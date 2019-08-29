Автострада

29 августа 2019, 20:10

Группа компаний Автострада - предприятия дорожно-строительной отрасли, которые осуществляют капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности.

Группа компаний Автострада была создана в 2016 году. 

Основатель Максим Викторович Шкиль - украинский предприниматель, меценат. Родился во Львове.

Мощности:

К производственным мощностям группы компаний принадлежат современные асфальтобетонные заводы и собственные технико-производственные базы. Это обеспечивает бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и позволяет самостоятельно и независимо выполнять все этапы дорожно-строительных работ высокого качества по всей территории Украины.

Группа Компаний Автострада оснащена специальной аккредитованной лабораторией в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 10012: 2005 и лабораторными постами. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг состояния сырья, выпускаемой продукции и процесса выполнения ремонтно-строительных работ.

Спектр услуг:

Новейшее техническое оснащение и квалифицированные кадры позволяют Группе компаний предоставлять широкий спектр услуг:

- строительство и все виды ремонтов автодорог;

- производство асфальтобетонных смесей;

- земляные работы;

- фрезерование;

- холодный ресайклинг;

- укладка асфальта;

- благоустройство;

- безопасность движения.

Специализированная техника:

Собственный парк Автострады укомплектован современной техникой от ведущих мировых производителей - WIRTGEN, JCB, Caterpillar, JCB, Doosan, Mann, Ford.

Группа Компаний Автострада осуществляет строительство и капитальный ремонт дорог во всех регионах Украины. Современные асфальтобетонные заводы являются мобильными и оборудованы колесной базой, легко перемещаются и быстро вводятся в эксплуатацию. Срок начала работ на новом объекте составляет до 30 дней.

Технологии и процессы:

Группа Компаний Автострада использует прогрессивные технологии и методы укладки асфальта, которые соответствуют европейским стандартам, в частности, это укрепление основы дорожного полотна методом холодного ресайклинга. Работы осуществляются со строгим соблюдением всех технологических требований. Качество контролируется на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог - более 5 лет.

Сертификаты:

Группа Компаний Автострада имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.

Группа Компаний Автострада: https://autostrada.com.ua/

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