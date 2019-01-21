В Умани пьяные американцы разбили скульптуру Иисуса

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В Умани двое граждан США, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разрушили скульптуру с изображением распятия Иисуса Христа на ул. Освободителей.

Как сообщила пресс-служба Уманской городской прокуратуры, злоумышленников задержали.

19-летний и 20-летний граждане США 19 января отбили ноги фигуры, после чего скрылись.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов в Приморском районе Одессы произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

"Сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья", - сообщили в полиции.