Открытки и поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и стихах

С Днем гражданской авиации - своими словами в прозе, стихи и картинки

7 декабря – праздник неба и железных крыльев. Это Международный день гражданской авиации, который отмечает и Украина.

При этом в Украине есть еще и свой День гражданской авиации – в последнюю субботу августа (День гражданской авиации Украины 2021 пройдет 28 августа). А День работников гражданской авиации в Беларуси прошел совсем недавно – в первое воскресенье ноября.

День гражданской авиации России отмечают 9 февраля – и там это скорее праздник конкретной компании, потому что второе его название – День Аэрофлота.

Официальные поздравления с Днем гражданской авиации в прозе, неофициальные своими словами, прикольные поздравления с Днем авиации в стихах и картинках подобрал Главред на праздник 7 декабря.

Привітання з Днем цивільної авіації українською мовою

Поздравления с Днем гражданской авиации в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Международным днём гражданской авиации. Желаю летать, как свободолюбивая гордая птица, как неутомимый ветер, как меткая стрела. Пусть каждый полёт будет добрым и благополучным, пусть каждый день жизни будет чудесным, удачным и радостным. Желаю здоровья, бодрости, крепчайших сил и смелости.

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Поздравления с Днем гражданской авиации стюардессе:

Желаем в день прекрасный

Просто женского счастья,

Ведь этот день, отчасти, твой,

Подруга, будь самой собой!

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С профессиональным праздником, с Днём гражданской авиации! Только вперёд и вверх! К новым достижениям, высотам! Желаю огромного успеха, никогда не падать, ни сердцем, ни духом! Всегда люби своё дело, чтобы оно приносило только удовольствие. Пусть всегда будут рядом только добрые люди, исполнения всех желаний, любви и радости!

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Вам, властители небес,

Нынче все овации.

Празднуем сегодня день

Гражданской авиации.

Пусть всегда дорогой к счастью

Будет взлета полоса,

Пусть хранят вас от ненастья

Своей силой Небеса.

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С Днем гражданской авиации вас, друзья! В первую очередь приходит пожелание безоблачного неба, солнечной погоды, легкого взлёта, мягкой посадки и весомых достижений в карьере! Желаем, чтобы на вашем счету посадок и взлётов было равное количество!

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Пусть каждый рейс счастливым будет!

И без задержек и препонов

Пускай стальные птицы кружат,

Стремясь к родным аэродромам!

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С Днем гражданской авиации! Желаем, чтобы в небе вас опасность миновала, чтобы вы уверенно держали в руках штурвал, чтобы ваши родные и близкие встречали вас на земле в полном здравии и благополучии! Чистого и мирного неба вашему экипажу!

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Поздравления с Днем гражданской авиации любимому пилоту:

И вновь на рейс, опять работа

Летаешь в небе голубом

Скучаем за тобой и я, и дети,

Скорее прилетай домой!

Успехов милый,

Спокойных перелетов,

Пускай твое начальство

Оценит все налеты!

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С Днем гражданской авиации! И пусть выбор вашей профессии приведёт вас к заветной мечте! Высот успеха вам и благородных поступков на небе, и на земле! Шквал эмоций от полёта, восхитительных видов из окна, любви близких и родных людей!

Открытки на День гражданской авиации и картинки