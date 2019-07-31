В Харькове памятник УПА повторно перекрасили в цвета флага Польши

Памятник воинам УПА испортили второй раз на последние несколько дней / Фото: Нацполиция

В Харькове в Молодежном парке неизвестные злоумышленники разрисовали в красный и белый цвета памятный знак воинам УПА.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, в правоохранительные органы о правонарушении сообщили местные жители 31 июля в 14:25.

На место инцидента выехали следователи и задокументировали факт вандализма. В полиции отметили, что, по неизвестной причине, памятник раскрасили в цвета флага Польши.

Постамент поврежден весьма серьезно, необходимо будет провести работу для его восстановления.

/ Фото: Нацполиция

В полиции преступление зафиксировали, поиск вандалов пока не увенчался успехом.

Следует добавить, что памятник воинам УПА разрисовали в цвета флага Польши второй раз за несколько дней. Аналогичный акт вандализма был совершен 28 июля.