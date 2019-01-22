Стало известно, количество миллионеров в Украине

В Украине более 4 тысяч миллионеров, сообщили в Госфискальной службе / Reuters

В Украине доходы в размере свыше 1 млн гривен задекларировали 4 тысячи 817 человек, которые проводят независимую профессиональную деятельность, больше всего миллионеров зарегистрировано в Киеве — 2 тысячи 184.

В нашей стране один человек задекларировал доход в сумме более 1 млрд гривен, полученный в 2017-м, сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

По данным ведомства, самому молодому миллионеру 7 лет, а самому старшему — 99.

"Больше всего миллионеров, которые подали декларации, учитываются в Киеве… Среди лидеров также Киевская — 333 человека, Харьковская — 328 и Днепропетровская — 303 — области", — говорится в сообщении.

Ранее в Госстате сообщили, что в Украине число граждан, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2%, однако доход 33,9% украинцев (около 14 млн человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума.