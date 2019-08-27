Гладковского прижимают к стенке: НАБУ начало расследование

27 августа 2019, 17:31

Экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности подозревают в недекларировании более 4,5 миллиона гривен налогов.

Олег Гладковский
Делом Гладковского занялось НАБУ / SKELET-info

27 августа, во вторник, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно фактов возможного уклонения от уплаты налогов экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, которого ранее расследователи Бигус.Info обвинили в прямом участии в "схемах" по многомиллионным хищениям в оборонном комплексе.

По информации, Гладковский подозревается в недекларировании более 4,5 миллиона гривен налогов.

"НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн грн. Сведения в ЕРДР внесены 27.08.2019", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у экс-замсекретаря СНБО нашли незадекларированное имущество на 1,3 миллиона гривен. Гладковский, согласно данным НАПК, в декларации за 2015 год (исправленной) "не указал стоимость принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО Киевбиоэнерго. Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну, говорится в сообщении на сайте НАПК.

Читайте также"Лживая провокация": Гладковский возмутился акции протеста у его дома из-за хищений в Укроборонпроме"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен", - сообщили в НАПК.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
расследование декларация налоги уклонение НАБУ Олег Гладковский новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:18
Что нельзя делать в Успение Пресвятой Богородицы 2019: приметы и традиции
18:17
Самовыдвиженцы захотели своего человека в вице-спикеры: озвучена кандидатура
18:08
Алина Паш в куртке с флагом России вызвала споры в сети
18:04
"Набей тату себе на лбу": фаны Динамо затравили Франа Соля
17:57
"Я е*ал вас, льготников, в рот": в Киеве маршрутчик напал на пассажира с УБД Видео
17:53
Путин дал полизать Эрдогану российское мороженое
17:44
Эспаньол перед матчем с Зарей арендовал нападающего
17:31
Гладковского прижимают к стенке: НАБУ начало расследование Видео
17:25
У Зеленского прокомментировали первые 100 дней его президентства
17:08
Александр Поветкин vs Хьюи Фьюри: когда поединок, где смотреть, прогнозы букмекеров
17:04
Гордон готовится стать папой в седьмой раз Фото
17:04
Россия перекрыла Черное море Видео
16:42
Кадры Зеленского: президент назначил главу СБУ в Киеве и области
16:41
"Манкурты и свинопасы не остановят": Ярош рассказал, как во сне освобождал Донбасс
16:33
Танцы со звездами 2019: Tayanna пришла на репетицию не сама
16:18
"В России с нами летали ребята с пистолетами": экс-футболист Динамо
16:12
Не обыски, а осмотр: в ГБР обьяснили неожиданный визит в Раду
16:12
Пришел "навпростець": НАБУ открыло дело против Михаила Поплавского
16:11
Ждали целую вечность: Парубий подписал Избирательный кодекс Видео
16:01
Орел и Решка: Ивлеева и Бедняков возвращаются в шоу на Интере
15:46
Обидчик Анны Соловей не признает смену президента Федерации велоспорта
15:38
Болтон рассказал, когда и где состоится встреча Трампа и Зеленского Видео
15:33
У Зеленского намекнули, что могут ветировать Избирательный кодекс
15:22
Новые министры: журналисты узнали, кто может войти в Кабмин
15:06
Макрон вколотил гвоздь в гегемонию Запада и "построил глазки" Путину Видео
15:05
"Шмоньку напоказ": Успенская топлес взбудоражила фантазию
14:43
Критикует Путина и поддерживает Украину: РФ отказала во въезде сенатору США
14:39
В России полицейские изнасиловали 17-летнюю спортсменку
14:34
Маша Ефросинина собирает грандиозный Charity Weekend
14:30
Руководитель Дизель Шоу перенес операцию
14:21
"В детстве просто брали и били": Александр Усик разгневан на фанатов
14:20
"Да пусть подавится этой восьмеркой!": эксперт рассказал, вернется ли РФ в G8
14:16
"Путриоты е*анулись окончательно": в России "ублюдки" нарядили коров в форму советской армии - видео Видео
14:04
Эксперты раскрыли, о чем говорят зарубежные визиты Зеленского
13:55
Локомотив усилился чемпионом Европы
13:38
Стало известно, что тормозит обмен пленными
13:30
В Киев внезапно нагрянул советник Трампа по нацбезопасности Болтон
13:21
"Хватит смешить людей": специалисты раскритиковали игру Марии Шараповой
13:16
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра - СМИ
13:12
Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде
13:05
"Компромисса быть не может": эксперт пояснил, как Зеленскому победить Путина
12:48
Кровь из глаз на MTV Video Music Awards 2019: самые ужасные наряды звезд
12:47
"Шо ты снимаешь, лох?": в Харькове полицейский напал на прохожего Видео
12:45
Олимпик получил 200 тысяч долларов за ничью с Динамо - источник Видео
12:44
Путину сменили фамилию: Песков назвал причину
12:29
"Украина – 40 млн русских": боевик "ДНР" обьяснил, почему воюет на Донбассе Видео
12:26
Ястремская одержала волевую победу на US Open Видео
12:15
Свитолина вышла во второй второй круг US Open Видео
12:13
Взрыв и утечка радиации в РФ: в Норвегии назвали причину
12:00
Богдан призвал "вломить люлей" депутату Киевсовета
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять