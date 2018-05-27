Во Львове переселенка из Донецка брызнула в глаза выпускнице из баллончика: фото и видео

Во Львове выпускники средней школы №55 оказались в эпицентре неприятного инцидента с пожилой женщиной, которая приехала в западный регион из оккупированного Донецка.

"Сделав фото, выпускницы отошли в тенек, ближе к бывшему кинотеатру "Колокол": трое из них пересматривали сделанные фото, а четвертая девочка в это время разговаривала по телефону со своей бабушкой...И именно в это время, собственно, к этой девочке (предполагаю, что именно из-за того что ее лицо было открыто, а остальные девушки опустили головы, потому что пересматривали фото), ни с того ни с сего, подходит пожилая женщина и пшикает ребенку в лицо из перцового баллончика", - сообщает в Facebook очевидец инцидента Виктория Бушева.

По словам женщины, девочка потеряла сознание, одноклассники пытались оказать ей первую помощь, поскольку у нее оказалось затруднено дыхание из-за аллергии. Другие очевидцы происшествия вызвали полицию и попытались задержать женщину, которая причинила вред здоровью ребенка.

"Она сказала, что она применила баллончик, потому что девочка якобы ругалась на нее нецензурными словами. Затем вновь отрицала, что имеет баллончик, и что мы не имеем права ей препятствовать в передвижении. Все это говорилось исключительно на русском языке, с особым презрением и насмешками. И что все население Львовщины являются хамами и не оправдали ее надежд на то, что здесь "гостеприемние люди", - написала автор поста.

Затем 75-летняя пенсионерка заявила, что приехала во Львов из Донецка, а школьница сама виновата в произошедшем. Полиция забрала участников инцидента в отделение. По результатам расследования переселенку ждет суд и, вероятно, штраф, а выпускница и ее родители получили выговор за использование нецензурной лексики. Автор поста утверждает, что девочку оговорили и в адрес женщины она ничего не говорила, что могут подтвердить свидетели, которых, к сожалению, в полицию для дачи показаний не пригласили.

Напомним, крымская пенсионерка Анна Буянова, которая стала знаменита после того, как премьер РФ Дмитрий Медведев, в ответ на ее претензии о низком качестве жизни после захвата Крыма Россией, заявил "Денег нет, но вы держитесь", рассказала о своей жизни после захвата полуострова Россией.