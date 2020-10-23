Креативные поздравления с Днем рекламщика – проза, стихи, гиф и картинки

День рекламщика (День рекламиста) - поздравления креативные и открытки

На День рекламщика поздравления дарят 23 октября. Официальное название праздника – День работников рекламы, еще говорят: День рекламиста. С Днем рекламщика в этот день поздравляют и в Украине, и в России, и в мире.

Реклама – профессия древняя: она была и в Древнем Египте, и в Древнем Риме – можно сказать, ведет свое начало с истоков цивилизации. Официально же первое в мире рекламное агентство открылось в 1842 году – и, разумеется, в США, на родине капитализма.

Сам праздник достаточно молод: празднуют День рекламиста с 1994 года. А дата, когда отмечается День рекламщика – фиксированная (как мы уже сказали – это 23 октября).

Читайте такжеКак убрать рекламу на YouTube при просмотре роликов: нужен один символИ поздравления с Днем рекламщика в этот день принимают все представители сферы рекламных услуг – от составителей рекламных лозунгов и текстов до менеджеров. День пиарщика и День маркетолога также связаны с праздником рекламщиков, хотя, к примеру, у маркетологов будет еще и отдельный, личный, праздник – 25 октября.

Главред собрал на День рекламщика оригинальные и креативные поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки и картинки.

День рекламщика – привітання та листівки українською мовою

День рекламщика: поздравления в прозе, в стихах и смс

Поздравляю с Днём работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

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Празднуй с нами

День работников рекламы!

Жизнь прекрасной и лучистой

Будет пусть у рекламиста!

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Рекламщик, с праздником! Желаю создавать креативные рекламные лозунги, заседающие в головах, как популярные хиты! Желаю находить цепляющие детали, чтобы продать всё, что только можно! Желаю уметь так вкусно рассказывать о товаре, чтобы леди захотела купить набор гаечных ключей, слесарь — набор для вышивания бисером, а бабушка божий одуванчик — скейт!

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Принимай же поздравленья,

Наш рекламный царь и бог!

Пусть с тобою вдохновение

Пройдёт множество дорог!

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Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!

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С Днем работников рекламы поздравляю,

Пусть фантазия позиции не сдаст,

Больше креатива вам желаю,

Чтоб могли всегда клиентов удивлять.

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Ты закаляешься, как сталь, на напряженной работе, призванной поглотить весь запас твоего вдохновения, но сегодня, в День рекламщика, улыбнись и отдохни минутку! Прислушайся к тому, что мы желаем тебе — безоблачно счастливой жизни с тысячью желанных благ!

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С Днем рекламщика поздравляем

И желаем свежих идей!

И фантазии неиссякаемой!

Чтоб работалось веселей!

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С Днем рекламщика! Желаю понятных заказчиков, вдохновения в работе, счастья в личной жизни и денег – на все твои, от маленьких до самых нескромных, капризы!

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Всех работников рекламы поздравляем

И, конечно, от души желаем:

И заказов, и любви, и вдохновенья,

И по жизни стопроцентного везенья!

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В свой праздник, в День рекламщика, ты, креативно распушив перышки, яркой птичкой предстаешь перед нами, и мы даже не хотим тебя отпускать, так соскучились и крепко любим, уважаем! Прими добрые пожелания от людей, близких тебе, и живи отныне только счастливо, купаясь во всяческих благах этого мира и смотря на него с лучшей стороны, на которой всегда для тебя светит солнце!

День рекламщика – картинки и открытки с Днем рекламиста