полный рюкзак счастья. Пусть здоровье и финансы позволяют, а жизнь располагает к путешествиям. И пусть компас судьбы всегда указывает на благополучие и успех.

***

Пожелаем мы туристам

Землю всю исколесить,

Впечатлений лет на триста

Вам в поездках накопить.

Новых встреч и интересных,

Удивительных открытий.

Отдых будет пусть полезным.

Ярко, весело живите!

***

Поздравляем от всей души всех тех, кто путешествует, и тех, кто помогает людям увидеть мир. Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот знаменательный для всех день хотим пожелать вам, чтоб сбылись все ваши мечты, а ангел-хранитель помогал вам во всех начинаниях! Крепкого здоровья, удачи и попутного ветра! С праздником – Днем туризма!

открытки всемирный день туризма - красивые картинки и gif

***

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

***

Дорогие туристы, в этот день с большим удовольствием хочется пожелать вам новых горизонтов, радужных приключений, ярких моментов, незабываемых поездок и походов! Пусть весь мир будет открыт перед вами, как на ладони! С праздником!

***

Тебе, как настоящему туристу,

Желаю получить здоровья гору,

Чтоб небо над тобой осталось чистым,

И было в жизни счастья море!

***

С Днем туризма! Пусть жизнь ваша будет насыщенной, уникальной, непревзойденной! Желаю, чтобы каждое новое место, куда вы отправлялись, встречало вас теплом и радушием, пусть сердца ваши будут полны любви и энтузиазма!

***

Со Всемирным днем туризма

Поздравляю всей душою,

Пожелаю оптимизма

И прекрасного настроя!

Теплых дней, погоды ясной

И попутчиков чудесных,

Наслаждения и счастья

От походов интересных!

Международный день туризма – открытки и картинки

международный день туризма картинки
прикольные поздравления открытки с всемирным днем туризма скачать бесплатно - красивые картинки с международным днем туризма
прикольные поздравления открытки с всемирным днем туризма скачать бесплатно - красивые картинки с международным днем туризма
прикольные поздравления открытки с всемирным днем туризма скачать бесплатно - красивые картинки с международным днем туризма
День туризма праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:49
Стала известна судьба "черных ящиков" смертельного рейса самолета Ан-26
00:19
День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые
26 сентября, суббота
23:59
"Слуга народа" сделал громкое заявление о выходе из партии
23:26
"Мы солидарны": Франция отреагировала на трагедию под Харьковом Видео
23:11
Трагическое крушение Ан-26: все подробности авиакатастрофы (обновляется) Видео
23:10
Макаревич переболел коронавирусом: был только один симптом
23:08
Гороскоп для всех на 27 сентября: финансовый успех и встреча с судьбой Видео
22:56
Коронавирус в Украине "ожесточился" – за сутки почти четыре тысячи больных Видео
22:25
Укрепляет иммунитет: какой алкоголь полезен осенью
21:59
В Харьковской ОГА перечислили главные версии жуткой катастрофы
21:29
Мать выжившего при аварии курсанта рассказала о "самых страшных минутах" Видео
21:28
Как снизить риск смерти от коронавируса: неожиданный ответ ученых Видео
20:58
"Происходит что-то страшное": в Крыму пересохла река, питавшая водохранилище
20:45
Крушение Ан-26: ВВС вляпалась в скандал с публикацией карты Украины без Крыма Видео
20:37
Трамп допустил поражение на выборах: президент США сделал заявление Видео
20:24
В Минске повязали журналистов четырех изданий Видео
19:59
Самолет раскололся на части: опубликованы новые фото места крушения Ан-26 Видео
19:35
Изъяты черные ящики разбившегося под Чугуевом Ан-26 Видео
19:22
Массовое отчисление курсантов-летчиков после катастрофы Ан-26: что говорят в Минобороны Видео
18:56
"Преступные приказы": Тихановская распекла силовиков за жесткий разгон Женского марша Видео
18:45
В Кабмине рассказали, когда последний раз ремонтировали разбившийся Ан-26 Видео
18:23
Навальный был бы "скрюченным": создатель Новичка назвал признаки отравления Видео
17:47
Тотальный локдаун: Ляшко объяснил, к чему готовиться украинцам Видео
17:34
Зеленский отправился на Донбасс: стали известны планы визита Видео
16:54
"Двигатели отказывали": мать погибшего пилота раскрыла правду о разбившемся Ан-26 Видео
16:52
В ЕС отказались от скандальной фразы Борреля, произнесенной Зеленскому Видео
16:07
Крушение Ан-26: патриарх Кирилл обратился к Зеленскому, а Лукашенко отметился странным соболезнованием Видео
16:02
Обнародованы имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Видео
15:48
Авиакатастрофа в Чугуеве: единственный выживший обличил ложь Фото Видео
15:22
В Минске начались жесткие задержания на массовой акции оппозиции Видео
15:22
Уцелевший в трагедии Ан-26 курсант Золочевский совершил героический поступок Видео
14:45
"Тела изувечены": названы сроки идентификации погибших в катастрофе Ан-26 Видео
14:25
Эксперт объяснил, почему сложно установить причину трагедии Ан-26 под Чугуевом Видео
14:20
Стала известна сумма компенсации семьям погибших в катастрофе Ан-26 Видео
14:00
Голый популизм: почему власть объявила войну Вконтакте, но никого не накажет Видео
13:45
Появилось видео последних секунд полета и момент крушения Ан-26 в Харьковской области Видео
13:37
Кабмин принял ряд решений в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Чугуевом Видео
12:44
Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: в СБУ назвали версию Видео
12:43
Спасатели нашли тела всех 25 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Видео
12:18
Летчик-испытатель опроверг версию крушения Ан-26 из-за отказа двигателя Видео
12:01
Зеленский поручил приостановить все полеты на подобных Ан-26 самолетах Видео
11:17
Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов Видео
11:05
В ГБР назвали главные версии причин авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
10:46
Создатель Новичка назвал неожиданного "убийцу" яда Видео
10:45
МВФ в очередной раз кинул Украину мнение
10:33
Крушение Ан-26 под Харьковом: в Минобороны раскрыли возможную причину Видео
10:15
Астролог назвал опасный период октября: от чего отказаться
10:15
Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - фото Фото Видео
09:56
Геращенко рассказал новые подробности авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом Видео
09:32
На месте крушения самолета Ан-26 спасатели нашли тело еще одного погибшего Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять