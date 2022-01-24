Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны

Поздравления с днем Татьяны в прозе и стихах, милые картинки и открытки - в подборке Главреда.
Поздравления с днем Татьяны женщины с этим красивым и сильным именем принимают 25 января – в Татьянин день. Это один из самых известных праздников в народе, а особенно для студенчества, ведь святая Татьяна является покровительницей студентов и ей молятся об успешной сдаче сессии.
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В Татьянин день поздравления станут приятным напоминанием и непременно поднимут настроение и вызовут на лице Тани милую улыбку.
Татьянин день 2022: поздравления, открытки и картинки с днем Татьяны
Танюша, я искренне поздравляю тебя с Днем Татьяны и желаю сиять от счастья, получать от жизни только удовольствие и жить так, как тебе хочется! Купайся в любви и роскоши, наполняй свою жизнь добром и радостными моментами, и всегда будь такой энергичной, бодрой и здоровой!
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С Днём Татьяны. Красоты, любви, очарования, достойного внимания, вечной молодости, неутомимости, оптимизма, сил, удачи, вдохновения, постоянного рвения к победе, поддержки, светлых чувств, достатка, смелости, решительности и прекрасных мгновений жизни.
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Всех наших Танечек с днем ангела, ангелы никогда не спят, но сегодня ваш активен особенно, пусть он бережет вас от всех невзгод и дарит только радостные моменты в жизни, пусть принесет на своих крыльях счастье любви и бесценность человеческого бытия!
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Поздравляем с днем Татьяны! Желаем счастья, удачи, океан позитива, богатства, на Канарах дачу. Пусть давно загаданное осуществится, а плохое — сотрется. Хороших и ответственных людей вокруг. Пусть день начинается с улыбки, а заканчивается — поцелуем любимого.
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В Татьянин день хочу Вам пожелать
Душой любить, улыбкою блистать,
День Ангела — такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть Ваши все сбываются мечты,
И в жизни будет много доброты!
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Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
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С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!
Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!