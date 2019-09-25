Даже у Балоги: на Закарпатье провели масштабную спецоперацию с обыском и задержанием

В Закарпатской области 25 сентября спецназ провел масштабные обыски.

Как сообщает местный правозащитник Роман Келемен в Facebook, многочисленные обыски проходят в Ужгороде и Мукачево, а в Хусте правоохранители осадили городской совет и пропускают в здание при предъявлении удостоверения.

"Обыски проводятся даже у братьев Балоги и его друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", — отметил Келемен.

По словам автора, обыски проводят в рамках расследования дела о покушении на жизнь начальника Управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

"В Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев", — отметил правозащитник.

Эту информацию подтвердил Украинской правде источник в Национальной полиции. Келемен пояснил журналистам издания, что он получил сведения от своих коллег, которые присутствуют на следственных мероприятиях.

Экс-нардеп Виктор Балога подтвердил журналистам, что у его брата должны пройти обыски.

Читайте также"Без единого выстрела": в МВД рассказали о штурме на мосту МетроГлава пресс-службы Закарпатской ОГА заверил, что ничего чрезвычайного не происходит, но об спецоперации они сами узнали из СМИ. Никаких официальных сообщений в облгосадминистрацию не поступало.

А в Нацполиции отрапортовали, что задержали организатора и исполнителя покушения на начальника УЗЭ Иванкива.

"Совместными действиями ДВБ, бойцов корда и полиции особого назначения, оперативников ДЗЭ, следственных ГСУ задержаны главные фигуранты преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, на Киевщине правоохранители задержали преступную банду, которая причастна минимум к двум громким убийствам – расстрелу директора немецкого концерна Caparol и убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.