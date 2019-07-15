По 1500: на Закарпатье скупали голоса за одного из кандидатов в нардепы

На данный момент проводятся обыски / Нацполиция Украины

В Закарпатской области полиция разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты. За один голос платили по 1000-1500 гривен.

Как сообщает 15 июля пресс-служба Нацполици, участники противоправной схемы сначала формировали списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой "голос" за определенного кандидата. В дальнейшем один экземпляр сформированных списков передавали так называемым кураторам, а один - оставляли у тех, кто занимался денежной агитацией.

В полиции сообщили, что за голосование в день выборов за "нужного" кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1000-1500 гривен.

Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо было бы сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования и передать фото куратору.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) УК.

Правоохранители обыскивают квартиру причастных к этой противоправной схеме.