Реванш "американца": курс доллара в Украине снова рванул вверх

Курс доллара в Украине снова растет / 1zoom.ru

Доллар отыграл свое недавнее падение: вчера НБУ на 13 копеек снизил курс доллара, а сегодня "американец" подскочил в цене на 15 копеек.

Дорожает и евро, что правда, не такими быстрыми темпами. Европейской валюте вчерашнее падение на 34 копейки отбить не удалось – евро вырос в цене только на 5 копеек.

НБУ установил следующие официальные курсы валют на 16.01.2019:

1 доллар США – 28,1668 грн/$;

1 евро – 32,1777 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1989 грн.

Ранее финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.