С Днем маркетолога – поздравления на удачу и прикольные картинки

Поздравления с Днем маркетолога в прозе и стихах, открытки на День маркетолога

Поздравление с Днем маркетолога – в прозе, в стихах или только открытку – дарить принято 25 октября. Это праздник креативных идей, четкого анализа и умной стратегии. Это День маркетолога 2020 в Украине, в России, Беларуси и еще в нескольких странах бывшего СССР.

Маркетологи знают цену правильным словам, поэтому любят искренние поздравления – своими словами или в стихах. Они непременно оценят красивые открытки с Днем маркетолога, гифки и картинки. За праздничным столом в этот день прозвучит тост маркетологу, а друзья и коллеги поздравят в смс.

Накануне уже звучали креативные поздравления с Днем рекламщика – в том числе и в адрес маркетолога и пиарщика. Но сегодня, 25 октября – их личный профессиональный праздник, когда все поздравления – исключительно в их честь.

Поздравления с Днем маркетолога в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые и оригинальные открытки с Днем маркетолога и картинки – собрал Главред на праздник.

Привітання з Днем маркетолога та листівки українською мовою

Поздравления с Днем маркетолога – проза, стихи и смс

Поздравляем с Днем маркетолога наших креативных и инновационных специалистов! Желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и воплощения в действительность задуманного. Пусть работа будет в удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития, карьерного роста, личного счастья и исполнения желаний!

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В день маркетолога работникам желаю

Аналитическими свойствами стрелять,

Всех с праздничком сегодня поздравляю,

Надеюсь, что мы будем удивлять.

Имеем опыт и желание работать,

И больше нам не надо нечего,

Получится все деньги заработать,

Осуществив желание свое.

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Поздравляем с Днем маркетолога! Желаем интересных проектов, стабильного рынка, больших бюджетов, хороших подрядчиков, гибкого законодательства и беззаветно влюбленного в ваш бренд потребителя!

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В этот день вам желаем удачи,

Маркетологи, смело вперед!

Вы решайте любые задачи,

Покупатель товары ведь ждет!

Вы найдите пути поскорее,

Чтоб как нужно товар продавать,

Маркетологи, вас мы сегодня

С вашим днем будем всех поздравлять!

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Поздравляю с профессиональным днем рождения великолепного маркетолога. Желаю успешного продвижения любой продукции, верного контроля и правильного анализа, а еще – личного счастья и неземной любви, крепкого здоровья и уверенных сил, отличного достатка, прекрасного настроения и хороших друзей.

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Ты концепцию создашь

И что нужно – всё продашь.

Потому что по призванию

Получил образование!

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С Днем маркетолога! Желаем стойкости в вашем нелегком, но очень интересном труде, понимания коллег и прогнозируемого рынка.

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Тост маркетологу:

Маркетолог, а ну ка, давай,

Праздник дружно отметим с тобой,

Поскорее вина наливай!

Знаем, трудно бывает порой

Без конца продавать, изучать,

Но сегодня ты, брат, отдохни.

В честь тебя будут тосты звучать,

Пусть удача лишь ждет впереди!

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С Днём маркетолога! Желаю активных продаж и верных анализов в работе, желаю крутого бренда жизни и крупных бонусов для радости, желаю интенсивного карьерного роста и роста в личных успехах.

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С днем маркетолога поздравлю я тебя,

Пусть этот день как праздник день рождения,

Летит по офису, по комнатам спешит,

И всех о празднике скорей оповестит.

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Дорогой, маркетолог! Поздравляя Вас с профессиональным праздником, мы желаем Вам всегда делать правильные выводы и прогнозы, ведь от этого зависит очень многое! Пусть ваша работа будет интересной и разнообразной, а ваши желания всегда совпадают с вашими возможностями!

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Твой конёк – маркетинг и продажи,

Ты уже специалист со стажем!

С тем тебя спешу поздравить я!

С Днём всех маркетологов тебя!

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Поздравление с Днем маркетолога директору по маркетингу:

С Днем маркетолога! Побольше Вам успехов,

Новых перспектив, вершин, побед,

Процветанья делу и здоровья,

Изобильных, щедрых долгих лет.

Чтоб под Вашим чутким руководством

Коллектив единой был душой,

Преданной, сплоченной и готовой

На высокий подвиг трудовой!

Картинки с Днем маркетолога и открытки