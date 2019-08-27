Гладковского прижимают к стенке: НАБУ начало расследование

Делом Гладковского занялось НАБУ / SKELET-info

27 августа, во вторник, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно фактов возможного уклонения от уплаты налогов экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, которого ранее расследователи Бигус.Info обвинили в прямом участии в "схемах" по многомиллионным хищениям в оборонном комплексе.

По информации, Гладковский подозревается в недекларировании более 4,5 миллиона гривен налогов.

"НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн грн. Сведения в ЕРДР внесены 27.08.2019", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у экс-замсекретаря СНБО нашли незадекларированное имущество на 1,3 миллиона гривен. Гладковский, согласно данным НАПК, в декларации за 2015 год (исправленной) "не указал стоимость принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО Киевбиоэнерго. Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну, говорится в сообщении на сайте НАПК.

Читайте также"Лживая провокация": Гладковский возмутился акции протеста у его дома из-за хищений в Укроборонпроме"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен", - сообщили в НАПК.