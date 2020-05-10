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День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами

10 мая 2020, 04:44

Лучшие открытки с Днем матери и поздравления своими словами подобрал Главред на этот трогательный нежный праздник.

Нежные поздравления с Днем матери - открытки, проза и стихи
Нежные поздравления с Днем матери – открытки, проза и стихи / bonnycards.ru

Поздравление с Днем матери 2020 – открытки, гифки для мамы, пожелания своими словами в прозе или трогательные стихи – в Украине, как и в большинстве других стран, дарят 10 мая. День мамы всегда отмечают во второе воскресенье мая.

Открытки с Днем матери и поздравления в прозе от дочери или сына помогут передать всю нашу благодарность и нежность к самым дорогим для нас людям. На День матери поздравления получают женщины, которые не просто подарили нам жизнь, но затем воспитали и продолжают помогать и вдохновлять нас своими словами и поступками на протяжении всего нашего жизненного пути.

А поздравления с Днем матери на украинском языке читайте в нашем материале Вітання з Днем матері ніжні – картинки, проза та вірші.

С Днем матери – поздравления в прозе, в стихах и смс

Поздравление с Днем матери своими словами:

С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

прикольные гифки с днем матери

***

Поздравление с Днем матери в прозе от дочери:

Милая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери. Моя поддержка, моя радость, моя забота, мое вдохновение, — ты, мама, моя путеводная звезда, мое яркое солнце. Я желаю тебе, дорогая, никогда не ронять слезинок грусти, не слышать слов упрека, не чувствовать себя одинокой, не думать о плохом. Я тебя очень сильно люблю и всем сердцем желаю, чтобы ты была счастливой, чтобы гордилась мной, чтобы каждый день встречала с улыбкой!

***

Поздравление с Днем матери в прозе от сына:

Мамуля, я поздравляю тебя с Днем матери и хочу пожелать оставаться у меня такой же красивой, веселой, доброй, самой любимой и непременно счастливой. Помни, что твой сын тобой гордится и всегда готов помочь, знай, что ты – шикарная женщина и пусть у тебя всегда будет прекрасное настроение. Здоровья тебе, мамуль, и удачи во всем.

***

Смс-поздравления с Днем матери:

С Днем мамы тебя, родная! В моей жизни нет человека, ближе тебя. Только тебе я могу доверить самое сокровенное – и знать, что меня не осудят, а поддержат и подскажут, как справиться с бедой. Ты мое счастье и радость. А я хочу быть твоей опорой и гордостью. С праздником, мама!

гифки для мамы

***

В этот день прекрасный, мама,

От души я говорю,

Человек ты близкий самый,

Очень я тебя люблю!

Будь, мамулечка, счастливой,

Никогда ты не грусти,

В этом мире лучше мамы

Никогда мне не найти!

***

Поздравления с Днем матери короткие:

Непросто найти столько искренних слов,

Чтоб выразить нежность свою и любовь.

С днем матери, самый родной человек!

Дай, Бог, тебе счастья на весь долгий век!

***

Спасибо за нежность, тепло и уют,

Спасибо за дом, где меня всегда ждут,

За солнечный свет и избыток тепла.

С днем матери! Будь же счастливой всегда!

***

Поздравления с Днем матери женщине-знакомой:

Поздравляю с Днем матери и от души желаю уважения и любви детей, семейного счастья и благополучия, добрых надежд и светлой радости, великих успехов и достатка в доме, чудесного настроения и здоровья всей семье.

***

Пусть мамин день несет добро,

Улыбку, радость, счастье.

Пусть солнце светит вам в окно

Без тучек и ненастья!

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***

С Днем матери стихи:

Желаю, мамочка родная,

Смотреть уверенно вперед!

Пускай улыбка озорная

С лица вовеки не сойдет!

Пускай удача улыбнется

Тебе, родной мой человек!

Пусть счастье вихрем в дом ворвется

И в нем останется навек!

Всегда, мамулечка, купайся

Ты в нашей искренней любви,

Красивой, доброй оставайся,

В достатке, радости живи!

***

Мамочка, мамуля дорогая,

Хорошо что праздник такой есть.

Без тебя не жизнь, моя родная,

Всех твоих заслуг не перечесть.

За сердце доброе твое,

За тонкое твое чутье,

За материнскую любовь,

Скажу спасибо вновь и вновь.

В моей ты жизни главная опора

Меня от всех невзгод ты бережешь.

Будь счастлива — моя родная мама

Одна ты в целом мире есть.

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