Полиция задержала мать, выбросившую в Черкассах мертвого сына в чемодане

Чемодан с трупом обнаружили случайные прохожие / @policebukovyna

Правоохранители задержали женщину, которая 27 июля выбросила собственного мертвого ребенка в чемодане на окраине Черновцов.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня (2 августа, — ред.), спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу", - написал в Facebook заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Заместитель руководителя Нацполиции поблагодарил всех неравнодушных за помощь в поиске.

В комментариях пользователи отметили, что даже животные не бросают свое потомство, поэтому сложно подобрать характеристику для такой матери.

/ Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

/ Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Напомним, вечером 27 июня правоохранители узнали, что в Черновцах прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка.

Затем стало известно, что чемодан с телом 2-летнего ребенка выбросила мать малыша — Анна Пилявская. Женщина приехала в Черновцы из Хмельницкого.