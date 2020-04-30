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День пограничника 2020 – поздравления и привітання, картинки

30 апреля 2020, 05:18

Открытки с Днем пограничника и поздравления с Днем пограничника короткие и прикольные, в прозе и стихах, на русском и украинском языке – в материале Главреда.

С Днем пограничника и з Днем прикордонника - поздравления прикольные
С Днем пограничника и з Днем прикордонника - поздравления прикольные

Поздравления с Днем пограничника – или, если патриотично, привітання з Днем прикордонника – каждый год звучат в Украине 30 апреля.

День пограничника 2020 станет 28-м разом, когда наша страна отмечает этот праздник.

Изначально на День пограничника поздравления в Украине дарили 28 мая. В этот день до сих пор поздравляет своих хранителей границ Россия. Позднее Украина сместила День пограничника на 4 ноября, и, наконец, с 2018 года датой Дня пограничника стало 30 апреля.

В этот день не только звучат короткие поздравления с Днем пограничника или отсылаются друзьям поздравления с Днем пограничника прикольные – но и возлагаются цветы к мемориалам и памятникам погибших пограничников. А лучшие представители профессии помимо поздравлений получают еще и государственные награды.

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Поздравления с Днем пограничника – в прозе, стихах и смс

Поздравление с Днем пограничника папе:

С Днем пограничника, папа. Желаю тебе сил, здоровья, неисчерпаемой отваги, чести и всё такой же бравой решительности, с которой ты служил и нес гордое звание "погранца". Папа, мы все тобой гордимся. Пусть каждый твой день проходит в границах удачи, вдохновения, успеха и улыбки.

***

Проблемы в службе пограничной

Закрыть желаю на засов,

А в жизни пусть сугубо личной

Границ не ведает любовь,

И счастье верным псом у ног

Домашний стережет порог!

***

Поздравление с Днем пограничника своими словами:

Пусть не только в этот день Пограничника, но и всю жизнь вас преследует удача с безмерным счастьем. Родные и близкие будут всегда рядом, и ничто не потревожит ваш покой.

***

Пограничники, ребята дорогие,

Поздравляем с праздником мы вас.

Уважение, восторг, и восхищенье

Искренне примите вы от нас.

Будьте бодрыми всегда душой и телом,

Будьте счастливы, удачливы во всем.

Дай Бог мудрости в нелегком вашем деле

И уверенности: любим вас и ждем.

***

На границе все спокойно,

Спит туман в полях привольных,

Спят деревья и кусты,

Приграничные цветы,

Спит народ, на зависть многим,

Без печали и тревоги,

Потому что пограничник

Службу знает "на отлично",

Нас надежно охраняет,

И свой праздник отмечает!

***

Поздравления с Днем пограничника – кто уже отслужил:

С Днем пограничника! Желаю, чтобы жизнь была светлой и чистой, яркой и счастливой. Пусть то время, которое было отдано службе, останется в памяти и вызывает гордость за себя. С праздником!

***

В день пограничника желаю

Шлагбаум вам поднять для счастья,

И не пускать на КПП

Раздоры, беды и ненастья.

***

Поздравления с Днем пограничника моряку:

С Днем пограничника, моряк. Желаю, чтобы была тишь да гладь на границах морских просторов, чтобы было счастье и здоровье на просторах твоей жизни. Успеха, дружбы и любви. Пусть победа всегда будет за тобой, пусть твой корабль плавает у границ везенья и удачи.

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Привітання з Днем прикордонника в прозі, віршах та смс

Вітаю істинного прикордонника з професійним святом! Охоронець закону і хранитель порядку на межі заслуговує найтепліших побажань. По сему бажаю щирого щастя і чистої любові, матеріального і сімейного благополуччя, кар'єрного просування і задоволення від результатів праці.

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята – Дня прикордонника. Бажаю Вам і Вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, життєвих гараздів, родинного миру і спокою. Нехай любов до Батьківщини й людська шана надихають Вас на нові звершення у благородній справі вірного служіння рідному народу.

***

В небесах, чи на морі, на суші

Серед пустель і чужих міст,

В нестримну спеку і у холоднечу,

І залишивши надовго свій дім -

Є така нелегка служба,

Є такий перед Батьківщиною борг.

Побажаю, щоб міцніла лише дружба

І кордонів не порушував ніхто!

***

Поздоровлення з Днем прикордонника – хто вже відслужив:

Цього святкового дня висловлюємо глибоку вдячність вам, дорогі ветерани прикордонної служби, усім тим, хто нині сумлінно і самовіддано виконує почесний конституційний обов'язок щодо забезпечення недоторканності кордонів нашої Вітчизни. Щиро бажаємо вам завжди боротися за свої ідеї, ніколи не упускати своїх можливостей і постійно розширювати межі свого щастя.

***

Вітанняз Днем прикордонника коханому:

З Днем прикордонника, любий! Вірних товаришів по службі, безпечних завдань і нехай будь-яка справа вирішується без проблем!

***

Суворий шлях, неймовірно довгий,

Й важкий ви проходите завжди.

Але звання "справжні чоловіки"

Не потьмяніє навіть через роки!

Нехай кажуть, що вам спокій лише сниться,

Але служба ваша кожному потрібна!

Бажаю, вам на кордонах не тривожитися

Щоб були там спокій, порядок і тиша!

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