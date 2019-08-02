Полиция задержала мать, выбросившую в Черкассах мертвого сына в чемодане

2 августа 2019, 23:50

Женщину отыскали спустя месяц после смерти ребенка.

Черновцы, чемодан, ребенок
Чемодан с трупом обнаружили случайные прохожие / @policebukovyna

Правоохранители задержали женщину, которая 27 июля выбросила собственного мертвого ребенка в чемодане на окраине Черновцов.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня (2 августа, — ред.), спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу", - написал в Facebook заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Заместитель руководителя Нацполиции поблагодарил всех неравнодушных за помощь в поиске.

В комментариях пользователи отметили, что даже животные не бросают свое потомство, поэтому сложно подобрать характеристику для такой матери.

/ Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин
/ Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Напомним, вечером 27 июня правоохранители узнали, что в Черновцах прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка.

Затем стало известно, что чемодан с телом 2-летнего ребенка выбросила мать малыша — Анна Пилявская. Женщина приехала в Черновцы из Хмельницкого.

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криминал Черновцы Вячеслав Аброськин новости Украины
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