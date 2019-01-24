В Черновицкой области ученик "траванул" 17 школьников из газового баллончика

Баллончик / "Сегодня"

В школе села Дихтинец, что в Черновицкой области, ученик распылил газовый баллончик в гардеробной.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на главного санитарного врача региона Наталью Гопко.

"Баллончик в гардеробной распылил один из учеников, помещение выходит в коридор, и дети сразу начали жаловаться на плохое самочувствие, пострадали ученики первого—девятого классов (двое мальчиков и 15 девочек)", — сообщила она.

Всех пострадавших в результате происшествия, а остальных - эвакуировали из здания. Баллончик был передан на экспертизу правоохранителям.

Напомним, ранее во Львове переселенка из Донецка брызнула в глаза выпускнице из баллончика. Позднее в одной из школ Днепра ученик распылил перцовый газовый баллончик.