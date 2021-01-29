День ювелира 2021 – когда отмечаем и блестящие поздравления

День ювелира 2021 - дата, поздравления, картинки, стихи, смс

Ювелир – человек самой изысканной и в буквальном смысле блестящей профессии – отмечает свой профессиональный праздник 31 января. В 2021 году это воскресенье.

Международный день ювелира 31 января установлен не просто так: именно в январе золотых дел мастера регистрируют свои клейма. Сам праздник утвержден в 2008 году.

К слову, День ювелира в соседней России отмечают дважды: с 2010 года там есть еще отдельный День ювелира в Якутии – 23 октября. Такое почтение к якутскому ювелирному делу объясняется просто: эта отрасль занимает значимое место в экономике региона.

Читайте такжеМодные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслетыВ общем, праздник это молодой, так что дарить поздравления с Международным днем ювелира – в прозе, стихи, смс и открытки – привыкли еще не все.

Впрочем, сами мастера с удовольствием поздравляют друзей и коллег с Днем ювелира. И, конечно, не упустят возможности подарить блестящее поздравление с Днем ювелира своими словами или открытки – родня и любимые люди.

Покровителями ювелиров в православии считаются святые Косьма и Дамиан. Их память чествуют дважды в год – 14 июля и 14 ноября. У католиков ювелирам покровительствует святой Дунстан, день памяти которого – 19 мая.

И немного истории. Считается, что зародилось ювелирное дело в Древней Греции. А самые древние украшения – марокканские ракушки Нассариус, которым насчитывается 82 000 лет.

А теперь – много поздравлений. Поздравления с Международным днем ювелира в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, бесплатные мерцающие открытки на День ювелира на русском и на украинском языке – собрал Главред.

Поздравления с Международным днем ювелира в прозе, стихах и смс

Поздравление с Днем ювелира своими словами:

С Днем ювелира! Пускай креативные идеи, мастерство и опыт помогают создавать настоящие ювелирные шедевры! Желаю вдохновения, удачи и огромных достижений! Пускай в работе хватает терпения и мудрости для настоящего творчества!

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Поздравления с Днем ювелира – прикольные стихи:

Работы ваши изумительны,

Все украшенья восхитительны!

Вас поздравляем, ювелир,

Вы покорили целый мир!

В ваш день желаем вам терпенья,

Побольше счастья и уменья,

Хоть вам его не занимать!

Давай, работай, так держать!

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Поздравлю с Днем ювелира. Пусть жизнь сверкает, как бриллиант, семья будет крепкой, как алмаз, жизнь яркой, как изумруд, мысли чистыми, как жемчуг, а любовь страстной, как гранат. Пусть глаза сверкают не только на солнце, а постоянно, отражая радость и счастье.

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С днем ювелира! Пусть вдохновенье

Не покидает ни на мгновенье!

Рубиновым цветом вино пусть искрится,

Бриллиантовой прочностью дух укрепится!

Глаз остается алмазом,

Талант Ваш оценят все сразу!

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Ты понимаешь красоту камней, работаешь с настоящими сокровищами… В День ювелира я хочу поздравить тебя, настоящего мастера, и пожелать тебе фантастического вдохновения, заслуженной громкой славы и, конечно же, – счастья, долголетия и любви!

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Пусть сбудутся ваши желания,

Сопутствует всегда успех,

С Днем ювелира, дорогие,

Примите поздравления от всех.

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С Днем ювелира! Благородный и тяжелый труд у ювелира. Желаю блестящих идей, сверкающей счастливой жизни, душевного богатства.

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Поздравление с Днем ювелира любимому мужу:

Знаешь, как к любому сердцу

Можно ключик подобрать!

Но меня одну решился

Только ты женой назвать!

Я сердечно поздравляю,

Мой любимый ювелир!

Пусть работа удается,

Пусть с тобою будет мир!

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С Днем ювелира! Пусть драгоценные мечты сбываются, здоровья богатырского и царского благополучия!

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Поздравление с Днем ювелира официальное в прозе:

Дорогие ювелиры, пусть прекрасные творения ваших кропотливых рук будут изящны, уникальны и превосходны! С праздником!

Поздравления на Международный день ювелира – картинки и открытки

Поздравления с Международным днем ювелира: видео