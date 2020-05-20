День банковского работника 2020 – открытки и тексты прикольные

Поздравления с Днем банковского работника прикольные и официальные, смешные картинки про банковских работников и анимированные открытки – в материале Главреда.
С Днем банковского работника поздравления дарят 20 мая. День банкира 2020 в Украине выпал на среду.
Это праздник людей, с которыми приходилось иметь дело практически каждому взрослому человеку не то что в Украине – а в целом мире. С банками связаны наши зарплаты и покупки. Открывая счета для родных и близких, мы обеспечиваем их будущее.
На День банковского работника поздравление официальное подарят коллегам и подчиненным их начальство и "рабочая семья", а семья родная подберет в подарок прикольные открытки с Днем банковского работника (включая смешные картинки про банковских работников) и пожелания с Днем банковского работника прикольные – своими словами и в стихах. Просто знакомого банкира можно поздравить с Днем банкира смс – коротким, серьезным или прикольным.
Поздравления с Днем банковского работника прикольные и официальные, смешные картинки про банковских работников и анимированные открытки – собрал Главред в одном материале.
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День банковского работника – поздравления в прозе (своими словами), смс и в стихах
Поздравляем с Днем банковского работника! Желаем успешных трудовых будней, дальнейшего развития и процветания вашему банку, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов! Всем сотрудникам — крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия, мирного неба, любви и теплоты в отношениях!
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С Днем банкира! Пусть капитал твоего банка и благосостояние всех его работников растут, как на дрожжах!
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Работники банка все подсчитают,
Оформят бумаги, в компьютер внесут.
Они никогда ничего не теряют
И все до рубля вам всегда отдадут.
Начислят проценты по договору,
Примут платеж, оформят кредит.
С Днем банковского работника их поздравляем!
Пусть всегда хорошо все будет у них!
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Банк – место, где сбываются мечты.
Он выдает кредиты и "наличку".
Сидят там люди небывалой красоты,
В окошечках, у каждого табличка.
Ты мой банкир, хочу тебя поздравить,
Пусть нравится тебе твоя работа.
Чтоб выдавая груды денег людям
Всегда ты радовался за кого-то!
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В День банкира от всей души поздравляю тебя с профессиональным праздником! Люди твоей сферы деятельности отличаются особой ответственностью и порядочностью. Твои мудрые финансовые советы помогают нам правильно распорядиться своими сбережениями. Желаю успехов!
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Сегодня праздник непростой,
Он профессиональный.
Работник банка, наш герой,
Достоин премиальных.
Желаю вам не унывать,
В работе вам удачи,
Побольше денег получать,
И много-много счастья!
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С Днем банковского сотрудника! Пусть музыкой рабочего дня будет звон монет и шелест банкнот! Пусть шумит и не иссякает мощная река клиентов вашего банка! Пусть деньги всегда будут в движении и приносят солидную прибыль!
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Вы работаете в банке.
Вы – сотрудник высший класс.
Мы желаем вам в достатке
Жить и здравствовать сейчас!