В Минсоцполитики рассказали, стоит ли оплачивать громадные квитанции за газ

Оплата за газ. Иллюстративное фото / УНИАН

Квитанции с завышенными ценами на услуги газоснабжения, которые пришли украинским потребителям в январе нынешнего года, являются незаконными и оплачивать их не нужно.

С таким заявлением в четверг, 24 января, в украинском телеэфире выступил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

По данным чиновника, платить не стоит по квитанциям тем абонентам, у которых не установлены счетчики и которые газ используют для приготовления пищи.

"Все эти доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате", - сказал Рева.





Напомним, ранее власти Украины дали разрешение насчет новых громадных платежек за газ. До этого юрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках газа.