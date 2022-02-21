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С днем кошек: когда отмечают в разных странах, милые картинки и поздравления к празднику

21 февраля 2022, 17:43

Поздравления с Днем кошек, милые картинки и сердечные поздравления котолюбам.

день кота 2022
День кошек 2022 / depositphotos.com/

Потешные и гордые, любопытные и своенравные, мурлыкающие и мяукающие домашние любимцы получили свой праздник. 22 февраля – Всемирный день кошки объединяет котолюбов во всем мире.

О том, какие государственные, профессиональные и международные праздники можно отметить в первом месяце весны, читайте в материале: Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать, и будет ли дополнительный выходной.

День кошек 2022 проводится 22 февраля. Однако это не единственная дата, когда почитают пушистиков всех мастей. Этот праздник пришел к нам из Японии и имеет свою историю. Мяуканье кошки в японском языке звучит как "нян", что еще может означать число 2. Дата 22 февраля – это по сути три двойки – "нян нян нян". В этот день проводятся различенные фестивали для кошек, где домашние любимцы получают призы.

Международный день кошек отмечают 8 августа. Это относительно недавняя дата, которую учредил фонд Animal Welfare в 2022 году.

В США День кота 2022 ежегодно отмечается 29 октября. Это праздник был организован обществом по предотвращению жестокого обращения с животными в 2005 году.

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Италия отмечает День черного кота 17 ноября, а в Польше чтят мурлык 17 февраля.

Россия отмечает День кошек 1 марта. Это связано с тем, что первый месяц весны традиционно "кошачий". Первого числа мартовские коты отмечают свой день.

День кошки 2022: поздравления, картинки и открытки

Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!

День кошек картинки
День кошек картинки

***

На мягких лапках, тихим ходом крадется к нам всемирный день пушистых, хвостатых и усатых любимцев. Я от души хочу поздравить всех любителей самых характерных, грациозных и независимых питомцев. Пускай жизнь вам всегда только мурлыкает и никогда не гладит против шерсти. Удачи и везения вам во всем.

***

Мур-мяу, поздравляю с Днём кошек. Хочу пожелать поменьше ворчать в жизни и побольше мурлыкать с любимым человеком. Пусть в минуты грусти или радости, отчаяния или вдохновения пушистый комок согревает тебя своей песней и дарит приятный массаж мягких лапок.

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День кошки прикольные картинки

***

Поздравляю с Днём кошек. Желаю утончённости и грации, очарования и радости. Желаю мурчать от счастья в обнимку с мягким дорогим комочком. И пусть твой котофей всегда будет для тебя отрадой, нежностью и источником вдохновения.

***

Всемирный день кошек сегодня, вот так!

И это для многих совсем не пустяк.

В день кошек хочу, чтоб они не болели,

Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,

Всегда пусть находят дорогу домой.

Приносят нам кошки тепло и уют,

Пускай же они в каждом доме живут!

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День кошек картинки смешные

***

Всех "кошатников" поздравить

С днем волшебным я хочу.

Пожелание здоровья

Всем усатым промурчу.

Стресс снимают пусть исправно

Кошки милые всегда,

Ведь когда пушистик рядом

Все, что кроме — ерунда.

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День кошек 2022

***

С днем всемирным кошек

Поздравляю всех

У кого есть лапки, хвост

И мягкий мех,

К сердцу человека

Протоптать дорожку

Легко и безошибочно

Любая может кошка.

Ласково мурлычет,

Делится теплом,

Первой запускают

Кошку в новый дом.

Желаю, чтобы в мире

С кошками мы жили,

Им всего лишь надо,

Чтобы их любили.

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День кошек
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