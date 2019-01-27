НБУ начал продавать гривны в рулонах

Украинские гривны / sbu.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе 24 января продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на сумму 9,8 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

"Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен", - сказано в сообщении.

Участники подали заявки на покупку 10 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 1 гривна (стоимостью 1,4 млн), 20 тыс. листов номиналом 2 гривны (5,4 млн), 3 тыс. листов по 5 гривен стоимостью (1,4 млн) и 2 тыс. листов номиналом 10 гривен (1,6 млн).

В пресс-службе добавили, что такие аукционы регулятор планирует проводить в будущем.

Ранее в НБУ сообщили, что сумма частных переводов в Украину из-за рубежа в III финансовом квартале 2018 года составил $2,74 млрд (+10 процентов к аналогичному периоду 2017-го) .