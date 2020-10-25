С Днем маркетолога – поздравления на удачу и прикольные картинки

Поздравления с Днем маркетолога в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, оригинальные открытки с Днем маркетолога и гиф – в материале Главреда.
Поздравление с Днем маркетолога – в прозе, в стихах или только открытку – дарить принято 25 октября. Это праздник креативных идей, четкого анализа и умной стратегии. Это День маркетолога 2020 в Украине, в России, Беларуси и еще в нескольких странах бывшего СССР.
Маркетологи знают цену правильным словам, поэтому любят искренние поздравления – своими словами или в стихах. Они непременно оценят красивые открытки с Днем маркетолога, гифки и картинки. За праздничным столом в этот день прозвучит тост маркетологу, а друзья и коллеги поздравят в смс.
Накануне уже звучали креативные поздравления с Днем рекламщика – в том числе и в адрес маркетолога и пиарщика. Но сегодня, 25 октября – их личный профессиональный праздник, когда все поздравления – исключительно в их честь.
Поздравления с Днем маркетолога в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые и оригинальные открытки с Днем маркетолога и картинки – собрал Главред на праздник.
Привітання з Днем маркетолога та листівки українською мовою
Поздравления с Днем маркетолога – проза, стихи и смс
Поздравляем с Днем маркетолога наших креативных и инновационных специалистов! Желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и воплощения в действительность задуманного. Пусть работа будет в удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития, карьерного роста, личного счастья и исполнения желаний!
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В день маркетолога работникам желаю
Аналитическими свойствами стрелять,
Всех с праздничком сегодня поздравляю,
Надеюсь, что мы будем удивлять.
Имеем опыт и желание работать,
И больше нам не надо нечего,
Получится все деньги заработать,
Осуществив желание свое.
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Поздравляем с Днем маркетолога! Желаем интересных проектов, стабильного рынка, больших бюджетов, хороших подрядчиков, гибкого законодательства и беззаветно влюбленного в ваш бренд потребителя!
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В этот день вам желаем удачи,
Маркетологи, смело вперед!
Вы решайте любые задачи,
Покупатель товары ведь ждет!
Вы найдите пути поскорее,
Чтоб как нужно товар продавать,
Маркетологи, вас мы сегодня
С вашим днем будем всех поздравлять!
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Поздравляю с профессиональным днем рождения великолепного маркетолога. Желаю успешного продвижения любой продукции, верного контроля и правильного анализа, а еще – личного счастья и неземной любви, крепкого здоровья и уверенных сил, отличного достатка, прекрасного настроения и хороших друзей.
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Ты концепцию создашь
И что нужно – всё продашь.
Потому что по призванию
Получил образование!
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С Днем маркетолога! Желаем стойкости в вашем нелегком, но очень интересном труде, понимания коллег и прогнозируемого рынка.
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Тост маркетологу:
Маркетолог, а ну ка, давай,
Праздник дружно отметим с тобой,
Поскорее вина наливай!
Знаем, трудно бывает порой
Без конца продавать, изучать,
Но сегодня ты, брат, отдохни.
В честь тебя будут тосты звучать,
Пусть удача лишь ждет впереди!
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С Днём маркетолога! Желаю активных продаж и верных анализов в работе, желаю крутого бренда жизни и крупных бонусов для радости, желаю интенсивного карьерного роста и роста в личных успехах.
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С днем маркетолога поздравлю я тебя,
Пусть этот день как праздник день рождения,
Летит по офису, по комнатам спешит,
И всех о празднике скорей оповестит.
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Дорогой, маркетолог! Поздравляя Вас с профессиональным праздником, мы желаем Вам всегда делать правильные выводы и прогнозы, ведь от этого зависит очень многое! Пусть ваша работа будет интересной и разнообразной, а ваши желания всегда совпадают с вашими возможностями!
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Твой конёк – маркетинг и продажи,
Ты уже специалист со стажем!
С тем тебя спешу поздравить я!
С Днём всех маркетологов тебя!
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Поздравление с Днем маркетолога директору по маркетингу:
С Днем маркетолога! Побольше Вам успехов,
Новых перспектив, вершин, побед,
Процветанья делу и здоровья,
Изобильных, щедрых долгих лет.
Чтоб под Вашим чутким руководством
Коллектив единой был душой,
Преданной, сплоченной и готовой
На высокий подвиг трудовой!