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Иван Федорко

4 июня 2021, 12:44 досье

В июне 2021 министр инфраструктуры Александр Кубраков назначил Ивана Федорко штатным советником по вопросам развития и реформирования "Укрзализныци".

Иван Федорко

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назначил своим штатным советником экс-топ-менеджера "Укрзализныци" Ивана Федорко.

Главред публикует факты из официальной биографии чиновника.

Образование и карьера

Иван Федорко родился 9 августа 1966 года (55 лет) в городе Бахмач Черниговской области.

В 1985 году окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта, в 1993 - Харьковский институт инженеров транспорта, специальность "инженер эксплуатационник".

Сразу после техникума пошел работать на станцию "Бахмач" в родном городе. С 1984 по 1986 год трудился там оператором поста централизации (должность больше известна как "стрелочник"), а также был дежурным по парку. Карьеру продолжил в 1986 году на станции "Дубовязовка" Сумской области, куда устроился вначале дежурным по станции, а до 1988 года дослужился до первой должности руководителя - стал начальником станции.

В 1988 году переходит на одну из крупных узловых станций региона - "Конотоп", где работает заместителем начальника станции до 1992 года.

В 1993 году Иван Федорко переходит в Конотопскую дирекцию "Юго-Западной железной дороги", где проходит непростой карьерный путь от диспетчера отдела поездных перевозок, заместителя начальника отдела перевозок до начальника отдела грузовой и коммерческой работы, начальника отдела перевозок, первого заместителя начальника дирекции. В конце становится и.о. начальника пассажирского сектора Конотопской дирекции ЮЗЖД.

В 2001 году Иван Федорко переходит на Одесскую железную дорогу, где возглавляет уже отдел перевозок Одесской дирекции железнодорожных перевозок, затем становится первым заместителем начальника дирекции.

С 2005 по 2015 годы Иван Федорко снова возвращается на работу в "Юго-Западную железную дорогу", вначале на должность начальника отраслевой службы перевозок, а затем становится первым заместителем начальника дороги.

В апреле 2015 Иван Федорко назначен заместителем Генерального директора "Укрзализныци". Параллельно он также исполняет обязанности начальника Приднепровской железной дороги с июля 2015 по февраль 2016. Кроме того, в феврале 2016 года Федорко становится директором по грузовым перевозкам и логистике ПАО "Укрзализныця".

С июля 2016 по май 2021- работал в частных компаниях. В июне 2021 министр инфраструктуры Александр Кубраков назначил Ивана Федорко штатным советником по вопросам развития и реформирования "Укрзализныци".

У Ивана Федорко есть государственные награды и отличия. В частности, он является почетным работником транспорта Украины, почетным железнодорожником, имеет почетную грамоту Кабинета Министров Украины, звание Заслуженный работник транспорта Украины. Федорко кандидат наук, член-корреспондент Транспортной академии наук Украины.

Семья:

Иван Федорко женат, у него есть взрослая дочь

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