Украинского хакера обвили во взломе Комиссии по ценным бумагам США

Хакеры. Иллюстративное фото / laowai.ru

В США украинского хакера и еще нескольких людей обвинили в участии в схеме обмена данными, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC).

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Reuters. По данным журналистов, в сентябре 2017-го члены SEC заявили о взломе своей корпоративной базы данных Edgar, используемой компаниями, которые управляют капиталами.

27-летнего киевлянина Александра Еременко и его сообщников американские правоохранители заподозрили в незаконном получении тысячи документов, в том числе и 157 объявлений о доходах. Хакеры совершили взлом Edgar через литовский сервер, а затем поделились украденными данными с сетью трейдеров.

Напомним, ранее сообщалось о том хакеры обчистили украинский банк почти на миллион долларов.