День ювелира 2021 – когда отмечаем и блестящие поздравления

Поздравления с Международным днем ювелира в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, мерцающие открытки на День ювелира – собрал Главред.
Ювелир – человек самой изысканной и в буквальном смысле блестящей профессии – отмечает свой профессиональный праздник 31 января. В 2021 году это воскресенье.
Международный день ювелира 31 января установлен не просто так: именно в январе золотых дел мастера регистрируют свои клейма. Сам праздник утвержден в 2008 году.
К слову, День ювелира в соседней России отмечают дважды: с 2010 года там есть еще отдельный День ювелира в Якутии – 23 октября. Такое почтение к якутскому ювелирному делу объясняется просто: эта отрасль занимает значимое место в экономике региона.
Читайте такжеМодные украшения: в моде гигантские цепи из 90-х и массивные браслетыВ общем, праздник это молодой, так что дарить поздравления с Международным днем ювелира – в прозе, стихи, смс и открытки – привыкли еще не все.
Впрочем, сами мастера с удовольствием поздравляют друзей и коллег с Днем ювелира. И, конечно, не упустят возможности подарить блестящее поздравление с Днем ювелира своими словами или открытки – родня и любимые люди.
Покровителями ювелиров в православии считаются святые Косьма и Дамиан. Их память чествуют дважды в год – 14 июля и 14 ноября. У католиков ювелирам покровительствует святой Дунстан, день памяти которого – 19 мая.
И немного истории. Считается, что зародилось ювелирное дело в Древней Греции. А самые древние украшения – марокканские ракушки Нассариус, которым насчитывается 82 000 лет.
А теперь – много поздравлений. Поздравления с Международным днем ювелира в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, бесплатные мерцающие открытки на День ювелира на русском и на украинском языке – собрал Главред.
Поздравления с Международным днем ювелира в прозе, стихах и смс
Поздравление с Днем ювелира своими словами:
С Днем ювелира! Пускай креативные идеи, мастерство и опыт помогают создавать настоящие ювелирные шедевры! Желаю вдохновения, удачи и огромных достижений! Пускай в работе хватает терпения и мудрости для настоящего творчества!
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Поздравления с Днем ювелира – прикольные стихи:
Работы ваши изумительны,
Все украшенья восхитительны!
Вас поздравляем, ювелир,
Вы покорили целый мир!
В ваш день желаем вам терпенья,
Побольше счастья и уменья,
Хоть вам его не занимать!
Давай, работай, так держать!
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Поздравлю с Днем ювелира. Пусть жизнь сверкает, как бриллиант, семья будет крепкой, как алмаз, жизнь яркой, как изумруд, мысли чистыми, как жемчуг, а любовь страстной, как гранат. Пусть глаза сверкают не только на солнце, а постоянно, отражая радость и счастье.
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С днем ювелира! Пусть вдохновенье
Не покидает ни на мгновенье!
Рубиновым цветом вино пусть искрится,
Бриллиантовой прочностью дух укрепится!
Глаз остается алмазом,
Талант Ваш оценят все сразу!
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Ты понимаешь красоту камней, работаешь с настоящими сокровищами… В День ювелира я хочу поздравить тебя, настоящего мастера, и пожелать тебе фантастического вдохновения, заслуженной громкой славы и, конечно же, – счастья, долголетия и любви!
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Пусть сбудутся ваши желания,
Сопутствует всегда успех,
С Днем ювелира, дорогие,
Примите поздравления от всех.
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С Днем ювелира! Благородный и тяжелый труд у ювелира. Желаю блестящих идей, сверкающей счастливой жизни, душевного богатства.
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Поздравление с Днем ювелира любимому мужу:
Знаешь, как к любому сердцу
Можно ключик подобрать!
Но меня одну решился
Только ты женой назвать!
Я сердечно поздравляю,
Мой любимый ювелир!
Пусть работа удается,
Пусть с тобою будет мир!
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С Днем ювелира! Пусть драгоценные мечты сбываются, здоровья богатырского и царского благополучия!
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Поздравление с Днем ювелира официальное в прозе:
Дорогие ювелиры, пусть прекрасные творения ваших кропотливых рук будут изящны, уникальны и превосходны! С праздником!