Украина обвинила Газпром в срыве трехсторонних консультаций по газу

Нафтогаз выдвинул новое обвинение против Газпрома / 112.ua

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обвинила российский Газпром в срыве технических трехсторонних консультаций по газу.

"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика проста - не обращать внимание ни на кого, строить "Северный поток-2", не дожидаясь окончательных разрешений, игнорировать своих же партнеров", - написала она на своей странице в Facebook.

Зеркаль уточнила, что были проведены содержательные беседы с Европейской комиссией по всем существенным вопросам реформы рынка газа, выполнения соглашения об ассоциации, дальнейшей судьбы трехсторонних консультаций.

В Нафтогазе срыв Газпромом переговоров по газу назвали примером того, что с российским газовым монополистом невозможно строить конструктивный диалог и считать компанию надежным партнером.

"Компания, как и ее страна, не привыкла придерживаться норм и правил. У российской стороны логика простая - все, что не смогли "порешать", можно либо купить, либо получить шантажом и запугиванием.

Пожалуй, такой варварский подход - это вирус агрессии, который распространяется от правящей верхушки РФ в коммерческой компании. Надеемся, американская и европейская вакцина найдется", - добавили в Нафтогазе.

Напомним, ранее Нафтогаз заявил о готовности отказаться от иска в Стокгольмском арбитраже к Газпрому о пересмотре тарифа на транзит газа почти на $12 млрд в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход транзитных государств.